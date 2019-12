Osjećate se loše? 10 feng shui savjeta za punjenje energijom

Počnete li se osjećati loše u vlastitom domu, kao da netko isisava pozitivnu energiju iz vas, možda je vrijeme za neke promjene. Ono najvažnije je promijeniti energiju doma jer se ona reflektira na sve članove obitelji. Također, obratite pažnju i na sredinu u kojoj radite, jer i tamo provodite puno vremena.

Top 10 feng shui savjeta punjenje dobrom energijom:

1. Očistite dom

Osjetite li da u zadnje vrijeme nemate energije, bacite se na čišćenje doma jer to poboljšava chi energiju u vašoj kući. Brinete li dobro o mjestu na kojemu živite i ne zatrpavate ga nepotrebnim stvarima, već je sve uredno, to pomaže u podizanju vibracije i lakšem dolasku do ciljeva.

2. Uredite i okućnicu

Kao što je važno imati čist i uredan dom, bitno je voditi brigu i o dvorištu te ogradi koja okružuje vaš dom. Na taj način ćete osigurati da dobra energija ostane na vašem posjedu. Zato, zasučite rukave i uredite svoje dvorište ili balkon, ako živite u stanu.

3. Pobrinite se za ljubavni život

Želite li prizvati pozitivnu energiju u svoj ljubavni i seksualni život, iz spavaće sobe uklonite sve obiteljske fotografije i prizore duhovnih božanstava. Ta soba trebala bi odisati intimom i mirom.

4. Ulaz u kuću treba biti uredan

Energija kroz ulazna vrata ulazi u dom pa je važno taj dio kuće održavati posebno urednim. Uklonite sve suvišne stvari kako bi energija nesmetano cirkulirala. Također, neka vam ulazna vrata uvijek budu čista.

5. Riješite se suvišnih stvari

Poklonite višak stvari koje su joj uvijek dovoljno dobre za darivanje nekome u potrebi. Ono što ne valja, bacite. Nije dobro dom zatrpavati mnoštvom nepotrebnih stvari jer to stvara negativnu energiju i iscrpljuje.

6. Odredite svoj 'smjer novca'

Ako negdje duže sjedite ili ležite, važno je da ste okrenuti prema strani svijeta koja odgovara upravo vama, a dobiva se na temelju datuma rođenja - to se naziva 'Kua broj' po kojemu se određuje smjer. Kua broj, odnosno stranu svijeta kojoj pripadate možete izračunati OVDJE - samo upišite datum rođenja i izaberite koji ste spol.

Na primjer, ukoliko ispadne da je vaš smjer zapad, tada gledajte da vam u prostoru glava bude u tom smjeru u odnosu na noge - tako ležite na kauču, spavajte u krevetu... ili sjedite licem okrenuti na zapad. To će vas napuniti energijom i dati vam motivaciju, a time i privući novac prema vama.

7. Krenite od ladice

Osjećate li se blokirano i pretrpano, a ne znate otkuda početi - krenite sa pražnjenjem jedne ladice. Taj jedan korak biti će dobar poticaj koji će vam dati energiju da nastavite dalje.

8. Puno svjetla i zraka u domu

Važno je imati prozračan svijetao dom u kojemu zrak nije ustajao. Svakako često provjeravajte svoj dom, posebno ujutro nakon buđenja kako bi loša energija izašla, a ušla pozitivna. Također, pazite da su vam prozori uvijek vrlo čisti kako bi što više prirodnog svjetla ulazilo u kuću.

9. Pazite na vodu

Imate li u domu predmete koji sadrže vodu, poput akvarija, fontana, vaza sa cvijećem... uvijek pazite da je ta voda čista. Prljava i ustajala voda privlači lošu energiju, a to ne želite.

10. Budite zahvalni

Svako jutro kada se probudite, nakratko razmislite o svemu dobrome u životu i budite zahvalni na tome. Na taj način ćete započeti dan pozitivno, a u isto vrijeme ćete privlačiti još dobrih stvari u život. Zapamtite, nešto dobro se može pronaći u svemu, ako to istinski želite, prenosi Atma.

