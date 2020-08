Osnažite kožu: Sasvim prirodna sredstva za uklanjanje šminke

Ako pazite na tip šminke koju koristite i trudite se da su sastojci što prirodniji, onda je odlična ideja pronaći sredstva za uklanjanje šminke po istom principu, ili ih možete i sami izraditi kod kuće

<p>Prirodne inačice ulja, mlijeka i drugih sredstava za uklanjanje šminke vrlo su dostupna i nije ih teško nabaviti, osobito ako i inače brinete o tome da koristite samo prirodnu kozmetiku, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/natural-makeup-removers">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: I muškarci se mogu šminkati</p><h2>Zašto birati prirodno?</h2><p>Tradicionalna sredstva za uklanjanje šminke mogu iritirati kožu jer pojedini takvi proizvodi sadrže alkohol i druge agresivne sastojke koji isušuju kožu i uzrokuju upalu. Ako tome pridodate trljanje kojem smo svi skloni prilikom skidanja šminke, proces može biti abrazivan. U području očiju je izrazito nježna koža i ukoliko niste nježni, lako će se javiti iritacija, pa čak i bore.</p><p>Zato je važno, čak i ako ste se prebacili na prirodnu kozmetiku, pažljivo nanositi i uklanjati proizvode s lica nježnim pamučnim blazinicama.</p><p>Ova sredstva će vam pomoći u prirodnom uklanjanju šminke, pa čak i vodootporne maskare.</p><h2>1. Ulja</h2><p>Ulja za uklanjanje šminke su odlična za čišćenje lica jer se uljem uklanja ulje. Čak i tvrdoglave vodootporne maskare nisu imune na djelovanje ovih sastojaka. Valja imati na umu da ulja uklanjaju prirodni sebum kože, kao i prljavštinu i masnoće.</p><p>Dodatno, utrljavanjem ulja možete zaštititi prirodni lipidni sloj kože i na taj način zapravo hranite kožnu barijeru. Odlična ulja su ulje jojobe, ulje šipka, ulje suncokretovih sjemenki kao i druge mješavine koje sadrže više vrsta ulja kako bi se optimizirao rezultat. Odličan izbor je i kokosovo ulje, ali ponekad može začepiti pore i vodi do pojave akni.</p><p>Kako biste ulje koristili kao sredstvo za uklanjanje šminke, jednostavno ga nježno utrljajte kružnim pokretima, a potom uklonite pamučnom blazinicom.</p><h2>2. Aloe vera</h2><p>Aloe vera je čudotvorna biljak sa brojnim sposobnostima, a kad je riječ o njezi lica, pruža hidratantnu masku za lice, ovlaživač, tretman vlasišta za iritaciju folikula, pa čak i temelj prije nanošenja pudera. I naravno, pomaže u ispiranju šminke.</p><p>Aloe vera je vrlo nježna i neće naštetiti koži, a odlična je alternativa uljima. Kako biste sami napravili svoj proizvod, umočite pamučne blazinice u svježi gel aloe vere i prebrišite lice. Za uklanjanje šminke pažljivo blazinice pritisnite uz zatvorene kapke i nipošto ne trljajte jer to može voditi do kasnijih problema s kožom.</p><p>Pustite da aloe vera upije šminku nakon nekoliko minuta. Ukoliko želite i posebno osvježenje, prije nanošenja blazinice s aloe verom možete ostaviti nekoliko minuta u hladnjaku.</p><h2>3. Micelarna voda</h2><p>Iako nije baš izvorska voda, micelarna voda svakako spada u prirodna sredstva za skidanje šminke. Meka pročišćena otopina podjednako uklanja kozmetiku na bazi ulja i vode, a pritom ne oštećuje kožu i iznimno je nježna.</p><p>- Kao dermatologinja, smatram je sigurnom osim ukoliko ranije niste imali neugodnu reakciju na neki od sastojaka određenog brenda micelarne vode. Općenito, sigurna je za sve tipove kože - rekla je dermatologinja<strong> Loretta Ciraldo</strong>.</p><p>Može se koristiti za ispiranje lica ili je možete nanijeti na pamučnu blazinicu kako biste očistili određena područja.</p><p>- Možete je koristiti prije završnog čišćenja lica jer uklanja prljavštinu i šminku, a nježna je i učinkovita. Dodatno, može doprinijeti zdravlju kože jer sadrži spojeve koji uklanjaju učinak zagađenja i drugih aktivnih čestica, kazala je liječnica.</p><p>Kao i kod aloe vere, natopite blazinicu tekućinom i nježno potapkajte, ali nipošto nemojte trljati.</p>