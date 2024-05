Ostalo je mesa od roštilja? Od ostataka napravite rižoto, ćufte

Bolje da ostane nego da 'fali', zar ne? Kod pripreme roštilja uvijek je teško procijeniti koliko mesa kupiti. Najčešće se dogodi upravo to da se kupi više, za svaki slučaj, kako nitko ne bi ostao gladan. No ma koliko gladni bili, uvijek nekako ostane mesa koje se više nekima ne jede dan poslije. Ako niste navikli bacati hranu, što je jako dobra navika, sad vjerojatno razmišljate kako to meso iskoristiti i danas, a da bude poput novog ručka.

Zato smo za vas pripremili ukusne mesne recepte za današnji ručak da nećete ni primijetiti da su u pitanju ostaci. Uvijek je odlična varijanta napraviti tortilje ili rižoto s ostacima piletine, a s goveđim mesom možete napraviti umak uz prilog ili ćufte. Tako ćete uštedjeti i novac i vrijeme, a dobit ćete novi maštoviti ručak gotov u trenu. Sigurni smo da ćete se ovim receptima rado vraćati i bez ostataka koje morate potrošiti.

Piletina s japanskim rezancima

Sastojci: četiri preostala pileća batka, odnosno meso s kosti, 400 g ramen rezanaca, pola žličice wasabi paste, jedna žlica sojina umaka, tri žlice sezamova ulja, sok od limuna, prstohvat šećera, sitno narezan crveni čili, šest komada mladog luka, listovi korijandera Priprema: Izrežite meso bez kože. Kuhajte rezance po uputama na pakiranju. Ocijedite rezance i ohladite u hladnoj tekućoj vodi. Pomiješajte wasabi, soja umak, sezamovo ulje, limunov sok i šećer te miješajte dok se šećer ne otopi. Ohlađene rezance prelijte dresingom, stavite piletinu, čili, mladi luk i korijander.

Tortilja-rolice od goveđeg odreska

Sastojci: narezani ostaci goveđeg buta (tanke šnite), ribani cheddar sir, svježi krem sir, šaka sirovog mladog špinata, sjeckani mladi luk (zeleni dio), češnjak, mješavina začina, papar i sol, paket tortilja Priprema: Krem sir pomiješajte s lukom, češnjakom u prahu, začinima te paprom i soli. Dobro izmiješajte. Stavite tortilju na tanjur, premažite je sirom i poslažite meso. Pospite cheddarom, dodajte špinat, pa zarolajte tortilju u palačinku. Narežite je na kriške i poslužite sa salatom po želji.

Govedina s tjesteninom

Sastojci: maslinovo ulje, luk, češnjak, sušeni timijan, čili u prahu, crno vino, Worcestershire umak, pasta od rajčice, ostaci govedine, Parmigiano Reggiano sir, tjestenina (rigatoni) Priprema: Nasjeckajte luk i češnjak te ih prepržite na maslinovu ulju. Na polovici pirjanja dodajte timijan i čili te ostavite 30-ak sekundi. Zatim morate deglazirati tavu. Dodajte vino i neprestano miješajte dok se količina tekućine ne smanji za otprilike polovicu. Dodajte sve ostale sastojke osim tjestenine i parmezana. Nakon što ste kuhali umak 30-40 minuta, malo smanjite vatru. Kad ste zadovoljni umakom, možete umiješati tjesteninu koju ste skuhali.

Rižoto od ostataka mesa

Sastojci: dvije mrkve narezane na kockice, korijen peršina narezan na kockice, komad celera narezan na kockice, po želji: komad butternut tikve narezan na kockice ili šaka špinata, luk nasjeckan na tanke kriške, dva režnja češnjaka, litra povrtnog temeljca, ostaci mesa Priprema: Prepržite luk, dodajte češnjak i kratko pirjajte. Dodajte tvrdo povrće pa pirjajte dok ne omekša. U međuvremenu po želji dodajte špinat i pirjajte od dvije do tri minute. Dodajte rižu, sve malo prepecite bez tekućine, uz stalno miješanje. Potom dodajte temeljca da prekrije sastojke i pustite da se pirja, uz povremeno miješanje. Po potrebi dodajte ostatak temeljca i kuhajte dok riža ne bude mekana. Nekoliko minuta prije kraja dodajte meso i lagano promiješajte.

Pikantne ćufte

Sastojci: 200 g pečenog svinjskog mesa, goveđeg buta i slično, dvije šalice pire krumpira ili izgnječenog kuhanog krumpira, od dvije do četiri žlice brašna, dva jaja, malo soka od limuna, ulja za premazivanje, mljevena ljuta paprika po želji, sitno nasjeckani peršin, sol i papar Priprema: Meso usitnite, odnosno nasjeckajte na sitno, dodajte pire krumpir, brašno, jaje, začine, posolite i popaprite. Od te smjese napravite ćufte ili pljeskavice, po želji. Pržite ih na tavi ili ih premažite uljem i posložite u tepsiju i pecite u pećnici na 250 stupnjeva oko 15 minuta ili dok ćufte ne porumene.