Ako vam je u zadnje vrijeme teško pronaći dobre stvari u jednoj od najburnijih godina, niste jedini. Bez obzira na to koliko se trudili snalaziti, vaša sposobnost izražavanja zahvalnosti vjerojatno se čini kao da opada iz sekunde u sekundu.

Biti dosljedan u vježbanju zahvalnosti svaki dan borba je sama za sebe. Dodajte k tome pandemiju, ekonomske gubitke, nepravdu i brojne druge probleme koji to čine još više nemogućim. No, poštovanje pozitivnih aspekata vašeg života može poboljšati vaše mentalno blagostanje, tvrdi Farah Harris, psihoterapeutkinja i izvršna direktorica organizacije Working Well Daily.

- To može povećati naš osjećaj sreće, što smanjuje našu percepciju boli i smanjuje simptome depresije. Zahvalnost može poboljšati kvalitetu našeg sna. A kad smo zahvalni, sposobni smo cijeniti i slaviti postignuća drugih tako da djelujemo iz pohvale, umjesto da se natječemo ili uspoređujemo, što može poboljšati naše samopoštovanje - rekla je Harris.

Usprkos tome, nije lako provući se kroz propast i 'mračno doba' te pronaći nešto pozitivno. Evo nekoliko metoda stručnjaka koji savjetuju kako uvježbati zahvalnost kad sve krene nizbrdo.

1. Odvojite malo vremena da shvatite što vam odgovara

- Praksa zahvalnosti svima će izgledati drugačije; to bi trebalo biti osobno i primjereno onome što vama odgovara. Puno puta vidim da ljudi povezuju zahvalnost s vanjskim izražavanjem zahvalnosti drugima. No, to mora početi od vas samih; trebate si moći dati dopuštenje da budete mirni i istinski razmišljate o dobru. Vi odlučujete o tome kako će ta praksa izgledati. Ne bi se trebali osjećati prisiljeno ili pod stresom - objašnjava Reyna Smith, licencirana profesionalna savjetnica.

Ako radije mentalno bilježite na čemu ste zahvalni nego da to zapisujete članke u dnevnik, učinite to tako. Ako mislite da ćete više profitirati ako odvojite li neko vrijeme za pisanje zahvalnosti na telefonu, krenite. Praksa djeluje kad se toga možete držati, što god vam to značilo.

2. Izdvojite samo nekoliko minuta da izrazite zahvalnost kada niste zauzeti

Odvajanje vremena svaki dan pomoći će vam da se usredotočite na pozitivno. Shvatite to kao jedno razdoblje u vašem danu u kojem ništa ne može ići 'po zlu'. Sharn Khaira, mentorica za poslovanje i razmišljanje predlaže da za to vrijeme isključite telefon ili ga stavite u avionski način rada.

- Stvorite sveti prostor u kojem vježbate svoju zahvalnost i stvorite jutarnju rutinu usredotočenu na vašu praksu zahvalnosti. Ili ako to stvarno ne možete učiniti ujutro, onda stvorite večernju praksu zahvalnosti. Obavijestite ljude da tada nećete biti dostupni, otiđite na tiho mjesto, uspostavite granice sa članovima svoje obitelji i osigurajte si mir - rekla je Khaira.

3. Kvantificirajte svoju zahvalnost

Vježbanje zahvalnosti zahtijeva usmjeravanje na ono pozitivno, što može biti teško jer radite protiv prirodne sklonosti vašeg mozga da razmišlja o najgorim ishodima. Negativni incidenti imaju tendenciju imati veći utjecaj na ljudski mozak, što psiholozi nazivaju pristranom negativnosti.

Ovdje je fizičko kvantificiranje vaše zahvalnosti ključno. Dokumentiranje vaših pozitivnih iskustava dnevnikom, bilježenjem ili korištenjem staklenke za uvid u sve pozitivne stvari može prekinuti mozak u razmišljanju o negativnim ishodima. Također ste u mogućnosti ponovno pregledavati bilješke u danima kada uistinu ne možete smisliti nešto u svom životu zbog čega ste zahvalni.

4. Podsjetite se da ništa nije 'premalo' da bi bilo na vašem popisu zahvalnosti

Vaše zdravlje, posao i obitelj pozitivne su stvari. Ali i mali trenuci i predmeti u vašem životu zaslužuju priznanje. Ako vam se sve ono što je veliko čini bezveze, obratite pažnju na sitnice. Zahvalite na lijepoj kosi taj dan, ukusan obrok koji ste pojeli ili tuširanje koje ste obavili jutros. I ne zaboravite da ste i vi bitni u ovome. Zahvalnost također uključuje samoprocjenu - pa ako su vam životne prilike loše, pokušajte izraziti zahvalnost na stvarima koje vam se sviđaju na vama.

5. Napišite zahvalnicu

Smith također odobrava i pisanje zahvalnica kao siguran način uspostavljanja učinkovite prakse zahvalnosti. Ne ustručavajte se poslati brzu poruku kao odgovor na ljubaznu gestu. Ili još bolje, pošaljite je bliskom prijatelju, rođaku ili omiljenom vlasniku male tvrtke. Izražavanje zahvalnosti prema drugima promiče zdrave odnose koji nam mogu pomoći da ostanemo 'na površini' u teškim vremenima.

6. Napravite 'skeniranje tijela'

Prema Harris, ovaj čin uključuje usmjerenu procjenu i uvažavanje vašeg fizičkog tijela.

- Odvojite vrijeme da zavolite sebe bez osuđivanja. Udahnite nekoliko puta duboko, od glave do pete, odvojite trenutak da prepoznate razne dijelove tijela i navedite razlog zašto ste zahvalni na njima. Primjer bi mogao biti: ‘Zahvalan sam na rukama, dopuštaju mi ​​da uspavam svoju bebu' - savjetovala je. Bez obzira na praksu zahvalnosti koju ste odlučili usvojiti, Khaira je naglasila da su dosljednost i strpljenje glavni ključ uspjeha, piše HuffPost.