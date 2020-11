Zumba ili meditacija? Najbolji hobi za svaki horoskopski znak

Tijekom pandemije imamo više slobodnog vremena za osobne projekte nego prije, a ako već niste, sada je i pravo vrijeme da se počnete baviti hobijem. Ako ne znate kojim, pogledajte što vam zvijezde preporučuju

<h2>Ovan: Zumba</h2><p>Hrabar i odlučan, sa zavidnom dozom samopouzdanja, Ovan posebno briljira u fizičkim izazovima. Zumba je posebno dobra za Ovnove koji su alergični na neaktivnost.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Bik: Vrtlarenje</h2><p>Njegujuća energija ovog zemaljskog znaka čini Bika savršenom osobom za brigu o vrtu. Bilo da sadi cvijeće, povrće, začinsko bilje ili neku kombinaciju, Biku će se strpljenje isplatiti kad to sjeme počne cvjetati.</p><h2>Blizanci: Učenje jezika</h2><p>Što više jezika govorite, s više ljudi možete komunicirati, a Blizanci brzo uče i uvijek su spremni drugima udijeliti savjet. Njihova pozitivna energija zajedno s njihovom znatiželjom savršeno odgovaraju učenju jezika.</p><h2>Rak: Fotografija</h2><p>Rakovi su jako maštoviti, ali isto tako vole i odmah vidjeti rezultate svog rada. Zbog toga bi fotografija mogla biti idealan hobi za njih. Rakovi vole i putovati, a to su savršene prilike za fotografiranje.</p><h2>Lav: Kolekcionari</h2><p>Lavovi više brinu oko toga da budu sretni nego oko financija. Imaju posložene prioritete i znaju koje su im strasti. Što god Lav voli, od markica do punjenih životinja, pronaći će način kako da svoju kolekciju lijepo izloži i organizira.</p><h2>Djevica: Pečenje kolača</h2><p>Djevice su možda sramežljive, ali se ne srame napornog posla. Sve što rade, pokušavaju dovesti do savršenstva, a priprema kolača je aktivnost u kojoj je ta osobina posebno korisna. Uz to, nagrada nakon uspješne pripreme kolača je uvijek slatka.</p><h2>Vaga: Volontiranje</h2><p>Društvene Vage imaju puno prijatelja i poznanika zbog svoje ljubaznosti i smisla za diplomaciju. Te osobine idealne su i za volontiranje, a ako pronađu i neki uistinu vrijedan cilj za koji će se boriti, Vage će biti presretne.</p><h2>Škorpion: Planinarenje</h2><p>Škorpioni su ambiciozni, ali trebaju i svoju slobodu i mir. Izlazak u prirodu i istraživanje neke planine idealno je za Škorpione.</p><h2>Strijelac: Meditacija</h2><p>Iako su vatreni znak, Strijelci imaju jako smirenu energiju. Zbog toga bi za njih aktivnosti poput meditacije i joge bile odlične.</p><h2>Jarac: 'Uradi sam' projekti</h2><p>Discipliniran i samodovoljan Jarac je idealan kandidat za učenje novog zanata ili vještine. Bilo da odluče izraditi svoj nakit, ukrase, ili namještaj, ovaj znak će uživati u stvaranju i krajnjem proizvodu.</p><h2>Vodenjak: Gledanje zvijezda</h2><p>Gledanje u zvijezde i razmišljanje o smislu je idealna aktivnost za filozofski nastrojene Vodenjake.</p><h2>Ribe: Pisanje pjesama</h2><p>Nekada Ribe samo žele biti same, ali uvijek misle na druge i željne su komunikacije. To i umjetnička priroda ovog znaka idealna su kombinacija za pisanje pjesama, piše <a href="https://www.rd.com/list/the-best-hobby-for-you-based-on-your-zodiac-sign/?trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p>