Spavate li u donjem rublju ili bez njega? Otkrili što je zdravije

Bolje je pustiti 'južnim područjima' da dišu tijekom noći, jer se tako smanjuje mogućnost nastanka upala, iritacija pa i gljivica, a kod muškaraca se povećava plodnost - ističu zdravstveni stručnjaci

<p>Velik broj ljudi spava u donjem rublju tijekom cijele godine - zimi na njega odjenu pidžamu, a ljeti ostanu samo u gaćicama i bokserica i majici. No, čini se kako to zapravo baš i nije pametna ideja, barem tako tvrde liječnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poza u kojoj spavate otkriva i stanje vaše veze</strong></p><p>- Često govorim svoj pacijentima da spavaju bez donjeg rublja - kaže dr. Alyssa Dweck, američka ginekologinja.</p><p>Objašnjava kako genitalno područje ne treba biti cijelo vrijeme pokriveno, osobito tkaninama koje ne dišu ili ne upijaju vlagu, jer to čini plodno tlo za razmnožavanje gljivica, bakterija i razne iritacije. To se osobito odnosi na žene u menopauzi kao i na sve koji se više znoje.</p><p>- Ako već nosite gaće ili bokserice, one definitivno trebaju biti široke - ističe dr. Dweck.</p><p>Studije pokazuju da manje od 18 posto ljudi spava bez donjeg rublja, ali i da nošenje uskih bokserica za spavanje može smanjiti plodnost muškarca. Ako spavate u kratkim hlačicama ili pidžami bez donjeg rublja, naprosto ih treba češće prati - otprilike svaki drugi dan.</p>