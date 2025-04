'Otkazala sam vjenčanje nakon jednog komentara majke mog zaručnika. Jesam li pogriješila?'

Studija iz 2022. godine pokazala je da su i muškarci i žene u prosjeku imali više sukoba sa svojim svekrvama nego s vlastitim majkama; s druge strane, svekrve su bile u lošijim odnosima sa snahama nego sa zetovima.

Kako je otkrio jedan korisnik Reddita koji je objavio svoju priču na popularnom forumu r/AITAH, ponekad razlika između nečije majke i partnerove djevojke može biti dovoljna da se veza prekine i prije nego što se izgovore bračni zavjeti.

Zato su stručnjaci otkrili što možete očekivati od svog partnera i njegovih roditelja – i kada biste trebali ozbiljno razmisliti o tome da napustite odnos.

'Njegova mama je uvijek davala pasivno-agresivne komentare'

Izvorna autorica objave navela je da već ima uspješnu karijeru kao medicinska sestra, dok se njezin sada već bivši zaručnik još školovao za kardiokirurga.

- Ovaj posao mi je omogućio da kupim vlastitu kuću i auto i putujem izvan zemlje. Mogu podizati obitelj od vlastitih prihoda - napisala je.

Zaručnik joj je prvi prišao na poslu i započeo vezu. No, njegova majka, kaže OP, neprestano je upućivala "pasivno-agresivne" komentare o njezinom poslu. Ipak, par se zaručio i organizirao svečanu večeru za cijelu obitelj.

Na toj večeri se bivša svekrva se našalila sa svojim sestrama da njezin sin može imati bilo koju liječnicu koju poželi, zaručnik je na to odgovorio da se njegova partnerica jako dobro snalazi i da je uvijek bila financijski neovisna.

Međutim, kako je majka nastavila s podrugljivim komentarima, autorica joj je uzvratila riječima da ni ona ni bilo koja druga žena nije u poziciji da sudi budući da su sve bile domaćice.

Svi, uključujući i zaručnika, tražili su od nje da se ispriča, no umjesto toga ona je s njim prekinula na licu mjesta.

- Vidim cijeli život ismijavanja i ne mogu tražiti od njega da prekine vezu sa svojim roditeljima. Što ionako neće učiniti - završila je.

Važno je uzeti u obzir obitelj u koju se vjenčate

Ne radi se o tome da je bivši zaručnik učinio nešto izrazito loše, niti da je autorica objave bila potpuno pravedna u reakciji na ponašanje njegove majke.

Ali bračna i obiteljska terapeutkinja i autorica knjige I (Think) I Want Out: What To Do When One Of You Wants To End Your Marriage Becky Whetstone kaže: 'Ne samo da se vjenčaš s osobom, već i s obitelji, a izbjegavanje loših je uvijek dobra ideja'.

- Grozan je osjećaj kada vas bilo tko otvoreno ne poštuje ili gleda s visoka - dodala je.

Dakle, iako ne misli da je napustiti dobrog muža zbog toga koliko su njegovi roditelji u zabludi i bez granica dobra ideja, ona smatra da ovi tipovi imaju velika očekivanja od svoje djece i da su u svojoj mašti postavili ljestvicu koju njihova djeca mogu dostići.

Dakle, ako vam partner ne drži leđa i ne podržava vas svim srcem, to znači da nije ozbiljno uložen u zaštitu vaše sreće od uvreda njihovih roditelja, tako da je prekid zapravo razumljiva opcija, piše HuffPost.