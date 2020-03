Otkrijte idealan model naočala za svaki oblik lica te boju tena

Lice igra vrlo važnu ulogu u tome kako će vam određene naočale stajati, piše AllAbutVision.

Koji je moj oblik lica?

Kako biste odredili kakvog je oblika vaše lice, odmaknite kosu i pogledajte se u ogledalo. Dobro pogledajte oblik glave te konture lica. Postoji sedam osnovnih tipova lica i za svaki od njih postoje naočale koje će odlično pristajati.

Foto: Dreamstime

Ovalno lice

Ovalno lice se smatra idealnim jer ima izbalansirane proporcije. Kako biste zadržali tu prirodnu ravnotežu, potražite naočale s okvirima koji su široki kao i lice ili čak malo širi. Okviri u obliku lješnjaka su odličan izbor.

Foto: Dreamstime

Srcoliko lice

Srcoliko lice ima šire gornje dvije trećine te usku donju trećinu lica. Kako biste smanjili širinu na vrhu, birajte oblik okvira koji je širi na dnu. Tanki i svijetli okviri koji djeluju prozračno najbolji su izbor.

Foto: Dreamstime

Duguljasto lice

Ovaj oblik podrazumijeva da vam je lice duže nego što je šire. Kako bi takav oblik djelovao balansirano i kraće, pokušajte s okvirima koji imaju veću dubinu nego širinu. Pomaže i ako uzmete okvire s dekorativnim kontrastima jer to dodaje širinu licu.

Foto: Dreamstime

Četvrtasto lice

Snažna vilica i široko čelo karakteristike su četvrtastog lica, a širina i dužina su gotovo jednake. Kako biste izdužili lice, birajte naočale sa plitkim okvirom te okvirima koji imaju lagano ovalni oblik.

Foto: Dreamstime

Dijamantni oblik

Usko čelo i vilica, no šire jagodične kosti opisuju dijamantni oblik lica. Riječ je o najrjeđem tipu. Kako biste istaknuli oči i omekšali konture jagodica, birajte okvire koji ističu liniju obrva. Odličan izbor su okviri mačkastog oblika.

Foto: Dreamstime

Okruglo lice

Takav oblik lica podrazumijeva iste proporcije kad je riječ o širini i duljini, te nema očitih uglova. Kako bi lice djelovalo tanje i dulje, birajte okvire s plitkim uglovima. Pazite pritom da su okviri širi nego duži te da su četvrtastog oblika.

Foto: Dreamstime

Trokutasto lice

Čelo je uže, no lice se širi prema vilici ocrtavajući obrise trokuta. Kako biste dodali širinu i istaknuli uski gornji dio lica, birajte naočale koje su upečatljive bojom te ističu gornju polovicu okvira prateći obrve. Dobar izbor su i naočale mačkastog oblika.

Nijanse kože, boja očiju i kose

Nije samo lice faktor koji će odrediti kako će vam određeni tip naočala stajati, nego veliku ulogu igraju i nijanse kože, boja očiju i boja kose. Naravno, najbolji odabir su oni okviri koji se podudaraju sa svim tim značajkama.

Nijansa kože

Bez obzira na boju kože, nijanse se obično označavaju kao tople ili hladne. Hladan ten ima plave ili ljubičaste podtonove boja, dok topli ten sadrži žutu ili boju breskve. Maslinasti tonovi su također hladni tonovi jer su mješavina plave i žute.

Boja očiju

Postoje mnoge varijacije boja očiju, pa tako plave mogu varirati od gotovo ljubičaste do svjetlo sive. To su tople boje. Smeđe oči mogu imati laganu nijansu crvene što je topla boja, ali mogu biti i tamnosmeđe, pa sve do gotovo crne nijanse.

Foto: francescoridolfi.com

Boja kose

I boju kose se može promatrati kroz prizmu toplih i hladnih boja. Hladne boje su plava, platinasta, bijela ili siva, dok su tople zlatna, smećkasto crna, smeđe plava ili prljavo siva.

Kako odabrati okvir?

Kad ste odrediti pripadate li u tople ili hladne nijanse kad je riječ o koži, kosi i očima, možete početi birati okvire. Boje okvira koje se najbolje slažu sa toplim bojama su: zlatna, bakrena, narančasta, kaki, boja devina dlake, koraljna, bijela, crvena, plava i kornjačevina.

Za hladne boje birajte okvire koji sadrže crnu, srebrnu, smeđu, plavkasto sivu, ljubičastu, magenta, ružičastu nijansu te boja žada i plavkastu kornjačevinu.

Savjet stručnjaka

Ako ipak niste sigurni što i kako odabrati, potražite optičara koji će vam pomoći u izboru.

