Otkrijte ih već kod prvog seksa: 6 osobina odličnog ljubavnika

Primanje uputa bez osjećaja uvrijeđenosti, iskreni komplimenti, pružanje oralnog zadovoljstva bez zadrške i nesebičnost kod postizanja vrhunca žene cijene najviše

<p>Lista poželjnih osobina kod novog partnera za žene je duga, no velik dio nje odnosi se na seksualna očekivanja, tvrdi seksualna terapeutkinja i autorica brojnih knjiga, Tracey Cox. U svom bogatom iskustvu s pacijenticama uočila je šest osnovnih vrlina koje bi idealan ljubavnik za ženu trebao imati, a dolaze do izražaja već u prvom seksualnom susretu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa</strong></p><h2>1. Posvećuje se oralnom seksu</h2><p>Muškarac koji se libi oralnog seksa za većinu je žena nepoželjan partner, jer velik broj njih tako postiže zajamčeni orgazam, kaže Cox. Iako se tehnika u oralnom seksu može popraviti, ako ga partner odbija, time lišava ženu brojnih užitaka. Iako se odličan seks ne svodi samo na orgazam, oralni seks nije samo put kojim se on postiže, već često i način na koji muškarac pokazuje ženi da ju u potpunosti prihvaća i želi te mu ništa na njenom tijelu nije gadljivo.</p><h2>2. Sluša upute bez uvrede</h2><p>Kod seksa s novim partnerom potrebno je neko vrijeme da se oboje usklade, a najlakši način osiguravanja užitka je komunikacija u krevetu. Budući da je na muškarcima često veći pritisak i "krivnja" za dobar ili loš seks, njihov je ego u krevetu mnogo veći nego onaj žena. Muškarac koji se na njezine upute kao što su "sporije", "brže", "niže" i sl. uvrijedi, nije materijal za dobrog ljubavnika.</p><p>- Nesigurni muškarci koji su pritom i obrambeno nastrojeni nisu partneri koji su voljni učiti, a žena će zbog toga biti više koncentrirana na to ga ne uvrijedi, da će naposljetku zbog toga i glumiti orgazam - kaže Cox.</p><h2>3. Ne hvali se da je najbolji svjetski ljubavnik</h2><p>Želja da zadivimo partnera svojstvena je i muškarcima i ženama, no muškarci često imaju potrebu dokazivati se spominjući bogato seksualno iskustvo ili pak jedinstvenu tehniku i umijeće. Tako nešto samo odbija, jer prvenstveno djeluje umišljeno, ali i do te mjere povećava očekivanja kod žene da ih je vrlo teško ispuniti, kaže Cox.</p><h2>4. Nema na pameti samo vlastiti orgazam</h2><p>Budući da je u pravilu ženama teže postići orgazam nego muškarcima, nepisano je pravilo da muškarac treba pričekati nju, a zatim se posvetiti isključivo vlastitom užitku. Muškarac koji ni na samom početku odnosa neće posvetiti pažnju njoj i njezinom orgazmu rijetko će dobiti priliku za iskupljenje.</p><h2>5. Daje iskrene komplimente</h2><p>Tata mora da ti je lopov jer je ukrao zvijezde i stavio ih u tvoje oči - primjer je neoriginalnog i ljigavog komplimenta kojeg žene nipošto ne cijene. Iskreni i jednostavni komplimenti njezine osobnosti i izgleda su pokazatelj da je iskreno zainteresiran, umjesto da gradi karijeru serijskog zavodnika.</p><h2>6. Ne povlači se emocionalno nakon seksa</h2><p>Nakon seksa s novim partnerom ponekad se teško ispravno "postaviti", no naprasni odlazak, ustajanje iz kreveta i zbunjenost nikako nisu ponašanje koje će žene cijeniti.</p><p>- Ako ne znate što biste trebali napraviti, radije to iskreno recite, nego da bježite glavom bez obzira. Najvažnije je biti što prirodniji, pa nije dobro niti inzistirati na maženju ili velikim ljubavnim izjavama. Radije pozovite partnera da nešto zajedno pojedete - kaže Cox.</p>