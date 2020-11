- Puno sam radio na setovima gdje sam morao pokazivati svoje mi\u0161i\u0107e. Predstavljao sam\u00a0ne\u0161to poput boga rata, mo\u0107nog i sna\u017enog mu\u0161karca. Ali kada se radilo o seksu, jednostavno nisam mogao. Pitao sam se \u0161to mi se doga\u0111a, jednostavno nisam mogao vjerovati\u00a0- ispri\u010dao je Champ.

<p>Kao model i seks simbol, Champ Imi (28), iz Manchestera, uživao je u velikom uspjehu u svojim ranim 20-ima dok je radio za modne kuće u Japanu, Tajlandu i Italiji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No kada je prekinuo s tadašnjom zaručnicom, Champu se iznenada život promijenio. Kada je pokušao spavati s drugim ženama nakon prekida, shvatio je da ne može. Imao je erektilnu disfunkciju s tek 22 godine.</p><p>- Puno sam radio na setovima gdje sam morao pokazivati svoje mišiće. Predstavljao sam nešto poput boga rata, moćnog i snažnog muškarca. Ali kada se radilo o seksu, jednostavno nisam mogao. Pitao sam se što mi se događa, jednostavno nisam mogao vjerovati - ispričao je Champ.</p><p>Zbog toga se počeo bojati seksa.</p><p>- Bez problema sam se ljubio s potencijalnim partnericama, ali uvijek bih izmišljao neke izlike da ne odemo njoj ili meni doma. Usjeklo mi se u um da se ne mogu seksati pa sam to i izbjegavao - prisjetio se.</p><p>On sada potiče druge muškarce koji se bore s istim problemom da se nekome obrate za pomoć, umjesto da pate u tišini. Champove probleme s erekcijom potaknuo je bolni prekid sa zaručnicom s kojom je imao jako intenzivnu vezu.</p><p>Nakon prekida upoznao je djevojku iz Birminghama i razvio snažne osjećaje prema njoj. No jako se razočarao kada je shvatio da ne može održati erekciju kada se pokušaju seksati. Pokušavali su tako četiri mjeseca, a onda su prekinuli, bez da su se 'seksali kako treba' tijekom veze.</p><p>Champ, koji vjeruje da je njegov problem uzrokovao stres nakon bolnog prekida, kaže kako je zbog svojih problema u seksu postao jako depresivan i tjeskoban zbog svoje izvedbe u krevetu, ali bilo ga je previše sram s nekim podijeliti svoj problem.</p><p>- To je bio užasan osjećaj, najgori koji možete zamisliti. Trebao sam uživati u svojoj mladosti, ali moja muškost mi govori 'ne'. Izraz lica na ženama kada sam im rekao da se ne mogu seksati me 'ubijao'. Većina žena s kojima sam hodao bila je ljubazna i govorile su mi da ne brinem, da se to događa. No bilo je trenutaka kada sam vidio da ne misle to što govore i zbog toga sam se osjećao još gore. Bilo je jako neugodno i kada bih opet sretao te žene - rekao je Champ za <a href="https://metro.co.uk/2020/11/19/mans-erectile-dysfunction-in-his-twenties-crushed-his-confidence-13619294/" target="_blank">Metro.co.uk</a>.</p><p>Shvatio je da s nekim mora podijeliti svoj problem i sve je ispričao prijatelju tijekom jedne pijane noći 2015. godine.</p><p>- Pričao sam bez zadrške jer sam znao da neće ništa zapamtiti koliko je bio pijan. Začudilo me koliko je bio iskren, a rekao mi je i o svojim vlastitim problemima s erekcijom. Nakon toga, opet sam pričao s njim kada se otrijeznio i bilo mi je puno lakše jer sam znao da ja nisam jedni kojem se to događa - prisjetio se.</p><p>Taj razgovor i nestanak srama, na Champa su imali dramatičan učinak. Čim se uspio opustiti i shvatiti da njegov problem ima korijen u emocijama, njegove nevolje su nestale.</p><p>Sada je u sretnoj vezi i opet se osjeća potpuno.</p>