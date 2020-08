Otkrijte koja strana mozga vam je dominantna i što to znači

Lijevi dio mozga je odgovoran za verbalno izražavanje i detalje, a desni za intuiciju. Grubo gledano, žene izgovore dvostruko više riječi od muškaraca već u dobi od dvije godine

<p>Iako uvijek koristimo obje polutke, još od 1970. godine poznato je da kod svakog postoji “jača” strana mozga, odnosno da su kod svakoga od nas razvijenije osobine koje su vezane uz lijevu, odnosno desnu stranu mozga. Lijeva polutka mozga zadužena je za analizu i preciznost, a desna za estetiku i osjećaje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako poboljšati rad mozga:</p><h2>Razvijenija lijeva polutka</h2><p>Tako će osoba koja ima jače razvijenu lijevu polutku mozga bolje vladati logikom, biti urednija i sustavnija te dosljedna i sklona analitici. Takve osobe mogu se baviti samo jednom stvari u isto vrijeme, sklone su uočiti sitnice, dobro vladaju jezikom, brojevima i simbolima, dobri su retoričari te dobro pišu. I najčešće pred sobom uvijek imaju racionalan cilj.</p><h2>Razvijenija desna polutka</h2><p>Ljudi kod kojih je desna strana mozga razvijenija su kreativni, intuitivni i maštoviti, imaju razvijenu podsvijest i dobro vide cjelovitu sliku. Osjetljivi su, subjektivni, nemaju problema s multitaskingom, dobro se snalaze u prostoru i najčešće su opušteni.</p><p>Postoje, naravno, i iznimke od tih osnovnih klasifikacija. Jedan od primjera je da glazbena sposobnost za većinu ljudi može biti “stvar” desne strane mozga, no mnogi glazbenici procesuiraju melodiju na lijevoj strani mozga i tako lakše čitaju note. </p><h2>Nekima je škola problem, a nisu krivi </h2><p>U većini slučajeva klasično “školsko” učenje je koncentrirano na razvoj “materijala” smještenog u lijevoj polutki, što nije dobro jer može stvoriti problem kod “dešnjaka”.</p><p>Koliko je to važno imati na umu, najbolje pokazuje podatak da je oko 65 posto djece danas među onima kod kojih je desna strana mozga jača, a 1940-ih i 1950-ih to je bio postotak onih kod kojih je lijeva strana mozga bila jača. Ukratko, ako obrazovanje nije usklađeno s tom promjenom, to bi objasnilo i sve veći broj djece s različitim poremećajima u čitanju ili učenju. </p><h2>Žene očito češće rabe lijevu stranu</h2><p>Lijevi dio mozga je odgovoran za verbalno izražavanje i detalje, a desni za intuiciju. Grubo gledano, žene izgovore dvostruko više riječi od muškaraca već u dobi od dvije godine. Ukratko - žene očito češće rabe lijevu stranu.</p><p>Napomena za žene: Kad kažete muškarcu: “Moramo razgovarati”, tražite od njega da vam se pridruži u aktivnosti u kojoj se većina osjeća inferiornije. </p><h2>Muškarce muče zbrkani osjećaji</h2><p>Često dolazi do zbrke zbog razlike između kreativnosti i intuicije. Glavni razlog su osjećaji, koji se često pripisuju desnoj strani. Istraživanja su pokazala da su sretni osjećaji u lijevoj, a nesretni u desnoj polovici mozga.</p><p>Kako muškarci često imaju problema s osjećajima, smatralo se da ne rabe desnu stranu mozga. Upravo suprotno - često kompenziraju probleme s osjećajima time da osjećaju “nešto drugo”, npr., postaju bijesni u situaciji u kojoj se to ne očekuje.</p>