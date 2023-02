Otkrijte koji je najsretniji dan u veljači za svaki znak Zodijaka

Ovan

Vaš sretan dan ovog mjeseca: srijeda, 22. veljače

Ovaj mjesec donijet će nevjerojatan slijed događaja u život Ovna. Pred kraj mjeseca, ići ćete prema naprijed, uzdignut ćete se prema sljedećoj razini u životu. Sreća će vas držati do svibnja.

Bik

Vaš sretan dan ovog mjeseca: subota, 11. veljače

Ovaj mjesec aktivira sektor karijere, stoga Bikovi možete očekivati sretne prilike i rast na radnom mjestu. Dogodit će se možda upravo ono što je potrebno za postizanje uspjeha kojem ste težili.

Blizanci

Vaš sretan dan ovog mjeseca: subota, 11. veljače

Vrijeme je da se usredotočite na ono što osjećate umjesto da to pokušavate ignorirati iz praktičnih razloga. Ovaj mjesec Blizanci imate ogromnu priliku da ostvarite zdenac sreće u svojim strastima ako ih slijedite.

Foto: Dreamstime

Rak

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 20. veljače

Rakovi ako imate stvari vezane uz nekretnine i financije, one će dobiti pozitivan poticaj sredinom mjeseca, što može značiti da bi preseljenje zbog posla moglo biti dio prilike. To će vam pomoći da se još više udaljite od one zone udobnosti koju ste željeli napustiti, stoga se nemojte bojati uložiti sve u nešto novo.

Lav

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 20. veljače

Lavovi isprobat ćete nove stvari i putovanja. Radi se o otvaranju vašeg uma i života novim iskustvima, u čemu leži sreća koju tražite. Dobivate dar strasti i motivacije. Ne dopustite da zbog starih priča propustite važnu priliku.

Djevica

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 27. veljače

Javlja se važna lekcija za karijeru Djevica. Vrijeme je za otpuštanje onoga što vam više ne služi. Zajedno ovo stvara snažnu dinamiku koja vas potiče da se ne hvatate za ništa što vam se čini kao da vam crpi energiju. A kada to učinite, sreća će vas konačno moći pronaći.

Vaga

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 27. veljače

Aktivirat će se najsretniji aspekt života Vaga. Intenzivne pozitivne promjene se događaju unutar vašeg romantičnog sektora, stoga se možete usredotočiti na sve što želite stvoriti u svom životu. Možda postoji prilika da se bolje pomirite s prošlošću, ali kad to učinite, to vam omogućuje da se na nove načine otvorite životu koji se odvija pred vama.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Vaš sretan dan ovog mjeseca: četvrtak, 16. veljače

Javlja se energija koju možete nadvladati i pronaći pozitivnost i uspjeh bez obzira kroz što prolazite. Dok ovo osvjetljava vaš sektor sreće, vaša snaga je ključ za otključavanje potpuno novog života. Škorpioni nemojte se bojati zatvoriti vrata svojoj prošlosti dok prolazite kroz nju.

Strijelac

Vaš sretan dan ovog mjeseca: nedjelja, 5. veljače

Aktivirat će se najsretniji dio života Strijelaca ovog mjeseca, koji će biti pun mogućnosti. Vrijeme je za dovođenje nečega u puni krug dok istovremeno možete prigrliti istinu vlastitih emocija. Ovo je vrijeme ogromne unutarnje snage, ali može biti i vrijeme kada ćete odlučiti da vam je potrebno vrijeme na prekrasnom mjestu za razmišljanje. Vaša sposobnost da znate što vam je potrebno i motivacija da to učinite je ono što vam omogućuje da shvatite da je sreća koju ste tražili uvijek bila u vama.

Jarac

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 27. veljače

Jarci vrijeme je da se usredotočite na svoje zdravlje. Pokrećući teme oko poboljšanja općeg blagostanja, prilika je da budete iskreni prema sebi o tome što vas koči. Na taj ćete način ojačati za nadolazeću godinu i ostvariti sve one snove koje želite. Nikada ne podcjenjujte sreću koja proizlazi iz toga što ste fizički, mentalno, emocionalno i duhovno zdravi; to je temelj svega ostalog u vašem životu.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Vaš sretan dan ovog mjeseca: ponedjeljak, 20. veljače

Aktivirat će se teme oko vašeg osjećaja vrijednosti. To će omogućiti da se pojavi novi način zarađivanja ili upravljanja financijama, što će donijeti velike dobitke za Vodenjaka. Također, bolje ćete shvatiti koga cijenite u svom životu, ali ćete se više usredotočiti na financije. Odvojite vrijeme da ovdje donesete stabilnost, koja odražava vašu samovrijednost; nema ograničenja u izobilju koje možete stvoriti

Riba

Vaš sretan dan ovog mjeseca: srijeda, 22. veljače

Imat ćete veliku godinu, Ribe, a velik dio toga za vas počinje ovog mjeseca. Do kraja mjeseca će vam se osvijetliti svi aspekti financija i mogućnosti zarade. Ove godine ćete se konačno osjećati kao da imate stabilnost potrebnu da ostvarite svoje snove, pa će sve što se sada događa također biti dio vaše dugoročne budućnosti, donosi YourTango.

