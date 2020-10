Otkrijte super trik kako izabrati najbrži red dok čekate u dućanu

Nikada vam ne bi palo na pamet da ćete do blagajne u supermarketu doći brže samo ako obratite pažnju na neke stvari. Na primjer, redovi na blagajnama s lijeve strane pomiču se brže

<p>U prosjeku provedemo pola sata na dan čekajući u redovima, kažu američki znanstvenici. U tu brojku zasigurno nisu računali čekanje u državnim institucijama u Hrvatskoj. No, pustimo to sad na stranu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Šoping preko granice:</p><p>Donosimo vam nekoliko odličnih savjeta kako u trgovini izabrati najbrži red do blagajne:</p>