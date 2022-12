Ove slavne zvijezde ne koriste dezodorans: Otkrili su i zašto

Te su znanstvene spoznaje otkrili i mnogi poznati glumci i pjevači diljem svijeta, pa već godinama ne koriste dezodoranse ni antiperspirante. Za Brightside otkrivaju svoje razloge.

1. Cameron Diaz

Mnogi dezodoransi sadrže štetne kemikalije koje utječu na zdravlje, pa Diaz ne želi riskirati.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL/Instagram

- Ne vjerujem u antiperspirante. Štetni su i ne koristim ih već 20 godina. Ljudi imaju neugodan miris zbog antiperspiranta koji zapravo zadržava taj neugodan miris - kazala je Diaz.

2. Julia Roberts

Ova glumica koja se proslavila ulogom u filmu Zgodna žena jednostavno nema naviku svakodnevno nanositi dezodorans.

Foto: PA/Pixsell

- Zapravo ne koristim dezodorans. Ne volim tu informaciju dijeliti sa mnogo ljudi, no to jednostavno to nije za mene - kazala je Roberts.

3. Bradley Cooper

Nagrađivani glumac uvjeren je kako redovito tuširanje vrlo učinkovito sprječava neugodne mirise.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Zapravo više ne koristim dezodoranse. Često se tuširam, pa možda to pomaže. Tuširam se ujutro i uvečer. I nakon vježbanja, tako da se možda istuširam triput na dan - kaže Cooper.

4. Diane Kruger

Zvijezda filma Troja alergična je na dezodoranse, pa umjesto njih koristi parfeme.

Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Parfem nosim svaki dan. Bočica stoji uz četkicu za zube te ga nanosim ujutro. Alergična sam na dezodoranse, tako da parfem koristim tako da ga nanosim na područje pazuha, a nakon teretane dodam koji potisak više. No u stvari, nakon tjelovježbe to vjerojatno ne miriše lijepo. Volim dijeliti svoje nesavršenosti i ranjive trenutke. Ova vječna utrka za mladošću i savršenstvom jednostavno nije za mene - kazala je Kruger.

5. Kendra Wilkinson

Ova zvijezda TV realityja tijekom trudnoće zabrinula se zbog informacije da neki dezodoransi nisu sigurni za trudnice.

Foto: Starmax/Press Association/PIXSELL

- Kako sam tijekom trudnoće pazila na prehranu, jednaku sam pažnju posvetila i onome što nanosim na tijelo. Kako bih izbjegla neugodne mirise, pila sam puno vode tijekom trudnoće te uopće nisam koristila dezodoranse - kazala je Wilkinson.

6. Marc Maron

Stand up komičar priznao je da nikad ne koristi dezodorans. Vjeruje kako eterično ulje pačulija ima puno bolji učinak ako ga nanese na područje pazuha.

7. Kourtney Kardashian

Znanstvenici su upozorili kako dezodoransi i antiperspiranti koji sadrže aluminij mogu naštetiti ženama koje doje, pa je Kourtney Kardashian odlučila da će poslušati taj savjet.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ona ne vjeruje u korištenje dezodoransa jer smatra da je to štetno za dojenje - kazao je njezin bivši partner Scott Disick.

