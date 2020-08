Izađite u šetnju slušanja prirode

Djeca znaju slušati, pa izlazak s njima samo da biste osluškivali zvukove prirode može biti pravo otkriće i prilika da se povežete sa zvukovima prirode koje ste kao odrasli prestali primjećivati

<p>CNN-ova novinarka <strong>Terry Ward</strong> poslušala je savjet akustičnog ekologa <strong>Gordona Hemptona,</strong> inače suosnivača Quiet Park Internationala, te povela svog četverogodišnjeg sina <strong>Nicu</strong> u istraživanje prirodnih zvukova njihovog susjedstva. Prema savjetu stručnjaka, samo je slušala zajedno s njim, umjesto da mu nešto objašnjava, ili ga usmjerava, jer je i nju zaintrigirala preporuka da bude 'istinski slušatelj kojeg vodi znatiželja'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako na nas djeluje izlazak u prirodu </p><p>- Roditelji su se prilagodili svijetu zagađenom bukom, učeći da ne slušaju, jer buka je beskorisna informacija, tako da i svoju djecu učimo da ne slušaju - kazao je Hempton novinarki, naglasivši kako su djeca, zapravo, rođeni slušatelji. </p><p>- Ako se zaustavimo dok su naša djeca još mala i rođeni su slušatelji, prije nego što od nas nauče da ne slušaju, možemo ih pustiti da njihova pozornost skrene na ono što žele slušati - kazao je stručnjak uputivši mamu u eksperiment. Njegov najbolji dio bilo je to što je to mogla biti mala avantura na koju se mogu upustiti u vlastitom dvorištu, kaže ona. </p><p>- Nico je bio presretan što je napustio dom pod okriljem tame I ja sam bila uzbuđena jer ću promijeniti svoju rutinu. Dakle, krenuli smo u noć ispunjenu zvukovima insekata na Floridi, da oslušnemo što sve možemo čuti - kaže Terry.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1565407" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2018-34/dreamstime_l_34405024_HnKNp91.jpg" title="" width="100%"></x-inline> Slušatelji po rođenju</h2><p>U životinjskom svijetu jasno je da su prirodne sposobnosti slušanja ključne za opstanak.</p><p>- Sve životinje pažljivo slušaju, predatore, plijen i prijatelje - kaže <strong>Jesse Barber,</strong> izvanredni profesor na katedri za biološke znanosti na Državnom sveučilištu Boise u Idahu. Za grabežljivce, nedostatak slušanja može značiti sezonu bez reprodukcije, jer ako postanu plijen, to može utjecati na opstanak vrste, dodaje. </p><p>Ljudi sa zdravim sluhom mogu razlikovati vrlo suptilne promjene u frekvenciji zvuka, a posebno to mogu mala djeca, kaže. </p><p>- Djeca su itekako svjesna svih zvukova koji ih okružuju u njihovom okruženju - kaže <strong>Brian Fligor,</strong> doktor audiologije i predsjednik uprave bostonske tvrtke Tobias & Battite Hearing Wellness. Potom ih autoriteti, poput učitelja i roditelja, uče da ne dozvole da ih zvukovi ometaju, pojašnjava.</p><p>- No, kad se rodimo, imamo praznu ploču, predivnu slušnu sposobnost da pratimo zvukove maminog glasa i čujemo način na koji ona govori. To je primjer kako fino podešen sluh može otkriti sitne varijacije u načinu na koji su stvari izrečene, a ne samo to što je izrečeno - kaže. Dodaje kako je boravak kod kuće za vrijeme pandemije dobro vrijeme da izađemo u dvorište i osluškujemo, jer se tako može razviti puno sposobnosti. </p><p>- Osjećaj ekološke pismenosti jednako je važan za naše postojanje kao i tekstualna pismenost - ističe i <strong>Mark Bailey</strong>, profesor na studiju pedagogije na Sveučilištu Pacific, u državi Oregon. Bailey je osnovao sveučilišnu zajednicu za rano učenje, školu za djecu u predškolskom uzrastu do drugog razreda koja ima učionicu ispod visoke jelke, gdje djeca mogu istraživati ​​svijet u otvorenom okruženju.</p><p>On kaže kako noćno slušanje ide za tim da u prvi plan izbiju zvukovi prirode dok se smanjuju oni koje stvaraju ljudi. Tada insekti i druge noćne životinje postaju najglasniji. </p><p>- Slušam svog sina kako sluša. Dok smo šetali oko našeg lokalnog jezerca ispostavilo se da je moj sin njegovao čaroliju u sebi. Hodao je i davao kratke komentare - 'cvrčci!', 'žabe', 'riba'. Jedan moljac je preletio pored njegove glave. 'Mama, čuo sam leptira', rekao je - priča Terry.</p><p>Potom se čulo kako jedan dječak prolazi na biciklu iza nas, Nico se nije morao ni okrenuti da kaže: 'To je netko na biciklu'. Kad je susjed počeo povlačiti kantu za smeće s ulice, Nico me upitao: 'Mama, kakve su to bile ptice?', gledajući jato koje je na nebu stvorilo V-formaciju.</p><h2>Naučite (opet) slušati </h2><p>Kako biste se uputili na šetnju slušanja, treba imati na umu neke stvari, kaže Gordon Hempton, koji to prakticira s unukom <strong>Obijem</strong>, šetajući oko jezera Tahoe. Potražite mjesta sa što manje buke koju stvaraju ljudi, mjesta gdje ste već bili. </p><p>- Bit ćete iznenađeni onim što ćete primijetiti po prvi put - pojašnjava. Pokušajte izbjeći upotrebu baterije, jer to može omesti djecu, ali držite je pri ruci ako nije riječ o ravnom terenu. Zatim pustite dijete da vodi osluškujući zvukove. Također, nađite mjesto za sjedenje u tišini, u nekom trenutku tijekom šetnje, savjetuje Bailey. Ako postoji mjesto na kojem možete leći, učinite to i samo ležite u miru. Neka vaše uši rade svoj posao.</p><p>- Ako rano ne razvijete taj osjećaj pismenosti i povezanosti sa Zemljom, kasnije je teško, trebat će vremena da se povežete s prirodom, kaže Hempton.</p><p>- Važno je opustiti se, prepustiti, dopustiti da se to dogodi, u tome da prestanete razmišljati i počnete osjećati - kaže, a prenosi <a href="https://us.cnn.com/2020/08/23/health/night-walk-nature-kids-listening-wellness/index.html">CNN.</a> </p>