Otkrile svoju tajnu: Evo kako liniju održavaju Halle, Aniston

Halle Berry

Slavna glumica i s 52 godine održava vitku liniju. Kaže kako joj je bitno da nešto 'gricka' tijekom cijelog dana. No što se tiče konkretnih obroka, tu ima neka pravila. Ona ne jede iza osam sati navečer, pa sve od idućeg dana do dva popodne. Osim što povremeno posti, strogo se pridržava keto dijete zbog dijabetesa, a uzima i razne vitaminske suplemente kao što su B12, C i kalcij te magnezij, Što se tiče vježbanja, Halle daje uvijek jedan te isti savjet koji je vrlo efikasan, a to je da kod vježbanja uvijek treba miješati razne vrste vježbi koje su mišićima izazove. Njen trener joj svakog tjedna mijenja vježbe, kako ne bi zapali u rutinu i monotoniju.

Linda Evangelista

Linda Evangelista tvrdi da jede sve i da nije na dijeti, već da kontrolira koju količinu hranu unosi i da redovito vježba. Lindina prehrana najčešće se sastoji od graha, borovnica, brokula, zobi, naranče, bundeve, lososa, soje, špinata, čaja (zeleni ili crni), rajčice, puretine, oraha, jogurta i puno lisnatog povrća. Njen osobni trener joj uglavnom zadaje vježbe poput čučnjeva i iskoraka s puno ponavljanja. Trening joj traje 90 minuta i mora ga odraditi svaki dan.

Cindy Crawford

Da bi održala vitku liniju i mladenački izgled, Cindy redovito vježba, a trening joj se sastoji od kardia i vježbi snage. Njen trening počinje 20-minutnim kardiom, pa se onda prebacuje na utege. Trudi se trenirati tri puta tjedno, a osim toga, redovito ide i na satove plesa oko šipke. Kod prehrane pazi uglavnom na unos procesuirane hrane i nju zamjenjuje zdravom i cjelovitom.

- Ujutro popijem proteinski shake, jer mi je to najbrže gotovo, zatim za ručak jedem salatu, ponekad s piletinom, a ponekad i bez. Za večeru idem na sushi, ili ako jedem kod kuće, pokušat ću napraviti pureće mesne okruglice s tjesteninom, salatom i povrćem - opisala je Cindy jedan dan svoje prehrane.

Što se tiče deserta, Cindy uvijek uzme tamnu čokoladu nakon večere jer bi inače mogla doći u napast pojesti nešto drugo puno kaloričnije.

Elle Macpherson

Elle Macpherson živi je dokaz da vježbanje, pravilna prehrana i dugogodišnja posvećenost zdravlju mogu učiniti čuda za fit i mladolik izgled. Čim ustane, Elle popije čašu tople vode s limunom kako bi odmah na početku dana ubrzala metabolizam. Nakon toga meditira 20 do 30 minuta kako bi se kroz dan osjećala snažno i samouvjereno.

Također, tjelovježba je sastavni dio njezina dana, trenira svaki dan po sat vremena, a najviše voli planinariti, veslati ili boksati. Kako jako pazi na prehranu, za doručak uglavnom pije razne proteinske shakeove, jaje sa šnitom crnog kruha ili chia sjemenke natopljene bademovim mlijekom. Ručak joj se uglavnom sastoji od sirovog ili lagano blanširanog povrća, a večera je salata ili humus ili namazi od orašastih plodova s dehidriranim kruhom.

- Uvijek jedem po pet obroka dnevno i stvarno jedem dosta, nikada nisam gladna - tvrdi Elle.

Gwyneth Paltrow

Za vitku liniju Gwyneth Paltrow (46) zaslužna je prehrana bazirana na proteinima i povrću te svakodnevnom vježbanju. Gwyneth uglavnom za doručak pije proteinski shake, a često doručak zna i preskočiti. Za ručak jede smeđu rižu s povrćem i nekim umakom, a za večeru si dozvoli neku malo manje zdravu hranu kao što je baguette sa sirom ili pomfrit.

Osim toga, jednom godišnje napravi šestodnevni detoks u kojem izbjegava namirnice poput kofeina, alkohola, mliječnih proizvoda, glutena, kukuruza, rajčice, patlidžana, paprike, krumpira, soje, rafiniranih šećera, školjki, bijele riže i jaja. Kod vježbanja se uglavnom fokusira na vježbe snage i na jačanje mišića, a kardio radi rjeđe, tri puta tjedno.

Naomi Campbell

Vječno mladolik izgled zaštitni je znak Naomi Campbell. Ona ujutro ustaje u pet sati te odmah pije toplu vodu s limunom i probiotike. Nikada ne pije kavu ujutro i više voli čajeve poput klasičnog zelenog čaja. Prehrana joj je vegetarijanska i većinom voli piti zelene Smoothieje koje nekada zna piti i po tri puta na dan. Treningu je iznimno posvećena i obožava raditi jogu i pilates.

- Ne volim dizati utege. Draže mi je odraditi trening s vlastitom težinom - rekla je u intervjuu za Harpers Bazaar.

Jennifer Lopez

Savršen primjer žene kojoj mnogi zavide je Jennifer Lopez (49).

Tajna njezine vitke linije je u tome što iznimno pazi na prehranu i stalno vježba. Uvijek jede organsku hranu i brine se o tome da joj prehrana bude puna voća, povrća i proteina, bez ikakvih dodatnih šećera i konzervansa. Izbjegava alkohol i kofein. Kada joj je potreban neki brzi zalogaj, posluži se orašastim plodovima. Tako se cijela njena prehrana bazira se na svemu što ima minimalnu količinu soli i šećera u sebi. Kada ide na trening, uvijek popije dosta vode kako bi njeno tijelo ostalo hidratizirano tijekom vježbe.

Najviše prakticira kardio (trčanje, boks, ples ili bicikliranje) u kombinaciji sa vježbama snage, najviše voli iskorake ili podizanje nogu u ležećem položaju, vježbe koje su idealne za stražnjicu.

Beyonce Knowles

Vitku liniju Beyonce održava prehranom baziranom na povrću i redovitim vježbanjem. Ona se odlučila za prehranu koja se sastoji samo od voća i povrća. Što se tiče vježbanja, nikad ne preskače trening, a ako joj se baš dogodi da nema vremena, uvijek odradi petominutni trening kod kuće. Najčešće ide na boks ili trčanje, koje joj preporučuje njezin osobni trener.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston je nedavno proslavila 50. rođendan. Otkrila je kako osim intenzivnih tretmana kože na koje redovno odlazi, vodi izrazito zdrav način života koji njenu liniju održava vitkom, a izgled mladolikim. Ljubiteljica je prirodne, organske prehrane i izbjegava šećer. Osim toga, uvijek pije puno vode i vježba svaki dan, a omiljene aktivnosti su joj boks, joga, vožnja biciklom, trčanje, ali i plivanje.

Claudia Schiffer

Za Claudiju Schiffer kažu da je kao vino, što je starija to bolje izgleda. No da bi takav izgled postigla, Claudia jako brine o prehrani i općenito svojem načinu života. Ona preferira u danu imati tri obroka, izbjegava grickati bilo što između njih. Tijekom dana pije puno vode i često pije zeleni čaj. U danu unese oko 1200 kalorija, a to je uglavnom hrana koja je čista i organska, a jako voli zeleno lisnato povrće. Jednom tjedno ima dan kada može jesti što poželi pa si tada priušti čokoladu, kekse i slično. Što se tiče vježbi, Claudia preporučuju pilates za dobar izgled nogu, a voli jogu i hodanje kao neku vrstu kardia.