Otkrili 1 osobinu koja je ženama važnija od izgleda i duhovitosti

Žene bi sebične i privlačne muškarce izabrale za kratku avanturu, dok su za dugoročnu vezu ipak izabrale altruistične muškarce, bez obzira na privlačnost

<p>Većina smatra da su dobar izgled i smisao za humor top dvije osobine koje su ženama najprivlačnije kod muškaraca. No istraživanja su pokazala da je altruizam najvažnija osobina za žene koje traže vezu, piše <a href="https://www.iflscience.com/editors-blog/one-quality-in-men-might-be-even-more-attractive-than-good-looks-and-a-sense-of-humor/all/" target="_blank">IFLScience. </a></p><p>Novo istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Psychology pokazalo je da altruistični muškarci mogu imati više seksa.</p><p>Istraživači su pitali neoženjene Kanađane u kojoj mjeri su činili dobra djela poput pomaganja drugima i davanja u dobrotvorne svrhe. Nakon toga su odgovarali na pitanja o broju partnerica i koliko često prakticiraju seks. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Redoviti seks nužan je za zdravlje</p><p>Muškarci koji su radili više dobrih djela, ujedno su imali i više partnerica i više su se seksali. Od onih koji su bili u vezama, dobrodušni muškarci imali su veći broj seksualnih odnosa u posljednjih 30 dana od onih manje altruističnih.</p><p>U drugoj studiji, objavljenoj u časopisu Evolutionary Psychology 2016. godine sudjelovale su 202 žene. Ponuđene su im slike i opisi raznih muškaraca. Neki su bili jako privlačni, dok su drugi predstavljeni kao dobronamjerni i spremni pomoći. </p><p>Žene bi sebične i privlačne muškarce izabrale za kratku avanturu, dok su za dugoročnu vezu ipak izabrale altruistične muškarce, bez obzira na privlačnost. </p><p>Nešto starija studija, objavljena u časopisu The Journal of Social Psychology 2013. godine imala je slične rezultate. Rezultati su pokazali da su žene više cijenile altruizam nego druge osobine kao mjerilo hoće li potencijalni partner biti dobar roditelj. Žene su istaknule da je altruizam važan čak i kod kratkoročnih veza, ali značajno više njih smatra da je altruizam izrazito važan za ozbiljne veze i brak. </p>