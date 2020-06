Stručnjaci: Napokon smo otkrili što to točno žene žele u seksu!

Zašto žene ne postižu tako često orgazam? Jedna pritužba i želja svima je zajednička, a voljele bi otvorenije komunicirati s partnerom bez straha da će mu povrijediti ego te da shvate kako se ona dulje 'zagrijava'

<p>Tko se nada zadovoljiti ženu u seksu, doista bi trebao voditi računa o njenim osobnim preferencijama, no voditi se i nekim univerzalnim pravilima, kažu stručnjaci koji tvrde da su napokon otkrili što to točno žene žele u seksu pregledavajući na desetke najvećih i najrelevantnijih studija o seksualnom ponašanju.</p><p>Pogledajte video u uzrocima smanjenog libida:</p><p>Prema ženama, česta greška muškaraca je korištenje nekoliko istih poteza i prakse koje su usavršili u dosadašnjem iskustvu, što znači na drugim partnericama, ne otkrivajući odgovara li novoj partnerici ista vrsta stimulacije ili<strong> žele nešto novo.</strong> Ženama nije to problem iskomunicirati, no stvar je u tome da znaju koliko je mušk<strong>i ego</strong> krhak po tom pitanju, pa se nadaju da će kroz praksu muškarac sam doći do toga. No, to se rijetko događa.</p><p>To znači da bi partneri trebali iskreno razgovarati o tome kakva im točno stimulacija odgovara, a kakva ne, zaključak je seksualni terapeuta za <a href="https://www.indy100.com/article/sex-study-women-female-orgasm-pleasure-stimulation-techniques-science-report-omgyes-7959576">Independent.</a> </p><h2>Pogrešna procjena</h2><p>Mit prema kojem je ženama manje stalo do seksa nastao je zbog nametnutih društvenih uloga, objašnjavaju znanstvenici. U skladu s tim stereotipima muškarci su pod pritiskom da osvoje što više žena, a žene “da se čuvaju za brak”. No, iako muškarci više razmišljaju o seksu nego žene, kad su jednom u čvrstoj vezi, oba spola<strong> jednako žele seks</strong>, pokazuje studija Sveučilišta u Floridi. </p><p>Muškarci često <strong>podcjenjuju partneričinu želju</strong> za seksom, otkrilo je istraživanje koje je nedavno objavljeno u časopisu Journal of Personality and Social Psychology. Studija je pokazala i kako muškarci neće navaljivati ako žena nije raspoložena za sek, dok nju hladi njegov nedostatak inicijative. </p><p>Ono što muškarci ne znaju jest da je većina žena <strong>puno češće raspoložena</strong> za akciju u spavaćoj sobi nego što to oni misle, ali očekuju kako će oni barem u 60 do 70 posto slučajeva inicirati stvari. Ne dođe li do toga, imaju osjećaj da ga "forsiraju" na seks i osjećaju se loše.</p><h2>Najveća greška</h2><p>Prema studiji na više od 10 tisuća žena, čak 75 posto njih za orgazam nužno treba <strong>stimulaciju klitorisa</strong>, bilo oralno, bilo prstima, dok tek 18 posto žena kaže kako može doživjeti orgazam i kroz sami čin vaginalne penetracije. Stoga, žene koje ne doživljavaju vrhunac s partnerom ili je on rijedak žude za<strong> više oralnog seksa i drugačijih stimulacija</strong>. No, preko 50 posto njih neće tražiti to od partnera jer strahuju da bi to predugo trajalo i stvorilo pritisak.</p><p>Seksualni terapeut dr. Logan Levkoff ističe da je kod<strong> odabira poze</strong> ključna stimulacija klitorisa. Tako kod misionarske ispod njezine stražnjice možete postaviti jastuke i držati korijen penisa što bliže njezinim vanjskim usnama te radije koristiti kružne pokrete umjesto onih "unutra-van". Ako je ona gore, partner može prstima oblikovati slovo V i postaviti oko penisa kako bi stimulirali klitoris, a kod doggy stylea obavezno uključite prste.</p><h2>"Spremna je relativan pojam"</h2><p>Kao i kod muškaraca, i kod žena postoje fizički simptomi uzbuđenja. Ipak, to ne znači da ako je sluznica njezine vagine vlažna, da je trenutno spremna za seks. Kod žena je pravo vrijeme tzv. faza rasta, u kojoj klitoris postaje deblji, maternica se povlači, a vagina produljuje za oko 2 do 3 cm, za što je potrebno <strong>nekoliko minuta</strong>. Ako forsirate seks može doći do neugode, pa i krvarenja. Najbolji način je "provjera otpora prstom", tvrde seksualni terapeuti.</p><h2>"Nježnije" obično znači "lakše malo, boli" </h2><p>Daje li vam partnerica za vrijeme seksa uputu da želi "nježno" ili "nježnije" to ne znači da trebate prekinuti s onim što radite. Erogene zone poput klitorisa sadrže velik broj živaca, a jak pritisak uzrokuje<strong> iritaciju</strong> umjesto ugode. Zbog toga treba "pripremiti" teren zagrijavanjem, odnosno pokretima koji nisu direktni, poput nježnih poljubaca oko samog područja, a i vrući dah te promjena pokreta će svakako pomoći.</p>