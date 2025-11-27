Obavijesti

TRENUTAK ZA OSVJEŽENJE

Otkrili smo odličan detox ritual - idealan baš za prije blagdana

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Bojan Zibar

Kako se približavaju dani kada jedemo malo više, kušamo sve “po malo” i često zaboravimo na balans, poduzetnica Vanja Horvat, zagovornica zdravog načina života, dijeli svoj provjereni detox ritual

Vanja je već godinama poznata po jednostavnom pristupu zdravlju, bez ekstremnih dijeta, bez pritiska, samo rutina koja podržava tijelo. Ovom prilikom dijeli svoj detox ritual koji joj uvijek pomaže vratiti energiju i lagano “resetirati” tijelo.

Njezin dan počinje hladno prešanim sokom od cikle, jabuke i mrkve, kombinacija koja pojačava vitalnost, potiče detoksikaciju i daje dozu prirodne energije.

- To je moj jutarnji ritual već godinama. Razbuđujem se uz svježinu povrća i voća, a osjetim i nalet energije gotovo odmah - otkriva Vanja. Naravno, preduvjet za zdravi sok je voće i povrće koje je očišćeno od teških metala i pesticida pomoću minerala zeolita Zeotex.

Foto: Bojan Zibar

Za ručak bira jednostavnost i bogatstvo vitamina, pečeno povrće- tikvica, mrkva, batat, cvjetača, koje se servira sa ukusnim umakom koji je postao njezin zaštitni znak, a sastoji se od grčkog jogurta, tahinija, limuna, soli i papra. Za dodatni hrskavi moment dodaje malo prepečenih sjemnki.

Foto: Bojan Zibar

Na meniu je obavezno i desert, jer kako Vanja kaže, bez slatkog ne može, a i nije poanta u odricanju već u pametno odabranim sastojcima.

Njezin “zdravi kolač za svaku priliku” je jednostavan, baš kao i njezin pristup prehrani. Sastoji se od griza, naribane jabuke, oraha, a eritrit, prirodni zaslađivač s 0 kalorija, koristi umjesto šećera. Od čokolade s visokim udjelom kakaa radi glazuru. Ovo je savršen kolač uz čaj, a dovoljno lagan da ne opterećuje probavu.

Foto: Bojan Zibar

Vanja poručuje da je sada pravo vrijeme za male rutine koje čine razliku. - Dovoljno je uvesti nekoliko dobrih navika da se tijelo osjeti bolje. U razdoblju kada jedemo bogatije i češće posežemo za slatkim i slanim, uistinu je jednostavno povremeno uvesti mini-detox kao reset, ne zbog izgleda, nego zbog boljeg osjećaja. Tijelu jako malo treba da se vrati u ravnotežu - zaključuje Vanja.

Foto: Bojan Zibar

Njezin ritual nije strogi režim, nego prirodna pauza između velikih obroka, tuluma i blagdanskih večera, trenutak za osvježavanje tijela, uma i probave.

