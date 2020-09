Otkrili zašto lezbijke imaju više orgazama - i nije do 'tehnike'

Nimalo slučajno 61,6 posto heteroseksualnih žena kažu da orgazme imaju često ili uvijek, a lezbijke 74,7 posto. Većina bi pretpostavila da je to zbog poza i stimulacije, no zapravo je riječ o samom trajanju seksa

<p>Psihologinja Joanne Bagshaw objasnila je u stručnom magazinu Psychology Today da lezbijke orgazam dožive puno češće tijekom seksualnog odnosa od heteroseksualnih žena naprosto zato što im seks dulje traje. A zašto im seks dulje traje...</p><p>Prema istraživanju čije je rezultate u kolovozu 2014. objavio The Journal of Sexual Medicine, 61,6 posto heteroseksualnih žena orgazam doživljava "često" ili "uvijek" tijekom odnosa. Nasuprot tome, svoje seksualno reagiranje takvim pridjevima opisalo je čak 74,7 posto lezbijki, a biseksualne žene su u 58 posto slučajeva odgovarale da orgazam postižu često ili uvijek.</p><p>Istraživanje je provedeno na 6151 punoljetnom osobom oba spola, svih dobi i različitih seksualnih orijentacija. Za muškarce se ispostavilo da orgazam uspiju doživjeti puno češće nego žene; 85,5 posto heteroseksualni, 84,7 posto homoseksualni i 77,6 posto biseksualni.</p><h2>Vole što dulje</h2><p>Od ukupnog broja ispitanika njih 2850 bili su samci, a seksualna iskustva o kojima su ih ispitivali odnosila su se na posljednjih 12 mjeseci. Razlike u odgovorima su pokazale još nešto; da heteroseksualne žene sa svojim muškim partnerima imaju odnose koji traju prosječno između 15 i 30 minuta, dok je to kod lezbijskih žena u pravilu između 30 i 45 minuta.</p><p>Jedna studija iz 2013., na koju se poziva Bagshaw, navela je čak da ženski istospolni seksualni odnos u prosjeku traje 57 minuta. To u prvom redu znači razliku u trajanju seksualne predigre i korištenje oralnog seksa u lezbijskom i gay seksualnom odnosu u usporedbi s heteroseksualnim odnosom, objasnila je Bagshaw.</p><p>Također, zaključuje ona dalje, žene u istospolnom seksualnom odnosu puno više vode računa o tome da oba partnera, točnije partnerice, dođu do vrhunca, nego što je slučaj u heteroseksualnom odnosu.</p>