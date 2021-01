- Bilo je svakakvih reakcija, ali odnosi u obitelji su ostali isti. Ovaj posao nije ne\u0161to ne\u0161to bi roditelj izabrao za svoje dijete - objasnio je.

Nazivaju\u0107i svoj posao 'nagra\u0111uju\u0107im', James je tako\u0111er otkrio naj\u010de\u0161\u0107i zahtjev koji dobiva od \u017eena koje koriste njegove usluge.\u00a0

- \u017dene naj\u010de\u0161\u0107e tra\u017ee spoj s ve\u010derom. Scenarij obuhva\u0107a tipi\u010dan ve\u010dernji obrok i upoznavanje, nakon \u010dega slijedi povratak u hotel ili stan klijenta za prilago\u0111eno i osobno iskustvo - ispri\u010dao je.

Ovo iskustvo zove 'luksuzni ve\u010dernji spoj' i napla\u0107uje ga 22.600 kuna (3500 dolara)\u00a0za \u0161est sati 'opu\u0161tanja i u\u017eitka' ili 29.000 kuna (4500$)\u00a0za no\u0107nu zabavu s\u00a0jutarnjim doru\u010dkom.

Otkrio je da nije u pitanju samo seks - ve\u0107 cijelo iskustvo

- Svaka\u00a0klijentica koji \u017eeli sastanak sa mnom \u017eeli i neku vrstu dru\u0161tva. Iz iskustva mogu re\u0107i da su mu\u0161karci vi\u0161e usmjereni na seksualnu stranu stvari. \u017dene su tako\u0111er usredoto\u010dene na seks, ne bi me dolazile vidjeti bez toga, ali puno vremena provodimo i u razgovoru - objasnio je.

James je rekao da bi ve\u0107ina ljudi bila iznena\u0111ena kakve \u017eene su njegove klijentice.\u00a0

- Mnoge \u017eene koje koriste moje usluge mogu lako oti\u0107i u bar i odabrati bilo kojeg mu\u0161karca i imati s njim\u00a0seks. Ono \u0161to one \u017eele je potpuno druga\u010dije seksualno iskustvo - objasnio je.\u00a0

- Ponekad su to ljudi koji su se nedavno razveli ili ljudi koji su jo\u0161\u00a0u braku, ali dugo nisu bili intimni sa svojim partnerom. Imao sam klijentice koje su bile djevice, ali i parove koji su \u017eeljeli seks u troje - nabraja James.

Rekao je da je i raspon dobnih skupina \u017eena koje koriste njegove usluge tako\u0111er \u0161irok.\u00a0

- Najmla\u0111a\u00a0klijentica koju\u00a0sam imao je imala\u00a020 godina, a realno je rijetkost imati klijente u toj dobnoj skupini, mada se zna dogoditi - napominje.

James je priznao da op\u0107enito \u017eene nemaju specifi\u010dne fantazije koje \u017eele s njim ostvariti.

- Klijentice se \u010desto \u017eale da im se u seksu doga\u0111a da je partner usmjeren samo na sebe i da je pri\u010da gotova \u010dim svr\u0161i. Ono \u0161to one \u017eele je da se partneri fokusiraju na njih, \u0161to su spremne i uzvratiti - otkrio je James jedan od problema zbog kojih mu klijentice dolaze.

Rekao je da definitivno postoji stigma oko \u017eena koje unajmljuju eskort i da mnogo njih to taje.\u00a0

- Usluga eskorta je\u00a0kao da \u017eena ode u bar i predlo\u017ei mu\u0161karcu da odu u njezin stan gdje \u0107e ju masirati. Velika ve\u0107ina mu\u0161karaca to ne bi odbila. Ali stvar je u tome \u0161to je rijetko koji od njih maser ili fizi\u010dki terapeut. On mo\u017ee u\u017eivati u masiranju, ali nije profesionalac. Ako \u017eelite specifi\u010dno seksualno iskustvo, puno je te\u017ee prona\u0107i to\u010dno ono \u0161to \u017eelite. Eskort vam to\u010dno to mo\u017ee pru\u017eiti - obja\u0161njava James.