Otkrivamo: 10 trikova poznatih kako da uslikate savršeni selfi

1. Škiljenje

Ovo je najnoviji trik koji većina slavnih osoba koristi kada pozira kako bi izgledala zavodljivo, mlado i ženstveno. Malo suze oči i uviju usne u sićušan osmijeh bez da ih prejako pritisnu. Ovaj trik pomaže u podizanju jagodica i čini vaše lice mlađim.

2. Kosa na stranu

Svi možemo naučiti nekoliko trikova od majstorice fotografiranja, Kylie Jenner, koja uvijek pozira s kosom na desnoj strani. Stavljajući kosu na jednu stranu, definirati ćete svoju čeljust bolje što će vam dati zapanjujući izgled. Ovaj trik vam pomaže da uokvirite svoje lice dok istovremeno pokazujete cijelu dužinu svoje kose.

3. Metoda 'smize'

Zloglasni 'smize' prvi je put spomenula Tyra Banks u emisiji 'America's Next Top Model'. Smize znači iskreno se smiješiti očima tako da blago škiljite. To će učiniti vaš osmijeh autentičnim, čak i bez pomicanja usana.

4. Pritisnite jezik na nepce

Definirane jagodice su nešto što se može postići konturiranjem, ali što kada ne nosimo šminku? Pa, trik je da gurnete svoj jezik na nepce i nasmijete se zatvorenih usta. To će podići vaše jagodice i učiniti ih definiranima.

5. Slikanje odozgo

Slikanje odozgo poboljšava vaš izgled na fotografijama, a tu tehniku možemo vidjeti na brojnim selfijima poznatih osoba. nećete imati podbradak ili loše osvjetljenje koje bi moglo promijeniti prekrasne značajke vašeg lica.

6. Skupljene usne

To je najblaža verzija 'patka' usana i neke slavne osobe, poput Chrissy Teigen i Hilary Duff su usavršile ovu tehniku. Najlakši način da to postignete je da stisnete mišiće nosa prema dolje. Vaše će usne izgledati veće i to će vam dati prekrasan izgled lica.

7. Tehnika smijajućeg osmijeha

To nije iskreni smijeh i to nije samo osmijeh, to je jednostavan smiješak s lagano otvorenim ustima i očima koji škilje. Ako osjećate da skupljene usne nisu vaš stil, onda je ova tehnika vaš plan B. Ova tehnika će na slici 'iznijeti' vašu predivnu stranu i učiniti da izgledate mlađe i zabavnije. Ponekad se poziranje može činiti pomalo pretencioznim ako ne znate što činiti, ali dodavanjem osmijeha u smjesu nikad ne možete pogriješiti.

8. Lijeva strana je uvijek dobra strana

Već je opće poznato da trebate pronaći 'ljepšu stranu' lica kada slikate selfie. Ali, jeste li primijetili da sve slavne osobe slikaju samo lijevu stranu? To je očigledno i temeljito istraženo., Prema sveučilištu Wahe Forest, lijeva strana je uvijek bolja jer je desna hemisfera mozga zadužena za razumijevanje i izražavanje emocija vizualno. Dakle, lijeva strana je izražajnija, suptilnija i uravnoteženija od desne strane.

9. Metoda spuštanja brade

Baš kao i metoda fotografiranja odozgo, kada bradu spustite prema dolje dobit ćete sličan učinak, ali ovaj trik učinit će vas ženstvenijima i spretnijima. Lagano naginjanje glave pomoći će vam da se oslobodite podbratka i izrazite čeljust. Osim toga, vaše će oči izgledati veće zbog čega ćete automatski izgledati mlađe i privlačnije.

10. Ne gledajte u kameru

To daje osjećaj da je fotografija spontano snimljena što će učiniti vašu fotografiju prirodnijom i stvoriti priču koja će gledatelja natjerati da se zapita na što se fokusirate. Svi izgledaju bolje kada ne gledaju direktno u kameru, piše Bright Side.