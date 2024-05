'Oprostila sam bivšem prevaru, a tek onda me do kraja ponizio'

Amy, glavni lik u ovoj priči, a koja je hrabro objavila vlastito iskustvo, smatrala je logičnim ponovno se udati za svog bivšeg supruga jer je još imala jake osjećaje prema njemu.

Međutim, kako su se stvari razvijale, počela je preispitivati ​​je li davanje još jedne prilike bivšem uistinu bila prava odluka.

Prije nekog vremena par se odlučio rastati, no to nije bilo posljednje poglavlje njihove zajedničke priče.

Amy (34) je u iskrenom pismu podijelila svoje iskustvo kako bi upozorila druge na složenost ponovnog spajanja s nekim tko ih je prethodno razočarao, piše Brightside.

Priču je započela razmišljanjem o svojoj povijesti sa suprugom Danom (36), s kojim je bila od njihovih srednjoškolskih dana. Nakon više od osam godina veze, konačno su se vjenčali. No nisu očekivali da će brak biti prepun izazova, uključujući česte svađe i sumnje u nevjeru s Danove strane.

- Pronašla sam neke sumnjive poruke na Danovom telefonu, pa sam ga pitala o čemu se radi, na što je on negirao prevaru - izjavila je.

Unatoč Danovim poricanjima i nedostatku konkretnih dokaza, Amyno povjerenje bilo je ozbiljno narušeno. Odlučila je rastati se jer je smatrala da on već neko vrijeme nije vjeran.

- Moje povjerenje u Dana već je bilo poljuljano - prisjetila se Amy, dodajući kako se on općenito dosta nezrelo ponašao u toj i sličnim ozbiljnim situacijama.

No, unatoč svemu, njihova je emotivna veza i dalje bila jaka. Rastavljeni su bili 3 godine, tijekom kojih je ona ipak izbjegla svaki kontakt s njime, iako je on htio ići na kave i nalaziti se s njom.

Ipak, sudbina se umiješala kada su se prije otprilike godinu dana slučajno sreli u dućanu, gdje je Dan bio s nekom ženom.

- Vidjeti Dana s drugom ženom pobudilo je osjećaje ljubomore u meni, unatoč našem razvodu. Bio je to bolan podsjetnik da ga dio mene ipak voli - sjetila se. I tada joj se Dan opet javio, ovoga puta ga je odlučila saslušati.

- Dan je objasnio da je žena bila tajnica njegova oca i da joj je jednostavno pomagao zbog ozljede. Uvjeravao me da se među njima ništa ne dešava - ispričala je Amy. Uvjerena njegovim objašnjenjem, Amy je pristala naći se s Danom radi razgovora, što je zapravo najavilo njihovo pomirenje.

- Ponovno vidjeti Dana nakon toliko vremena bilo je kao strujni udar. Shvatila sam da moji osjećaji prema njemu nisu nestali. Bilo je to kao da smo se vratili u prošlost kad smo se prvi put zaljubili jedno u drugo - izjavila je.

Uzbuđena zbog njihove zajedničke budućnosti, Amy je spremno pristala kad je Dan predložio spontani odlazak u toplice nakon kojeg je uslijedila i fina večera.

- Super smo se slagali, prisjećali smo se zajedničkih trenutaka i krenuli planirati budućnost. Čak smo razgovarali o tome da imamo djecu - napisala je.

No najednom on je kleknuo pred nju i pitao je bi li se udala za njega. Ipak, došlo je do šoka.

- Nikada neću zaboraviti taj trenutak, on je umjesto zaručničkog prstena izvadio cedulju na kojoj je pisalo - 'šalim se!' - prisjetila se Amy šoka.

I dok se on glasno smijao, ona je ostala šokirana.

- Dušo, to je bila samo šala, ne želim se opet oženiti za tebe - smijao se.

Na to mu je rekla da su njih dvoje sada uistinu gotovi.

- Ti si najgora noćna mora mog života - rekla mu je i otišla, teško razočarana.

Nakon toga, njegov otac joj je ispričao da se on s tom drugom ženom viđa već mjesecima.

- Sve ovo vrijeme mislila sam da počinjemo ispočetka, ali on se viđao s nekom drugom. No koliko god bilo bolno, drago mi je da sam saznala. To me uvjerilo da ga uistinu ostavim i nastavim sa svojim životom - izjavila je, piše Brightside.