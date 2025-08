Otkrivamo zašto baš nije dobro spavati s upaljenim svjetlom

Spavanje uz svjetlo mnogi povezuju s djecom koja se boje mraka, ali istina je da to prakticira i velik broj odraslih. Neki ostave upaljen televizor da ih 'uspava', neki mobitel, a neki vole da svjetiljka lagano gori. Ako ste među njima, možda mislite da to ne šteti, pogotovo ako nemate problema s nesanicom. No znanost kaže drugačije.

Pokretanje videa... 01:11 Ranoranilac ili noćna ptica | Video: 24sata/pixsell

Svjetlo i san ne idu zajedno

Bez obzira živite li u mirnom naselju ili u bučnom centru, noćne smetnje poput prometa ili ulične rasvjete mogu ometati san. No najveći krivac često se nalazi u vašoj sobi - umjetno svjetlo.

Ako spavate s partnerom koji voli tipkati po mobitelu do kasno ili vam se upali TV, kvaliteta sna pada. Stručnjaci upozoravaju da bismo trebali prilagoditi sve uvjete koje možemo kontrolirati - a to uključuje i osvjetljenje.

Biološki sat se lako zbuni

Naš organizam funkcionira po unutarnjem satu - cirkadijalnom ritmu - koji se temelji na izmjeni dana i noći. Kad u noći palimo svjetla, mozak više ne zna treba li spavati ili ostati budan.

Kako objašnjava dr. Mark Dingman, autor knjige Your Brain, Explained, svjetlo zbunjuje 'glavni sat' u mozgu i remeti funkcije poput apetita, metabolizma i razine energije.

Štetno za oči - čak i kad su zatvorene

Možda mislite: ako su mi oči zatvorene, svjetlo ne može štetiti. Nažalost, može. Jedno korejsko istraživanje pokazalo je da i vrlo slabo svjetlo (od samo 10 luksa) može izazvati naprezanje očiju, zamor, pa čak i probleme s fokusiranjem - sve to dok spavate.

Loš san - loše zdravlje

Kad svjetlo narušava san, posljedice osjećate po cijelom tijelu. Znanstvenici s Harvarda povezali su poremećen ritam spavanja s viškom kilograma i većim rizikom od dijabetesa. Osim toga, prisutnost svjetla smanjuje melatonin - hormon koji vam pomaže da zaspite i koji, pokazalo se, ima i zaštitnu ulogu u borbi protiv raka.

Nisu sva svjetla jednako loša

Plava svjetlost - ona koja dolazi s ekrana - najgora je. Zavarava mozak da misli da je dan i povećava budnost. I bijelo svjetlo iz stropnih žarulja nije puno bolje.

Stručnjaci preporučuju da u večernjim satima prebacite osvjetljenje na toplije tonove – crvenu, narančastu ili žutu. Većina uređaja danas ima 'night mode', a dobra ideja je i da u noćnu lampu stavite žarulju u crvenkastim tonovima.