Otvorena najveća fontana na svijetu u Dubaiju na 7300 m2

Fontana palmi smještena je na umjetnom otoku u obliku palme, u trgovačkom centru The Pointe. Zbog svoje enormne veličine ušla je u Guinnesovu knjigu rekorda kao najveća fontana na svijetu

<p>Posjetitelji s maskama na licu u skladu s mjerama sigurnosti od korona virusa okupili su se u četvrtak navečer kako bi uživali u plesu<br/> vode i svjetla.</p><p>Fontana se prostire na 7327 četvornih metara, osvijetljena je sa 3000 led lampica, a 7500 mlaznica baca vodu do 105 metara uvis.</p><p>"Fontana palmi", nalazi se u trgovačkom centru "The Pointe" na umjetnom otoku u obliku palme.</p><p>Najnovija atrakcija Ujedinjenih Arapskih Emirata ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća fontana na svijetu.</p><p>Radit će tijekom cijele godine od sumraka do ponoći, a mlazevi vode aktiviraju se svake tri minute u različitim bojama.</p><p> </p>