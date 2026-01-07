Nacionalni park Plitvička jezera objavio je na svojoj Facebook stranici da je skijalište Mukinje službeno otvoreno i spremno za sve ljubitelje zimskih radosti
Otvoreno je skijalište Mukinje u samom srcu NP Plitvička jezera
Smješteno u srcu Like, skijalište Mukinje nudi blage i uređene padine, idealne za rekreativne skijaše, početnike i obitelji s djecom. Zahvaljujući jednostavnim stazama i ugodnom okruženju, Mukinje su savršen izbor za one koji žele provesti bezbrižan zimski dan na snijegu, daleko od gužvi velikih skijališta.
Poseban doživljaj upotpunjuju čisti planinski zrak, snježni krajolik i neposredna blizina Plitvičkih jezera, koja zimi poprimaju bajkovit izgled. Spoj prirodnih ljepota i rekreacije čini ovo skijalište atraktivnim odredištem za jednodnevne izlete, ali i dulji boravak u ovom dijelu Hrvatske.
Nakon aktivnog dana na stazi, posjetitelji se mogu zagrijati i opustiti u Pizzeriji Vučnica, koja se nalazi uz samo skijalište. Uz bogatu ponudu pizza i ugodan ambijent, gosti mogu uživati u pogledu na stazu i zimske prizore koji dodatno upotpunjuju iskustvo boravka na Mukinjama.
Skijalište Mukinje još jednom potvrđuje da Plitvička jezera nisu atraktivna samo u proljetnim i ljetnim mjesecima, već nude raznolike sadržaje i tijekom zime, spajajući aktivni odmor, gastronomiju i jedinstvenu prirodu.
