Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
IZVJEŠĆE ZA 2024. GODINU

Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus
Foto: Canva

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je izvješće za 2024. godinu. Iako je izlječiva, na vrhu bolesti koja je ubila najviše ljudi je tuberkuloza

Dok se svijet posljednjih godina fokusirao na borbu protiv COVID-19, drevna pošast tiho se vratila na vrh zloglasne ljestvice. Tuberkuloza (TBC), bolest koja tisućljećima prati čovječanstvo, ponovno je postala vodeći zarazni ubojica na globalnoj razini. Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije za 2024. godinu otkrilo je poražavajuću istinu: u 2023. godini tuberkuloza je odnijela 1,25 milijuna života, nadmašivši COVID-19. Unatoč tome što je izlječiva, ova bolest i dalje odnosi gotovo dva života svake minute.

IZ ESTETSKIH RAZLOGA Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost
Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost

Paradoks izlječive bolesti

Najveći paradoks tuberkuloze leži u činjenici da posjedujemo alate za njezino suzbijanje, no ona i dalje ubija dva čovjeka svake minute.

"Činjenica da TBC još uvijek ubija i pogađa toliki broj ljudi je sramotna, pogotovo jer imamo sredstva za prevenciju, dijagnostiku i liječenje", izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor SZO-a.

Pandemija COVID-19 ozbiljno je narušila globalne napore u kontroli tuberkuloze. Zdravstveni sustavi preusmjerili su resurse, što je dovelo do drastičnog pada u dijagnosticiranju i liječenju. Posljedica je rekordan broj novootkrivenih slučajeva u 2023. godini – čak 8,2 milijuna, što je najviša brojka otkad SZO prati podatke. Stručnjaci upozoravaju da se iza ovih brojki krije još veći broj nedijagnosticiranih osoba koje nesvjesno šire zarazu.

VEĆ 9 GODINA IMA DIJAGNOZU Lu Dedić: 'Dijabetes kontroliram i živim život bez ograničenja'
Lu Dedić: 'Dijabetes kontroliram i živim život bez ograničenja'

Bolest siromaštva i nejednakosti

Tuberkuloza nije samo zdravstveni, već i duboko socijalni problem. Više od 95 % slučajeva i smrti događa se u zemljama s niskim i srednjim prihodima. Pothranjenost, siromaštvo, prenapučeni životni uvjeti i HIV infekcija ključni su faktori rizika koji potiču širenje bolesti. Pet zemalja – Indija, Indonezija, Kina, Filipini i Pakistan – snosi više od polovice globalnog tereta.

Za pogođene obitelji, dijagnoza TBC-a često znači financijsku katastrofu. SZO procjenjuje da se polovica kućanstava suočava s troškovima koji premašuju 20 % njihovih godišnjih prihoda. To stvara začarani krug u kojem siromaštvo uzrokuje bolest, a bolest produbljuje siromaštvo.

SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI Akcija 'Nevidljivi teret': Život s dijabetesom lakši je uz moderne terapije
Akcija 'Nevidljivi teret': Život s dijabetesom lakši je uz moderne terapije

Otpornost na lijekove

Dodatni izazov predstavlja tuberkuloza otporna na više lijekova (MDR-TBC), smrtonosni oblik bolesti koji zahtijeva dugotrajno, složeno i skupo liječenje.

Procjenjuje se da je samo oko 44 % oboljelih od MDR-TBC-a dijagnosticirano i započelo liječenje, što omogućuje daljnje širenje otpornih sojeva.

Ipak, najveća prepreka je kronični nedostatak financijskih sredstava. U 2023. godini za usluge prevencije i liječenja TBC-a izdvojeno je tek 5,7 milijardi dolara, što je manje od polovice potrebnih 13 milijardi.

Istovremeno, ulaganja u istraživanje i razvoj stagniraju na oko milijardu dolara godišnje, daleko ispod ciljanih 5 milijardi.

Unatoč sumornoj slici, napredak postoji. Razvoj brzih molekularnih testova poput Xpert MTB/RIF revolucionirao je dijagnostiku, omogućujući istovremeno otkrivanje bakterije i njezine otpornosti na ključni lijek rifampicin. U liječenju MDR-TBC-a, novi, kraći i potpuno oralni režimi poput BPaL-a (bedakvilin, pretomanid i linezolid) pokazuju visoku učinkovitost i značajno olakšavaju terapiju pacijentima. Najveća nada leži u razvoju novog cjepiva.

Iako je postojeća BCG vakcina stara više od stoljeća i pruža ograničenu zaštitu odraslima, u kliničkim ispitivanjima nalazi se više od deset obećavajućih kandidata, poput cjepiva M72/AS01E, koje bi moglo postati prvo novo cjepivo protiv TBC-a u zadnjih 100 godina.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme
SMRŠAVIO 20-AK KILOGRAMA

Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme

Gazpacho je juha iz Andaluzije koja se priprema od rajčica, krastavaca, paprike, luka, češnjaka, maslinovog ulja i malo octa, a sve se zajedno izblenda i poslužuje hladno
Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka
TKO 'ŠUŠKA' IZA LEĐA?

Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka

Iako je većina ljudi sklona zapasti u zamku tračanja, neki znakovi Zodijaka obožavaju pričati o drugima, dok su drugi skloniji izbjegavati ogovaranje kao takvo
Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...
KAD PUKNE LJUBAV

Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...

Rastanak nikome ne pada lako, no dok se jedni koncentriraju na izbacivanje bijesa, drugi glume da je sve O.K, a treći se prepuštaju tuzi. Otkrijte kako se horoskopski znakovi nose s prekidom veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025