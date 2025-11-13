Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus

Dok se svijet posljednjih godina fokusirao na borbu protiv COVID-19, drevna pošast tiho se vratila na vrh zloglasne ljestvice. Tuberkuloza (TBC), bolest koja tisućljećima prati čovječanstvo, ponovno je postala vodeći zarazni ubojica na globalnoj razini. Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije za 2024. godinu otkrilo je poražavajuću istinu: u 2023. godini tuberkuloza je odnijela 1,25 milijuna života, nadmašivši COVID-19. Unatoč tome što je izlječiva, ova bolest i dalje odnosi gotovo dva života svake minute.

Paradoks izlječive bolesti

Najveći paradoks tuberkuloze leži u činjenici da posjedujemo alate za njezino suzbijanje, no ona i dalje ubija dva čovjeka svake minute.

"Činjenica da TBC još uvijek ubija i pogađa toliki broj ljudi je sramotna, pogotovo jer imamo sredstva za prevenciju, dijagnostiku i liječenje", izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor SZO-a.

Pandemija COVID-19 ozbiljno je narušila globalne napore u kontroli tuberkuloze. Zdravstveni sustavi preusmjerili su resurse, što je dovelo do drastičnog pada u dijagnosticiranju i liječenju. Posljedica je rekordan broj novootkrivenih slučajeva u 2023. godini – čak 8,2 milijuna, što je najviša brojka otkad SZO prati podatke. Stručnjaci upozoravaju da se iza ovih brojki krije još veći broj nedijagnosticiranih osoba koje nesvjesno šire zarazu.

Bolest siromaštva i nejednakosti

Tuberkuloza nije samo zdravstveni, već i duboko socijalni problem. Više od 95 % slučajeva i smrti događa se u zemljama s niskim i srednjim prihodima. Pothranjenost, siromaštvo, prenapučeni životni uvjeti i HIV infekcija ključni su faktori rizika koji potiču širenje bolesti. Pet zemalja – Indija, Indonezija, Kina, Filipini i Pakistan – snosi više od polovice globalnog tereta.

Za pogođene obitelji, dijagnoza TBC-a često znači financijsku katastrofu. SZO procjenjuje da se polovica kućanstava suočava s troškovima koji premašuju 20 % njihovih godišnjih prihoda. To stvara začarani krug u kojem siromaštvo uzrokuje bolest, a bolest produbljuje siromaštvo.

Otpornost na lijekove

Dodatni izazov predstavlja tuberkuloza otporna na više lijekova (MDR-TBC), smrtonosni oblik bolesti koji zahtijeva dugotrajno, složeno i skupo liječenje.

Procjenjuje se da je samo oko 44 % oboljelih od MDR-TBC-a dijagnosticirano i započelo liječenje, što omogućuje daljnje širenje otpornih sojeva.

Ipak, najveća prepreka je kronični nedostatak financijskih sredstava. U 2023. godini za usluge prevencije i liječenja TBC-a izdvojeno je tek 5,7 milijardi dolara, što je manje od polovice potrebnih 13 milijardi.

Istovremeno, ulaganja u istraživanje i razvoj stagniraju na oko milijardu dolara godišnje, daleko ispod ciljanih 5 milijardi.

Unatoč sumornoj slici, napredak postoji. Razvoj brzih molekularnih testova poput Xpert MTB/RIF revolucionirao je dijagnostiku, omogućujući istovremeno otkrivanje bakterije i njezine otpornosti na ključni lijek rifampicin. U liječenju MDR-TBC-a, novi, kraći i potpuno oralni režimi poput BPaL-a (bedakvilin, pretomanid i linezolid) pokazuju visoku učinkovitost i značajno olakšavaju terapiju pacijentima. Najveća nada leži u razvoju novog cjepiva.

Iako je postojeća BCG vakcina stara više od stoljeća i pruža ograničenu zaštitu odraslima, u kliničkim ispitivanjima nalazi se više od deset obećavajućih kandidata, poput cjepiva M72/AS01E, koje bi moglo postati prvo novo cjepivo protiv TBC-a u zadnjih 100 godina.

