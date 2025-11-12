Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
IZ ESTETSKIH RAZLOGA

Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost
Foto: 123RF

Sve veći broj muškaraca okreće se omiljenoj holivudskoj anti-age proceduri kako bi poboljšali izgled svojih 'kraljevskih dragulja'. Ipak, zbog opasnih nuspojava treba biti na oprezu

Riječ je o tretmanu poznatom kao „scrotox“, odnosno botoksu u području skrotuma, koji je u posljednje vrijeme sve popularniji zbog estetskih razloga, koža izgleda glađe, a testisi vise niže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potrošila je 186.000 eura na plastične operacije: 'Na sebi sam promijenila apsolutno sve' 01:01
Potrošila je 186.000 eura na plastične operacije: 'Na sebi sam promijenila apsolutno sve' | Video: KanalRi

Prije 2008. godine, botoks u području prepona najčešće se koristio iz medicinskih razloga:

  • za sprječavanje bolnih kontrakcija mišića kremastera

  • kod kroničnog znojenja skrotuma (hiperhidroza)

  •  kod kronične boli u području skrotuma

Rizici i nuspojave

Iako je tretman popularan, potencijalne nuspojave mogu biti ozbiljne. Neki muškarci doživljavaju „preveliku opuštenost“ mišića, što može rezultirati asimetrijom ili previsoko/pretjerano spuštenim testisima. Postoji i rizik da Botox utječe na proizvodnju sperme, a time i na plodnost.

IMA 20 GODINA Šok za Srbina u NBA ligi! Otkrili mu rak testisa. Tek mu je 20...
Šok za Srbina u NBA ligi! Otkrili mu rak testisa. Tek mu je 20...

- Kod odraslih muškaraca, preaktivni mišić kremaster može uzrokovati nehotične i česte kontrakcije, što može biti vrlo bolno. To može utjecati na tjelesne aktivnosti i seksualni život - objašnjava  Dr. Mike Tee iz Harley Street Skin Clinic u Westminsteru.

Man wants to pee and is holding his bladder.
Foto: 123RF

Dr. Tee ističe da je botulinum toksin općenito siguran te da postoje brojna klinička istraživanja koja to potvrđuju. Naglašava važnost odlaska na tretman kod kvalificiranog medicinskog stručnjaka u sterilnom, kliničkom okruženju kako bi se rizik sveo na minimum.

Oporavak

- Oporavak je obično brz, a većina pacijenata se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima. Prvih 24 do 48 sati može doći do blage osjetljivosti i crvenila. Savjetujem pacijentima da izbjegavaju seksualne aktivnosti, vruće kupke i fizičku aktivnost u tom periodu. Važno je nositi labavu odjeću, održavati područje čistim i oprezno se brinuti o njemu sljedećih sedam dana. Učinci se pojavljuju postupno, a puni rezultati vidljivi su između dva i četiri tjedna - dodaje dr. Tee.

Primjer loše prakse

Nije samo muški svijet izložen riziku od nuspojava. Prošle godine, jedna žena ispričala je svoj neugodan susret s botoksom koji je rezultirao bolnim i neestetskim apscesima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Samantha Lougher, 58-godišnja skrbnica iz Cheshirea, redovito koristi estetske tretmane, ali je tada prvi put doživjela ozbiljne komplikacije. Pretpostavlja se da je igla bila nečista ili da područje nije pravilno očišćeno, što je dovelo do velikih bolnih kvrga na čeljusti.

INDUSTRIJA LJEPOTE Botoks i dalje omiljen kod žena u SAD-u, broj tretmana u 2023. porastao za 10 posto
Botoks i dalje omiljen kod žena u SAD-u, broj tretmana u 2023. porastao za 10 posto

- Prvi put sam radila filer prije deset godina, spontano, preko prijateljice, i nisam puno razmišljala. Mnoge moje prijateljice također koriste filer, što je potpuno normalno. Za ovaj tretman u kolovozu otišla sam kod nove estetičarke s prijateljicom. Radila sam filer oko brade, a zatim sam zamolila da mi se naprave i sitne bore. Ovo je bilo potpuno neočekivano iskustvo - rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme
SMRŠAVIO 20-AK KILOGRAMA

Isprobajte recept za juhu kojom je Plenković 'istopio' kilograme

Gazpacho je juha iz Andaluzije koja se priprema od rajčica, krastavaca, paprike, luka, češnjaka, maslinovog ulja i malo octa, a sve se zajedno izblenda i poslužuje hladno
Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...
KAD PUKNE LJUBAV

Kakvi su kada prekidaju vezu i kada su ostavljeni: Djevica daje lažnu nadu, Lav je šokiran...

Rastanak nikome ne pada lako, no dok se jedni koncentriraju na izbacivanje bijesa, drugi glume da je sve O.K, a treći se prepuštaju tuzi. Otkrijte kako se horoskopski znakovi nose s prekidom veze
Usmjeravaju i donose uspjeh: Evo koji dragi kamen ima moć pomoći vašem znaku Zodijaka
VIŠE OD UKRASA

Usmjeravaju i donose uspjeh: Evo koji dragi kamen ima moć pomoći vašem znaku Zodijaka

Od davnih vremena, drago kamenje nije bilo samo lijep ukras, već i simbol snage, zdravlja i duhovne povezanosti. Prema vjerovanjima, svaki horoskopski znak ima svoj kamen koji mu može pomoći u životu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025