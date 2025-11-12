Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost

Riječ je o tretmanu poznatom kao „scrotox“, odnosno botoksu u području skrotuma, koji je u posljednje vrijeme sve popularniji zbog estetskih razloga, koža izgleda glađe, a testisi vise niže.

Prije 2008. godine, botoks u području prepona najčešće se koristio iz medicinskih razloga:

za sprječavanje bolnih kontrakcija mišića kremastera

kod kroničnog znojenja skrotuma (hiperhidroza)

kod kronične boli u području skrotuma

Rizici i nuspojave

Iako je tretman popularan, potencijalne nuspojave mogu biti ozbiljne. Neki muškarci doživljavaju „preveliku opuštenost“ mišića, što može rezultirati asimetrijom ili previsoko/pretjerano spuštenim testisima. Postoji i rizik da Botox utječe na proizvodnju sperme, a time i na plodnost.

- Kod odraslih muškaraca, preaktivni mišić kremaster može uzrokovati nehotične i česte kontrakcije, što može biti vrlo bolno. To može utjecati na tjelesne aktivnosti i seksualni život - objašnjava Dr. Mike Tee iz Harley Street Skin Clinic u Westminsteru.

Foto: 123RF

Dr. Tee ističe da je botulinum toksin općenito siguran te da postoje brojna klinička istraživanja koja to potvrđuju. Naglašava važnost odlaska na tretman kod kvalificiranog medicinskog stručnjaka u sterilnom, kliničkom okruženju kako bi se rizik sveo na minimum.

Oporavak

- Oporavak je obično brz, a većina pacijenata se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima. Prvih 24 do 48 sati može doći do blage osjetljivosti i crvenila. Savjetujem pacijentima da izbjegavaju seksualne aktivnosti, vruće kupke i fizičku aktivnost u tom periodu. Važno je nositi labavu odjeću, održavati područje čistim i oprezno se brinuti o njemu sljedećih sedam dana. Učinci se pojavljuju postupno, a puni rezultati vidljivi su između dva i četiri tjedna - dodaje dr. Tee.

Primjer loše prakse

Nije samo muški svijet izložen riziku od nuspojava. Prošle godine, jedna žena ispričala je svoj neugodan susret s botoksom koji je rezultirao bolnim i neestetskim apscesima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Samantha Lougher, 58-godišnja skrbnica iz Cheshirea, redovito koristi estetske tretmane, ali je tada prvi put doživjela ozbiljne komplikacije. Pretpostavlja se da je igla bila nečista ili da područje nije pravilno očišćeno, što je dovelo do velikih bolnih kvrga na čeljusti.

- Prvi put sam radila filer prije deset godina, spontano, preko prijateljice, i nisam puno razmišljala. Mnoge moje prijateljice također koriste filer, što je potpuno normalno. Za ovaj tretman u kolovozu otišla sam kod nove estetičarke s prijateljicom. Radila sam filer oko brade, a zatim sam zamolila da mi se naprave i sitne bore. Ovo je bilo potpuno neočekivano iskustvo - rekla je.