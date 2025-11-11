Akcija 'Nevidljivi teret': Život s dijabetesom lakši je uz moderne terapije

Osobe oboljele od dijabetesa tipa 1, njihove obitelji i prijatelji nosili su dva velika plava balona od Sveučilišne bolnice Vuk Vrhovac i KBC-a Zagreb (Rebro) do Zdenca života kod HNK. Plavi balon je međunarodno prepoznat simbol dijabetesa, a kroz svjetsku kampanju Blue Balloon Challenge simbolizira svakodnevni trud i ravnotežu koju osobe s dijabetesom neprestano održavaju – baš poput balona koji mora stalno ostati u zraku.

- To je kampanja koju smo pokrenuli prije pet godina, a globalno je dosegla preko 200 milijuna ljudi. Kroz plave balone pokušavamo pokazati kako je svaki dan živjeti s dijabetesom. Svaki dan balansiramo taj plavi balon, nekad sami, a nekad uz pomoć prijatelja, obitelji i cjelokupne zajednice. Zato smo jako zahvalni svima koji su se okupili i koji nam pomažu osvijestiti kako je to živjeti s dijabetesom tipa 1. Posebno se ove godine zahvaljujemo roditeljima koji vode brigu o dijabetesu i svima koji pomažu osobama s dijabetesom - objasnio je Hrvoje Šoprek iz kompanije Medtronic koja je podržala akciju.

Dijabetes tipa 1 je poput nevidljivog tereta jer je to nešto što oboljeli nose u sebi. "Nevidljiv je jer mi stalno o njemu vodimo računa, 24 sata nam je u glavi, a drugi ga nitko ne vidi. Mi se nosimo s njim i znamo se nosimo s njim. Zato su svaki dan bitne četiri stvari - motivacija, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i tek onda terapija, koja ništa ne znači ako bez prve tri stavke", rekao je Davor Bučević, predsjednik Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (HSDU). Napomenuo je kako prije nije bilo mogućnosti za kontrolu i samokontrolu dijabetesa kao danas te da u svakom trenutku oboljeli mogu znati koje su razine šećera, u kojem smjeru ide i kako će reagirati.

- Najveći problem bio je kada su roditelji noću morali buditi dijete kako bi provjerili koliki je šećer u krvi, ali danas se sve može vidjeti putem mobitela koji primaju informacije od senzora za mjerenje glukoze - dodao je.

Monika Muratović, majka šestero djece, od kojih petero ima dijabetes, više ne može zamisliti život bez suvremenih uređaja koji pomažu u borbi protiv dijabetesa. - Prije 10-ak godina smo kupovali senzore u Njemačkoj, ali danas su dostupni na teret HZZO-a - od uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze do najmodernije inzulinske pumpe. Život je sa svime time lakši - opisala je.

S dijabetesom se već 32 godine bori Ivana Jurakić, nutricionistica i edukatorica za dijabetes. - Bilo je puno uspona i padova s dijabetesom. Najteže mi je bilo kroz pubertet i u studentskim danima kada imaš osjećaj da je to najmanje bitno, a zapravo bi trebalo biti na prvom mjestu. No, danas mi je puno lakše i naučila sam upravljati njime. Jako sam sretna što sam došla do trenutka u kojem mogu reći da sam zdrava i nositi teret sa svima onima koji imaju dijabetes - rekla je Ivana.

Prof. dr. sc. Dario Rahelić, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije te predstojnik Klinike "Vuk Vrhovac“, rekao je da u Hrvatskoj trenutno ima preko 400 000 registriranih osoba sa šećernom bolešću, ali ih oko 350 000 još ne zna za svoju dijagnozu. Kada je riječ o dijabetesu tipa 1, boluje oko 30 000 do 35 000 osoba. Dodao je da u hrvatskoj trenutno ne postoji registar, ali se radi na tome. - Radimo i na Nacionalnom programu skrbi osoba sa šećernom bolešću te se nadamo da će biti spreman do kraja ove godine - rekao je.

- Dobra kontrola šećerne bolesti zahtijeva niz svakodnevnih odluka, o prehrani, tjelesnoj aktivnosti, doziranju inzulina, koje se nadovezuju na sve druge životne izazove. Upravo zato moderna tehnologija ima ključnu ulogu: od uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze do pametnih inzulinskih pumpi koje omogućuje bolju kontrolu bolesti, smanjuje neizvjesnost i značajno unapređuju kvalitetu života oboljelih. Kao dijabetolog, s ponosom podržavam ovu akciju koja podiže svijest o često nevidljivim, ali za oboljele i njihove obitelji velikim naporima koje svakodnevno ulaľu. Tehnologija, edukacija i zajedništvo, to su temelji na kojima gradimo bolju budućnost za sve koji ľive sa ąećernom boleąću - naglasio je prof. dr. sc. Rahelić.