Ova četiri testa će otkriti koliko je vaša kosa zapravo zdrava

Zdrava kosa može podnijeti pritisak težine do 950 grama, a kad je vlažna, može se protegnuti i do 30 posto u odnosu na svoju težinu. No, oštećeni pramenovi lako će puknuti i pod puno manjim opterećenjem. Ako nije zdrava, može početi ubrzano ispadati i u najmanju će ruku izgledati beživotno.

Postoji nekoliko testova koje možete napraviti sami kod kuće, kako biste provjerili koliko je vaša kosa zdrava i odgovara li joj njega koju ste izabrali, piše portal Bright Side. Evo kako to možete testirati i kako si pomoći:

1. Folikularni test

Provjerite korijen: Uzmite jednu ili dvije vlasi iz korijena tako da ih uhvatite što bliže glavi, kako biste ih izvukli s korijenom. Potom ispitajte folikul. Normalni kraj vlasi trebao bi biti u obliku lukovice, pa ako je tako, vaša kosa je zdrava. Ako je korijen slabašan ili uopće nema oblik lukovice, vaša je kosa slaba i treba razmisliti o promjeni njege.

Foto: Dreamstime

Kako spriječiti gubitak kose: Slijedite mediteransku prehranu, studije pokazuju da smanjuje rizik od gubitka kose. Također, izbjegavajte frizure kod kojih se kosa steže i čupa, poput konjskih repova, osobito dok spavate, jer to može dovesti do gubitka kose. Razmislite o kuri posebnih vitamina i minerala, namijenjenih jačanju kose.

2. Test poroznosti

Zdrava kosa prilično je čvrsta, dok oštećena kosa brzo upija tekućinu. Počupajte nekoliko vlasi s različitih dijelova glave: s tjemena, stražnjeg dijela glave te sa strane. Bacite pramenove u čašu vode. Potpuno zdravi pramenovi će plutati, relativno zdravi će se malo spustiti, a oštećeni će u potpunosti potonuti.

Kako liječiti kosu s visokom poroznošću: Njegujte je s raznim vrstama regeneratora, masti i ulja. Oni pomažu u tome da kosa zadrži vlagu koju je upila. Koristite regenerator poslije svakog pranja. Također, možete je ispirati u jabučnom octu s aloe verom, kako biste podesili pH ravnotežu.

Foto: Dreamstime

3. Test elastičnosti

Pažljivo izvucite pramen kose i lagano ga povucite: Ako se protegne i odbije kad ga pustite prema glavi, kosa je zdrava. Ako se raspadne pri dodiru s glavom, kosa nije elastična.

Kako vratiti elastičnost kose: Sušite je na zraku. Korištenje toplog zraka iz fena šteti elastičnosti kose. Možete masirati vlasište uljem jojobe. Također, pokušajte nanijeti malo meda na pramenove. To je izvrstan prirodni regenerator koji će zadržati vlagu u kosi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Ispitivanje oštećenja vlasi

Uhvatite pramen kose između kažiprsta i srednjeg prsta, pa ga provucite kroz prste, od vrha do korijena. Ako osjećate da je vlas na nekim mjestima gruba i neravnomjerna, vaša je kosa oštećena. Ako osjećate da je njena površina glatka, zdrava je.

Kako liječiti oštećenu kosu: Pokušajte s keratinskim tretmanom, jer zaglađuje kosu, smanjuje kovrčanje i čini kosu sjajnom. Ograničite bojenje, uvijanje i feniranje. Pokušajte, osim toga, ispirite kosu vodom od kuhanja riže, jer su istraživanja pokazala da bi mogla štititi kosu od oštećenja.