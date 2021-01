Stroga dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata kod mnogih pacijenata s dijabetesom tip 2 dovodi do remisije bolesti, pokazala je nova meta-studija čiji su rezultati objavljeni u medicinskom časopisu BMJ. U njoj se sugerira da je dijeta s manjim udjelom ugljikohidrata zapravo najbolji pristup za smanjenje razine šećera u krvi.

Analiza je sažela podatke iz 23 kontrolirana ispitivanja koja su uključivala više od 1300 sudionika s dijabetesom tipa 2. Većina studija uspoređivala je prehranu s malo ugljikohidrata ili s vrlo niskom razinom ugljikohidrata, definiranu kao manje od 26, ili manje od 10 posto dnevnih kalorija koje su namirene iz ugljikohidrata, u usporedbi s dijetom s manje masnoća.

Pacijenti koji su se šest mjeseci držali dijete s niskim udjelom ugljikohidrata postigli su veće stope remisije od onih koji su probali druge promjene u prehrani.

Profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zapadnoj Virginiji, dr. Mark Cucuzzella, koji je objavio nekoliko studija o prehrambenim promjenama i dijabetesu, rekao je da bi smanjenje unosa ugljikohidrata i konzumacija hrane koja je ne sadrži toliko ugljikohidrata moglo pomoći pacijentima da preokrenu tijek bolesti.

Remisija bolesti

Dodaje kako je nova studija samo još jedna meta-analiza dosadašnjih saznanja o tome da je smanjenjem unosa ugljikohidrata moguće zaustaviti razvoj dijabetesa.

Osobe s dijabetesom tipa 2 - 'intolerantne na ugljikohidrate'

Iako je izraz koji liječnici obično koriste za opisivanje dijabetesa tipa 2 'inzulinska rezistencija', Cucuzzella kaže da osobe s dijabetesom možemo promatrati i kao 'intolerantne na ugljikohidrate'.

- Njihov organizam i tijelo ne reagiraju dobro na ugljikohidrate, ne metaboliziraju ih dobro, a krajnji rezultat su visoke razine inzulina, koje prethode visokoj hiperglikemiji ili visokoj razini šećera u krvi - kaže.

Masnoće i bjelančevine ne uzrokuju skokove šećera u krvi kao što to čine ugljikohidrati, pa smanjivanje slatkiša i škroba može pomoći pacijentima da drže dijabetes pod kontrolom, zajedno s lijekovima. Druga mogućnost za upravljanje dijabetesom uključuje barijatrijsku operaciju (smanjivanje dijela želuca i crijeva), a u zadnje vrijeme spominje se i dijeta s 800 kalorija na dan, rekao je Cucuzzella.

Dijetu s malo ugljikohidrata teško je pratiti

Većina blagodati prehrane s niskim udjelom ugljikohidrata koja se može vidjeti nakon šest mjeseci - poput gubitka kilograma, poboljšane tjelesne masnoće i smanjenog uzimanja lijekova - neće se održati ako se pacijent prestane držati dijete. Teško je reći je li to samo zbog nedostatka volje pacijenata, za to su potrebna dodatna istraživanja. No, činjenica je da se nakon 12 mjeseci takve dijete pogoršavaju parametri koji su nakon šest mjeseci bili dobri, pa se, tako, kod dijela sudionika pogoršala i razina kolesterola.

- Održavanje dijabetesa u remisiji je poput držanja lopte za plažu pod vodom - kaže Cucuzzella. Ako si pacijenti dopuste odstupanja od novog režima prehrane, bolest se lako može vratiti. Dakle ukupna učinkovitost dijete još nije dovoljno sigurna - kaže Cucuzzella te dodaje kako je zbog toga važna podrška ljudima koji drže dijetu.

- Ako za šest mjeseci možete pokazati da nešto djeluje, bez podvezivanja želuca, ili operacije, onda moramo smisliti kako pomoći ljudima da nastave s tim planom - ističe, prenosi Insider.