Ova dječja imena su zabranjena diljem svijeta - za neka od njih je možda i bolje da je tako...

U Sjedinjenim Državama, gotovo sve je prihvatljivo kada su u pitanju imena za bebe. Dok se roditelji moraju nositi s radošću i 'dramom' odabira imena za bebu, uzimajući u obzir najpopularnija imena i hoće li ih ostatak obitelji mrziti ili ne, nekolicina imena je zapravo zabranjena diljem svijeta.

Zakone o imenovanju zapravo postavlja država, a neke države imaju više zahtjeva od drugih. Postoje neke zajedničke karakteristike - u većini država, na primjer, ne možete staviti broj u svoje ime, a često postoje i ograničenja broja znakova - u Minnesoti ste primjerice ograničeni na 'samo' 150 znakova.

Ali ako djetetu želite nadjenuti ime zbog kojeg će ga zadirkivati ​​do kraja života, to je vaše američko pravo. Međutim, u drugim zemljama to nije uvijek slučaj i postoje puno stroži zakoni.

Neki zahtijevaju od roditelja da biraju s unaprijed odobrenog popisa imena ili pošalju molbe vladi da doda ime na popis. Drugi imaju zakone koji štite djecu od ismijavanja koje bi proizašlo iz roditelja koji im biraju užasna imena.

Ovdje se nalaze neka od 'ilegalnih' imena koja su skoro ili potpuno zabranjena:

Nutella

Prema magazinu Telegraph, sudac u Francuskoj presudio je da ovo ime nije dopušteno - ne zbog zakona o autorskim pravima, već zato što bi nekog 'učinilo metom sprdnje'. Bebu su preimenovali u Ella.

Fraise

Također u Francuskoj, sud je presudio da se djevojčica ne može nazvati Fraise, što znači 'jagoda'. Objašnjenje je da bi se to moglo protumačiti kao žargonska riječ za zadnjicu. Umjesto toga roditelji su odabrali Fraisine.

Prince William

Još jedni francuski roditelji, pokušali su dati djetetu ime princ William, ali su odbijeni jer bi to, kako je pojašnjeno, 'dovelo do ismijavanja u djetinjstvu', izvijestio je magazin The Local. Drugi izbor bio im je Minnie Cooper, također je odbijen iz istih razloga.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Roditelji u Švedskoj, koja ima stroge zakone o imenovanju, podnijeli su ovo ime za dijete 1991. u znak protesta protiv novčane kazne koju su dobili jer nisu registrirali ime za dijete do djetetovog petog rođendana.

Metallica i Lego

Također u Švedskoj, roditelji su morali ići na sud zbog prava na korištenje imena Metallica i Lego. Svi su 'pobijedili'.

IKEA

Drugi švedski roditelji nisu bili te sreće. Oni koji su htjeli nazvati svoje dijete IKEA otkrili su da Švedska ne dopušta da djetetu date ime po tvrtki.

Saint

Ime koje su Kim Kardashian i Kanye West odabrali za svoje drugo dijete možda se može koristiti u SAD-u, ali na Novom Zelandu, gdje svojoj djeci ne možete dati imena koja podsjećaju na službene titule, razočaranim roditeljima vlada je prijedlog odbacila 2019.

III.

Također na Novom Zelandu ime s rimskim brojevima nije važeće.

- Nema problema ako svom djetetu želite dati ispisan broj ili čak glupo ime, ali zapamtite da vaše dijete mora živjeti s tim - kaže Jeff Montgomery, glavni matičar rođenih, umrlih i vjenčanih.

Prince, King, Royal

Daleko najviše razočarani roditelji na Novom Zelandu su oni koji su svojoj djeci pokušali dati imena koja zvuče kraljevski - princ, kralj, odnosno kraljevska imena bila su najčešće odbijena imena u 2018.

.

Ograničenja Novog Zelanda u vezi s interpunkcijskim znakovima u imenima nisu spriječila jednu skupinu roditelja da svom djetetu pokušaju dati ime '.', koje bi se izgovaralo 'točka'.

Akuma

Roditelji u Japanu htjeli su djetetu nadjenuti ime Akuma, što znači 'Vrag', a slučaj je dobio toliko pozornosti da je član premijerova kabineta izdao izjavu u kojoj je roditelje usmjerio protiv tog imena.

水子

Također u Japanu, par je pokušao upotrijebiti znak za 'vodu' i 'dijete' za ime svog djeteta. Državni službenik istaknuo je da su prethodne generacije koristile ovu kombinaciju (chishi/mizuko) u značenju 'bebe koja je umrla u maternici ili zbog abortusa ili spontanog pobačaja', izvještava Japan Today. Roditelji su svojevoljno promijenili ime.

Robocop, Scrotum i Facebook

Dužnosnici u Sonori u Meksiku objavili su popis imena koje je vlada odbacila jer bi mogla dovesti do maltretiranja, a ova tri su se našla na njemu.

Linda

Nekada najpopularnije ime u Sjedinjenim Državama zabranjeno je u Saudijskoj Arabiji. U toj su zemlji određena imena 'zabranjena jer nisu u skladu s društvenom tradicijom', piše Washington Post. Maya, Emir, Yara i Laureen također su se našla na listi.

Tom

Portugal također ima stroge propise o tome što dopušta u imenima, a jedno od tih pravila je da ne možete koristiti nadimke ili alternativno pisanje. Ako želite svoje dijete nazvati Tom, morate ga nazvati Tomás.

Thor

Portugal također zabranjuje imena koja nisu portugalska i ima popis od 82 stranice imena koja su zabranjena. Na listi su još i Thor, Nirvana i Paris.

Snake

Malezija je 2006. pooštrila ograničenja o tome koja će imena biti dopuštena u zemlji, a na popisu se našlo kinesko ime Hokkien Ah Chwar, što znači 'Zmija', kao i 007, Chow Tow 'Smrdljiva glava' i Sor Chai 'Ludi'.

Apple i Violet

Također u Maleziji, osim imena životinja, mršte se i na druga prirodna imena, poput onih koja dolaze od voća ili cvijeća - nešto što je zapravo veliki trend u Sjedinjenim Državama.

Camilla

Slovo 'C' nije u islandskoj abecedi, stoga bilo koja imena koja sadrže to slovo, nisu poželjna u toj zemlji. Jón Gnarr, bivši gradonačelnik Reykjavíka, nazvao je to 'nepravednim, glupim zakonom protiv kreativnosti' kada je svojoj kćeri htio dati ime Camilla.

Petak

U Italiji su roditeljima koji su sinu htjeli dati ime Venerdi - talijanska riječ za 'petak', sudovi presudili da to spada u 'smiješnu ili sramotnu' kategoriju i naredili da ga promijene. Prema NBC-ju, naredili su da se dječak nazove Gregorio po svecu na čiji je dan rođen.

Molli i Monkey

U Danskoj roditelji biraju s popisa od oko 7000 unaprijed odobrenih imena ili moraju zatražiti dopuštenje. Molli je isprva odbijeno, Monkey nije poželjan jer se radi o životinji...

Islam, Quran i Mecca

Dužnosnici u zapadnoj Kini nisu naklonjeni prema muslimanskim imenima, potez koji je naširoko kritiziran kao ograničenje vjerskih sloboda.

@

Prema magazinu Mental Floss, ovo je ime također odbijeno u Kini jer simboli nisu dopušteni u imenima. Roditelji su ga isprva odabrali jer se '@' na kineskom izgovara 'ai-ta' što je vrlo slično izrazu koji znači 'volim ga'.

Mercedes i Chanel

Imena robnih marki također nisu dopuštena u Švicarskoj pa koliko god luksuzno ime htjeli, ako je to već automobil ili torbica, morate pronaći alternativu.

Judas

Švicarska također zaustavlja vjerska imena koja djeci uzrokuju 'nepotrebnu štetu', zbog čega Juda biva odbijen.

Lucifer

Roditelji u Njemačkoj pokušali su s ovim imenom, tvrdeći da je to latinska riječ za 'donošenje svjetla', ali Udruga za njemački jezik smatrala je to neprikladnim.

Schmitz

Njemačka također odbija prezimena kao imena, pogotovo ako su popularna kao Schmitz. To je u suprotnosti s trendom u Sjedinjenim Državama, gdje su popularna imena koja su nekada tradicionalno bila samo prezimena.

Peppermint i Stone

Njemačka također stavlja veto na imena i zbog nekoliko drugih razloga. Pfefferminze, odnosno 'Pepermint' odbijen je jer bi mogao izazvati podsmijeh, kao i Stone, što u prijevodu znači 'kamen', jer se 'dijete ne može identificirati s tim, jer je to predmet, a ne ime'.

J

Trenutačni trend kod smišljanja imena za bebe je da imaju sve manje i manje slova, ali koliko kratko je prekratko, pitanje je. U Švicarskoj jedno slovo nije dovoljno. Kad su roditelji pokušali dati ime 'J' u čast djedu i baki, Johanni i Josefu, švicarski je sud umjesto toga predložio Jo.

Vuk

Roditelji u Španjolskoj bili su toliko ljuti kada je ime koje su odabrali za svog sina, Lobo, što znači 'Vuk', smatrano uvredljivim da su pokrenuli internetsku peticiju u svoju obranu. Nakon što su primili više od 25.000 potpisa, španjolski su dužnosnici popustili.

Gesher

Jednoj majci u Norveškoj rečeno je da sinu ne može dati ime Gesher, što na hebrejskom znači 'most'. Ime joj je bilo toliko drago da je, kada je dobila mogućnost promijeniti ga, platiti kaznu od 210 dolara ili otići u zatvor na dva dana, odabrala zatvor. Majka je bila opsjednuta imenom, objasnivši da joj je 'došlo u snu'.

Sarah

Iako je jedva primjetna razlika između imena Sarah i Sara, u Maroku jedno slovo čini svu razliku. Sarah je zabranjeno jer je pravopis previše hebrejski, roditelji bi se morali odlučiti za ime Sara, verziju koja je više arapska.

Cyanide

Majka iz Walesa mislila je da bi 'Cijanid' bio dobar izbor za ime jer je imao 'pozitivnu auru' oko sebe zato što je to bio otrov koji je ubio Hitlera. Sudovi se nisu složili. U vrlo neobičnoj presudi, sudac je odlučio da će djevojčici i njezinom bratu blizanacu, koji je dobio manje 'otrovno' ime Preacher, nova imena dati starija braća i sestre.

Duke

Kada pomislite na ime Duke, mogu vam pasti na pamet osobe poput Dukea Ellingtona ili Winstona Dukea, a u Australiji to nije poželjno. Zvuči im previše kao titula.

Diamond i Jinx

Mađarska također vodi popis odobrenih imena, a svaki mjesec prima zahtjeve za između 30 i 40 novih, od kojih se 10 do 15 prihvaća. Mađarska riječ za dijamant 'Gyémi' i Jinx bili su zatraženi, ali nisu ušli na listu. Neka imena koja su prihvaćena posljednjih godina uključuju Lotta, Bentli i Zev.

1069

Većina država u SAD-u ne dopušta brojeve u imenima. Kada je čovjek iz Sjeverne Dakote htio zakonski promijeniti svoje ime u 1069, Vrhovni sud Sjeverne Dakote (1976.) i Vrhovni sud Minnesote (1979.) rekli su da 'imena ne mogu biti brojevi', izvještava magazin Slate, donosi MSN.

