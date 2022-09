Detaljan vodič za roditelje: Evo kako da djeca ne budu pretila

Prema Svjetskom atlasu debljine 2022. predviđa se da će u Hrvatskoj do 2030. s debljinom živjeti gotovo milijun ljudi, dakle gotovo svaka treća žena i svaki treći muškarac, upozoravaju u HZJZ-u (Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo).

- Gledamo li samo europsku regiju možemo vidjeti kako je Hrvatska u skupini od 10 zemalja s najvišom procijenjenom prevalencijom debljine i kod muškaraca, 32 posto, i kod žena, 31 posto. Kada govorimo o prevalenciji debljine u djece u europskoj regiji, Hrvatska je zajedno s Mađarskom i Turskom u samom vrhu europske regije sa predviđenih 19 posto djece u dobi od 5 do 19 godina koji će živjeti s debljinom u 2030. godini - pojasnili su.

Napomenuli su da u Hrvatskoj svakodnevno doručak pojede 77 posto školaraca, voće njih 34 posto, a povrće tek 17 posto. Također, slatke grickalice više od tri puta tjedno jede 31 posto djece, a slane njih 12 posto.

Što se tiče tjelesne aktivnosti, velika većina mališana provede sat vremena dnevno igrajući se vani. Djeca obrazovanijih roditelja češće idu na neku sportsku aktivnost ili ples, dok djeca manje obrazovanih roditelja češće u školu idu pješice ili biciklom, stoji u njihovom izvještaju napravljenom na osnovu istraživanja provedenog u više država, uključujući i Hrvatsku.

- Prevenciju debljine, kao jednog od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, potrebno je započeti već u razdoblju prije rođenja. Prenatalna izloženost prekomjernim ili oskudnim količinama hranjivih tvari, kao i fetalni stres, mogu dovesti do razvoja debljine u djetinjstvu i/ili odrasloj dobi. Prevenciju treba nastaviti u ranom djetinjstvu, osobito u dojenačkom razdoblju, u kojem važnu ulogu ima majčino mlijeko tj. dojenje do najmanje šestog mjeseca djetetovog života. Učestalost debljine u djece značajnije se povećava u dobi između 5. i 8. godine života - napominju u HZJZ-u.

Savjeti za roditelje - kako da im djeca ne postanu ili ostanu pretila

- Roditelji, skrbnici i učitelji mogu pomoći djeci u održavanju zdrave tjelesne težine pomažući im da razviju zdrave prehrambene navike i ograničavaju iskušenja bogata kalorijama. Također, želite li pomoći djeci da budu tjelesno aktivna, pobrinite se da manje vremena provedu ispred ekrana i dovoljno spavaju - savjetuju u Nacionalnoj agenciji CDC (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti) iz SAD-a gdje imaju velik problem s pretilošću kod djece jer se njihova brojka konstantno povećava .

- Cilj za djecu s prekomjernom tjelesnom težinom je smanjiti stopu povećanja tjelesne težine, a istovremeno omogućiti normalan rast i razvoj. Djeca se NE smiju staviti na dijetu za smanjenje tjelesne težine bez konzultacije s liječnikom - upozorili su.

Savjetuju roditeljima da kod mališana razvijaju zdrave prehrambene navike:

- Ne zaboravite da male promjene svaki dan mogu dovesti do uspjeha - naglasili su.

Ograničite djeci iskušenja bogata kalorijama

- Smanjenje dostupnosti grickalica s visokim udjelom masti i šećera ili slanih grickalica može pomoći vašoj djeci da razviju zdrave prehrambene navike. Dopustite im da jedu ovu hranu, ali vrlo rijetko, tako da će im to doista biti poslastica - savjetuju.

Naveli su primjer zdravih grickalica s niskim udjelom masnoće i šećera koje sadrže 100 kalorija ili manje:

Čips od miješanog povrća odlična je zamjena za slane nezdrave grickalice, a recept je jednostavan. Potrebni sastojci su 2 velika pastrnjaka, 2 batata, 1 korijen celera, 2 cikle, fina morska sol, maslinovo ulje.

Priprema: Izrežite povrće na tanke šnite pa ih poslažite na papirnati ubrus i pospite solju kako bi izašla suvišna vlaga. Ostavite tako 15 minuta pa još ubrusom tapkajte po povrću kako bi upio vlagu.

Složite povrće potom na dva protvana obložena masnim papirom (premažite ga dodatno maslinovim uljem). Stavite u pećnicu zagrijanu na 190 stupnjeva, u dva reda. Pecite oko 20 minuta ili dok povrće ne postane hrskavo. Kada je gotovo, ostavite neka se ohladi na protvanu nekih pet minuta pa prebacite u posudu za posluživanje.

Pomozite djeci da ostanu aktivna

Osim što je redovita tjelesna aktivnost zabavna za djecu, ona ima mnoge zdravstvene dobrobiti, uključujući:

- Mališani od 3 do 5 godina trebaju biti vrlo aktivni tijekom dana. Djeca i adolescenti u dobi od 6 do 17 godina trebali bi biti tjelesno aktivni najmanje 60 minuta svaki dan. U rutinu uključite neku aerobnu aktivnost, a to je bilo što od čega im srce brže kuca. Također uključite aktivnosti za jačanje kostiju kao što su trčanje ili skakanje i aktivnosti za jačanje mišića kao što su penjanje ili sklekovi - savjetuju u CDC-u.

Zapamtite da djeca oponašaju odrasle! Uvedite fizičku aktivnost u svoju rutinu i potaknite tako svoje dijete da vam se pridruži.

Smanjite im vrijeme sjedenja

- Ograničite vrijeme kada djeca gledaju televiziju, igraju video igrice ili surfaju internetom na najviše 2 sata dnevno. Osim toga, pedijatri ne preporučuju gledanje televizije za djecu do dvije godine. Umjesto toga ih potaknite da pronađu zabavne aktivnosti koje će raditi s članovima obitelji ili sami - napominju.

Osigurajte im dovoljno sna

- Premalo sna povezano je s pretilošću, dijelom zato što nas nedovoljno sna tjera da jedemo više i budemo manje fizički aktivni. Djeca trebaju više sna od odraslih, a količina se razlikuje ovisno o dobi - kažu.

Preporučeni sati spavanja u vremenu od 24 sata po dobi:

U Hrvatskoj postoji besplatno savjetovalište

Pri HZJZ-u postoji Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost koje besplatno pomaže građanima usvojiti zdrave životne navike, čak im pripremaju i tjedne jelovnike.

'Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost svojim korisnicima pruža usluge savjetovanja o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te pomoć pri regulaciji tjelesne mase. Korisnicima savjetovališta bit će dostupni standardizirani tjedni jelovnici.

Savjetovalište je namijenjeno za sve zainteresirane punoljetne osobe koje žele usvojiti zdrave životne navike. U savjetovalištu radi tim stručnjaka u sastavu: liječnik, nutricionist, kineziolog, psiholog i sanitarni inženjer.

Savjetovalište pruža mogućnost dogovora putem telefona i e-pošte. Usluge savjetovališta su besplatne, potrebna je prethodna najava na dolje navedeni broj telefona ili e-mail (nije potrebna uputnica)'.

Više detalja o savjetovalištu pronaći ćete OVDJE.

