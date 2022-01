Astrolozi i numerolozi kažu da će ova 2022. godina biti nova u punom smislu te riječi, jako će se razlikovati od prethodnih. Predviđaju transformacijska osobna otkrića, inovativno stvaranje umjetnosti, lakoću i radost, prosperitet i ekspanziju... Sugeriraju kako bi u periodu koji je pred nama napokon mogli malo više uživati u životu.

Zašto je 2022. toliko jedinstvena godina?

Ona predstavlja broj 6 u numerologiji (2+2+2), a energija tog broja ima puno poveznica sa feng shuijem. Naglasak se stavlja na dom, ljubav, kreativnu moć i ravnotežu. Ova godina je idealna za izgradnju osobne energije i samopouzdanja, kao i za stvaranje utočišta u kojem se osjećate sigurno i spremno za velike kreativne skokove u životu.

U ovoj 2022. godini Jupiter provodi puno vremena jureći kroz Ribe (do 10. svibnja, a potom ponovno od 28. listopada do 20. prosinca), a to je dobra prilika za sreću, rast, darivanje i procvat. Astrolozi kažu kako Jupiter u posljednje dvije godine nije 'širio svoja krila sreće nadaleko i naširoko', ali to se mijenja u ovoj godini kada će se pojaviti jak osjećaj magije i beskonačnosti.

Jupiter se, također, susreće s Neptunom u znaku Riba u travnju, što je rijedak događaj za koji astrolozi predviđaju kako bi mogao dovesti do revolucije u umjetnosti i kreativnom samoizražavanju.

Još jedan veliki astrološki pomak je pred nama, a to je pomak Sjevernog Čvora u znak Bika (zemaljski, ugodno, fizički, bogato i nagrađivano) i Južnog Čvora u znak Škorpiona (emocionalno, strastveno i tajanstveno). To su kombinacije koje bi u nama mogle izazvati čežnju za povezivanjem, i sa Zemljom i međusobno, na neke nove načine.

Kad pogledamo kineski horoskop, radi se o lunarnoj godini Tigra, a prema kineskoj astrologiji to se smatra dobrom godinom orijentiranom na napredak, uspjeh, obilje, moć i nevjerojatnu živahnost.

Feng shui majstori savjetuju kako urediti dom i aktivirati dobru energiju koja je pred nama, kako malim promjenama iskoristiti maksimum od 2022.

1. Obratite pažnju na to kako se osjećate u domu

Ovo je jednostavna vježba koju je poželjno izvesti na samom početku godine. Prošećite svojim domom, sjedite u svakoj sobi i tiho je promatrajte. Dok to radite, zapitajte se: 'Kako se osjećam?'. Kroz vježbu doživljavanja svake prostorije možete dobiti osjećaj koje će promjene imati najveći utjecaj na vaš dom i život.

Cilj je osjećati se u svakoj prostoriji 'kao kod kuće', a to se da napraviti, recimo, dodavanjem svjetla u neke prostorije, ukrašavanjem zida vlastitim umjetničkim djelima... Samo osluškujte sebe i svoje instinkte pa promatrajte kamo vas to vodi u ovoj godini.

2. U rutinu čišćenja dodajte i čišćenje energije doma

Neka energetsko čišćenje kuće jednom tjedno postane vaša rutina. To možete napraviti jednostavnim paljenjem tamjana u svakoj prostoriji ili paljenjem svijeće koja se nalazi na tanjurići i oko nje je u krug posuta morska sol.

Pomaže i paljenje nekoliko lovorovih listova, ali i raspršivanje omiljenog eteričnog ulja prostorom.

3. Očistite sve vrste nereda

Imajte na umu da čišćenjem doma od nereda i gomile nepotrebnih stvari oslobađate prostor za ulazak dobre energije, novih prilika, obilja i ljubavi.

Osim toga, ova godina je i odlična prilika da pokušate odbaciti sve dodatne poslove koji vas okupiraju i donose vam određene nagrade, ali vas u isto vrijeme previše iscrpljuju i zbog njih se osjećate preopterećeno.

4. Usavršite svoju kreativnu viziju

Budući da svi znakovi upućuju na kreativnu godinu, sada je dobro vrijeme za izradu plana onoga što želite oživjeti i/ili usavršiti 2022. Istražite aspekte svojih vizija za godinu koja je pred vama, osvijestite koji su vam ciljevi, što želite iskusiti i naučiti...

Prelistajte časopise i 'prekopajte' internet pa izdvojite slike koje savršeno predstavljaju vaše snove i počnite zamišljati godinu prepunu uzbudljivih inovacija. I na umu imajte misao da se ova godina odnosi na velike snove i velika djela.

5. Povežite se sa Zemljom u kući

S obzirom na zemljanu prirodu Sjevernog Čvora u Biku, sada je sjajno vrijeme da počnete uzgajati hranu kod kuće. Osim što ćete znati što jedete, vrt će vam pomoći da se prizemljite i svoj dom više povežete s otvorenim prostorom.

Ako nemate kuću i dvorište, možete posaditi ponešto i na balkonu ili prozorskoj dasci. Bilo da se radi o vanjskom vrtu, balkonu ili uzgoju bilja na prozorskoj dasci, briga o vrtu, koliko god mali bio, blagoslov je za vaš um, duh i tijelo.

6. Osigurajte dobar protok energije

To će vam pomoći u da dosegnete kreativni potencijal. Optimizirajte svoj radni prostor, računalo i mobitel kako biste mogli raditi s većom lakoćom. Tako ćete sami sebi pružiti šansu za veću kreativnost i lakše obavljanje zadataka, što će u konačnici dovesti do većeg blagostanja.

7. Odvojite vrijeme za brigu o sebi

Ove godine svakako spavajte dovoljno i kvalitetno te u danu odvojite vrijeme za brigu o samome sebi. Kada ste nadahnuti ili se osjećate jako potaknuto, lako je ostati budan do kasno u noć, preskočiti ručak ili na neki drugi način odgurnuti vlastito zdravlje po strani.

Ali, važno je podići razinu brige o sebi kako biste mogli dizajnirati život u kojem ćete se osjećati sretnije i ispunjenije. Ubacite u dnevnu rutinu male stvari koje će dobro djelovati na vaše zdravlje i dobar san. Na primjer, odvojite vrijeme za šetnju prirodom, popijte čaj za opuštanje prije spavanja...

8. Eksperimentirajte s novim bojama

Dodavanje svježih boja u ovoj godini još je jedan sjajan način kako iskoristiti svu tu svijetlu, optimističnu energiju. Razmislite o kupnji novih raznobojnih presvlaka za jastuke, farbanju zida u nijansu o kakvoj prije nikad niste razmišljali, o odjeći u bojama koje su vam oduvijek bile privlačne, no možda ih se niste usudili nositi...

Birajte boje koje u vama izazivaju dobar i pozitivan osjećaj, prenosi mindbodygreen.com.