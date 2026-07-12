Ova greška pri pranju uništava vašu odjeću, a svi je radimo...

Izvlačite omiljenu majicu iz perilice i nešto nije kako treba. Boja je izblijedjela, tkanina je gruba na dodir, a kroj se čini nekako drukčijim. Iako se ovakva oštećenja rijetko događaju preko noći, istina je da male, ponavljajuće pogreške u rutini pranja rublja polako, ali sigurno uništavaju našu garderobu. Od prevelike količine deterdženta do pogrešne temperature vode, navike za koje mislimo da su ispravne zapravo skraćuju životni vijek odjeće. Stručnjaci za njegu tkanina otkrili su najčešće zablude i ponudili jednostavna rješenja koja će sačuvati vašu odjeću.

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Mit o deterdžentu: Zašto više nije uvijek bolje

Jedna od najraširenijih i najštetnijih zabluda jest ona da veća količina deterdženta jamči čišće rublje. U stvarnosti, događa se upravo suprotno. Višak deterdženta stvara previše pjene koja sprječava trljanje odjeće, što je ključno za mehaničko uklanjanje prljavštine. Umjesto toga, pjena se zadržava na tkanini, ostavljajući za sobom ljepljivi sloj koji privlači još više nečistoća.

- Kada koristite previše deterdženta, mogli biste primijetiti da odjeća postaje kruta, gubi oblik ili razvija neku vrstu sapunastog filma koji nikad u potpunosti ne nestaje - objašnjava Frej Lewenhaupt, suosnivač i direktor proizvoda tvrtke Steamery.

S vremenom, taj nakupljeni ostatak može učiniti boje zagasitima, a bijelo rublje sivkastim. Prema stručnjacima, za prosječnu perilicu rublja, koja pere oko četiri kilograma odjeće, dovoljna je samo jedna žlica deterdženta. Za veća punjenja, teška šest ili više kilograma, najviše dvije žlice. To se posebno odnosi na visokoučinkovite (HE) deterdžente, koji su dvostruko koncentriraniji od tradicionalnih. No, važno je napomenuti da ni premalo deterdženta nije dobro. Kim Romine, znanstvenica iz tvrtke P&G, upozorava da ljudi često podcjenjuju količinu rublja i razinu zaprljanosti, zbog čega ne koriste dovoljno deterdženta za učinkovito čišćenje. Ključ je u praćenju uputa proizvođača, a ne u odokativnom doziranju.

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Temperatura vode: Vruće nije nužno i najčišće

Mnogi vjeruju da jedino vruća voda može dubinski očistiti i dezinficirati odjeću. Iako je visoka temperatura korisna za izrazito prljave predmete poput ručnika, posteljine i kuhinjskih krpa, za većinu rublja ona nije najbolji izbor.

- Visoke temperature mogu uzrokovati blijeđenje boja, skupljanje prirodnih vlakana poput pamuka i slabljenje strukture tkanine tijekom vremena - ističe Alicia Sokolowski, stručnjakinja za čišćenje s više od 15 godina iskustva.

Moderni deterdženti formulirani su tako da budu učinkoviti i u hladnoj vodi, stoga nema potrebe za redovitim pranjem na visokim temperaturama. Standardna temperatura od oko 30 °C idealna je za većinu odjeće, uključujući sportsku opremu, sintetiku, osjetljive materijale i odjeću koja nije jako zaprljana. Hladna voda najbolji je izbor za tamnu i šarenu odjeću jer sprječava ispiranje boje i čuva intenzitet nijansi. Osim što čuva odjeću, pranje na nižim temperaturama štedi i energiju, jer perilica ne mora zagrijavati vodu. Slično vrijedi i za sušenje. Visoka temperatura u sušilici jedan je od najbržih načina za oštećivanje vlakana, skupljanje i blijeđenje odjeće. Kad god je moguće, koristite niže postavke topline ili sušite odjeću na zraku.

Priprema je pola posla: Sortiranje i pretrpavanje perilice

Ubacivanje sveg rublja u jedan ciklus pranja možda štedi vrijeme, ali dugoročno uništava odjeću. Pravilno sortiranje ključan je korak koji mnogi preskaču. Nije dovoljno odvojiti samo tamno od svijetlog. Odjeću bi trebalo razvrstati i prema vrsti tkanine. Teški materijali poput trapera i ručnika mogu tijekom pranja oštetiti osjetljivije tkanine poput svile ili majica od finog pamuka. Miješanje različitih materijala dovodi do trenja i stvaranja mucica.

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Još jedna česta pogreška je pretrpavanje perilice. Iako se čini da ćete tako oprati više rublja u manje ciklusa, učinak je suprotan. U pretrpanom bubnju nema dovoljno prostora da se odjeća slobodno kreće, što sprječava pravilno miješanje vode i deterdženta. Rezultat je loše oprana odjeća na kojoj ostaju mrlje i ostaci deterdženta. Osim toga, odjeća se više gužva, a trenje može dovesti do rastezanja i oštećenja vlakana. Jednostavno pravilo je napuniti perilicu do najviše tri četvrtine kapaciteta, tako da možete slobodno staviti ruku u prostor između rublja i vrha bubnja. Također, prije pranja uvijek zakopčajte sve patentne zatvarače i gumbe kako njihovi oštri rubovi ne bi zapinjali i oštetili druge komade.

Koliko često zaista trebamo prati odjeću?

Uvriježeno je mišljenje da odjeću treba prati nakon svakog nošenja. No, stručnjaci se slažu da je to nepotrebno i čak štetno za većinu odjevnih predmeta.

- Jedna od stvari koja najbrže uništava odjeću je abrazija u perilici, gdje se odjeća trlja jedna o drugu - kaže Patric Richardson, stručnjak za pranje rublja.

Vuneni džemper koji ste nosili preko majice ili traperice koje ste obukli na nekoliko sati zasigurno ne trebaju odmah ići u pranje. CEO tvrtke Levi’s, Chip Bergh, poznat je po tome što svoje traperice gotovo nikada ne pere u perilici, već ih čisti samo ciljano na mjestu mrlja kako bi sačuvale oblik i boju. Za osvježavanje odjeće između pranja postoje i druge metode poput parenja, prozračivanja na svježem zraku ili korištenja osvježavajućih sprejeva za tkaninu. Rjeđe pranje ne samo da produljuje vijek trajanja vaše odjeće, već je i bolje za okoliš jer smanjuje potrošnju vode i energije.





*Uz korištenje AI-ja