Ova hrana smanjuje agresivne ispade kod ljudi pa je svakako uvrstite u svoj jelovnik

Pokazalo se da omega-3 kiseline potiču funkcije mozga pa smatramo kako je došlo vrijeme za primjenu suplemenata omega-3 masnih kiselina kako bi se smanjila agresija, bez obzira radi li se o okruženju u zajednici, klinici ili sustavu kaznenog pravosuđa, rekao je neurokriminolog Adrian Raine.

- Omega-3 nije čarobni napitak koji će u potpunosti riješiti problem nasilja u društvu. Ali može li pomoći? Na temelju ovih saznanja, čvrsto vjerujemo da može i trebali bismo početi djelovati na temelju novih saznanja koja imamo - dodao je.

Omega-3 je vrsta masti koju vaše tijelo treba da preživi, ​​ali koju ne može proizvesti samo. Neki uobičajeni izvori su ribe poput skuše, lososa i haringe, kao i lanene i chia sjemenke, orasi i soja. Ako niste ljubitelj ove hrane, liječnici ponekad preporučuju uzimanje tableta ribljeg ulja, koje je bogato hranjivim tvarima.

Znanstvenici sa Sveučilišta Pennsylvania u SAD-u, s profesorom Raineom na čelu, otkrili su da ljudi koji uzimaju omega-3 masne kiseline rjeđe imaju agresivne ispade. Raine već desetljeće istražuje poveznice između omega-3 i kriminalnog ponašanja.

Njegova posljednja studija, koja je objavljena u časopisu Aggression and Violent Behavior, prikupila je i analizirala podatke iz 29 prethodnih studija napravljenih između 1996. i 2024. godine, a koje su obuhvatile 3918 sudionika. Oko 51 posto njih bila su djeca, no prosječna dob ispitanika bila je 21,74 godine. Sudionici su u prosjeku uzimali 1,18 grama dodataka prehrani omega-3 i to u trajanju od oko 16 tjedana.

Proučavajući njihove nalaze, Adrian Raine i njegovi kolege otkrili su da kod ljudi svih dobi, spolova, psihološke dijagnoze, trajanja liječenja i doziranja, postoji prosječno smanjenje agresivnog ponašanja za 30 posto.

- Postoje mnoge studije koje povezuju abnormalnosti u moždanom tkivu s agresivnim ponašanjem. Kada su živci u području mozga poznatom kao prefrontalni korteks nedovoljno razvijeni, veća je vjerojatnost da će se kod čovjeka razviti nasilne, agresivne ili impulzivne tendencije - pojasnila je neurologinja dr. Pamela Blake iz Sveučilišne bolnice Georgetown.

Iako omega-3 djeluje pozitivno na mozak, znanstvenici još ne tvrde da je to lijek protiv agresivnog ponašanja. Napominju da bi još trebalo provesti dodatna istraživanja, no na dobrom su tragu.

- Vjerojatno će ljudima koji se bore s nasilnim ispadima trebati više od promjene prehrambenih navika kako bi poboljšali svoju situaciju. U najmanju ruku, smatramo da bi se suplementacija omega-3 trebala smatrati dodatkom drugim intervencijama, bilo da su psihološke (npr. CBT) ili farmakološke (npr. risperidon) prirode. Želimo da ljudi znaju o potencijalnim dobrobitima omega-3 suplementacije - pojasnio je profesor Raine.

- Vjerujemo da je došlo vrijeme za provedbu suplementacije omega-3 u praksi i za nastavak znanstvenog istraživanja dugoročne učinkovitosti - dodao je, a prenosi Daily Mail.

Odlični izvori omega-3 masnih kiselina

Plava riba Najpoznatiji izvor su ribe poput tune, srdela, papalina, lososa, skuše.... Preporuka ih se jesti dva do tri puta tjedno.

Najpoznatiji izvor su ribe poput tune, srdela, papalina, lososa, skuše.... Preporuka ih se jesti dva do tri puta tjedno. Chia sjemenke Uz plavu ribu, jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina su chia sjemenke koje osim omega-3 sadrže i dobru dozu kalcija.

Uz plavu ribu, jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina su chia sjemenke koje osim omega-3 sadrže i dobru dozu kalcija. Sjemenke lana I one su odličan izvor omega-3 masnih kiselina. One štite srce te smanjuju rizik od dijabetesa i moždanog udara.

I one su odličan izvor omega-3 masnih kiselina. One štite srce te smanjuju rizik od dijabetesa i moždanog udara. Orasi Orasi su poznati kao savršena hrana za mozak. Bogati su omega-3 masnim kiselinama koje podižu raspoloženje i poboljšavaju kognitivne funkcije.

Orasi su poznati kao savršena hrana za mozak. Bogati su omega-3 masnim kiselinama koje podižu raspoloženje i poboljšavaju kognitivne funkcije. Bundeva Bundeva i njezine sjemenke odličan su izvor omega-3 masnih kiselina, a obiluju i vitaminima A i C.