Više od 10 posto izraelske populacije primilo je prvu od dvije doze cjepiva protiv koronavirusa čime su prestigli ostatak svijeta i prikazali čelnika Benjamina Netanyahua kao ključnog u borbi protiv bolesti, piše NY Times.

Izraelska kampanja započela je 20 prosinca, a do danas su podijelili cjepivo triput većem broju stanovnika od druge najbrže nacije, Bahreina. Podaci su to Our World in Data koje su prikupili uglavnom od lokalnih vlada.

Za razliku od njih, cijepilo se svega jedan posto populacije SAD-a te tek mali dio ljudi u većini europskih zemalja koje su cjepivo dobavile do kraja 2020. godine. Ipak, Our World ina Data navodi kako su SAD, Britanija i Kina ukupno distribuirale najviše doza.

- To je nevjerojatna priča - kaže prod. Ran Balcier, predsjednik nacionalnog savjetodavnog tima stručnjaka koji surađuje s izraelskom vladom po pitanju odgovora na Covid - 19.

Izraelski zdravstveni sustav je digitaliziran i zasnovan na zajednici, a svi se građani po zakonu moraju registrirati kod jednog od četiri nacionalna udruženja. Njihova centralizirana vlada pokazala se vještom u organiziranju nacionalne kampanje cijepljenja, kako tvrde izraelski zdravstveni stručnjaci.

Veliku je ulogu odigrala i relativno mala veličina zemlje koja ima devet milijuna stanovnika, a značajan napor nabave cjepiva pomogao je u ovoj situaciji.

Ministar zdravstva Yuli Edelstein rekao je u petak da je Izrael vrlo rano započeo pregovore s proizvođačima lijekova te da su tvrtke bile zainteresirane za opskrbu Izraela zbog njihove reputacije po učinkovitosti i prikupljanju pouzdanih podataka .

- Vodimo svjetsku utrku zahvaljujući našim ranim pripremama - rekao je Edelstein.

U listopadu se činilo da se zemlja bori s porastom zaraženih i umrlih zbog unutarnjih političkih sukoba, zbunjujućih upute i nedostatka povjerenja javnosti u vladu. U odnosu na veličinu stanovništva, bili među najgorima u svijetu.

Iako su ograničenja koje su nametnuli tijekom jeseni smanjila broj novih slučajeva koronavirusa, u Izraelu su posljednjih tjedana imali više od 5000 novodijagnosticiranih na dan, zbog čega su uveli treći lockdown. Više od 420 000 Izraelaca je zaraženo, a 3 325 ih je umrlo.

Izraelski dužnosnici nisu objavili točan broj doza cjepiva koje su do sad podijelili ni koliko su ih platili tvrdeći da je riječ o povjerljivim podacima. No Edelstein navodi da čak ako se pokaže da je Izrael preplatio cjepivo u usporedbi s drugim zemljama, trošak bi i dalje vrijedio ako će to pomoći ponovnom otvaranju izraelske ekonomije makar samo tjedan dana prije nego što bi to inače mogli učiniti.

Prof. Jonathan Halevy, predsjednik Medicinskog centra Shaare Zedek u Jeruzalemu, rekao je da je je rano cijepljenje dobra strategija. Budući da je Izrael dao prednost zdravstvenim radnicima i građanima starijima od 60 godina, Edelstein smatra da bi većina visoko rizičnog stanovništva trebala dobiti drugu od dvije doze cjepiva Pfizer-BioNTech do kraja siječnja. Dnevno se cijepi oko 150 000 Izraelaca.

Netanyahu kojem sude zbog optužbi za primanje mita, prijevaru i povredu povjerenja, pretvorio je kampanju cijepljenja u osobnu misiju te je preuzeo zasluge za potpisivanje sporazuma i osiguravanje milijuna doza cjepiva Pfizera, Moderne i drugih tvrtki.

U ožujku Izrael čekaju izbori, četvrti u zemlji unazad dvije godine, pa Netanyahu izglede za brzi izlazak iz zdravstvene i ekonomske krize koju je izazvala pandemija vidi kao ključne u njegovoj borbi za politički opstanak. Izrazio je želju da Izrael postane prva zemlja na svijetu koja je u potpunosti procijepljena. Bez obzira na političke motive, premijera su za njegove napore pohvalili čak i neki dugogodišnji kritičari nakon što su ga prošle godine optuživali za loše upravljanje krizom.

- Ne možemo kriviti Netanyahua za sve izraelske bolesti i onda zanemariti njegov doprinos kad nešto uspije - napisao je ovog tjedna Gideon Levy, kolumnist ljevičarskih novina Haaretz.

Netanyahu se također prvi u Izraelu cijepio protiv Covid-a 19. prosinca rekavši da želi dati primjer drugima. U utorak je čestitao 500 000. - tom Izraelcu koji se cijepio.

U četvrtak je posjetio centar za cijepljenje u gradu Tira, u središnjem Izraelu, kako bi ondje potaknuo veći odaziv arapske manjine. Arapski građani čine petinu stanovništva i oklijevali su više od drugih oko cijepljenja.

- Ovdje smo donijeli milijune doza cjepiva, više nego bilo koja druga zemlja na svijetu u odnosu na njezino stanovništvo. Donijeli smo ih svima: Židovima i Arapima, vjerskim i sekularnim građanima. Dođite i cijepite se - poručio je premijer na arapskom jeziku.

Arapski predstavnici kažu da su se u arapskim vijestima i društvenim mrežama borili s poplavom dezinformacija o cjepivu. Dr. Samir Subhi, gradonačelnik Umm al-Fahma kojeg su Netanyahu i Edelstein posjetili petak, rekao je izraelskoj televiziji da je poslao glasovnu poruku na 25 000 telefona u tom području pozivajući ljude da se cijepe te je borbu protiv virusa opisao kao svetu za sve.

Činilo se da bi izraelska Ultraortodoksna židovska zajednica koju je pandemija posebno pogodila također mogla pružati otpor cijepljenju, no ti su se strahovi rasplinuli. Rabin Yitzchok Zilberstein koji predvodi zajednicu nakon savjetovanja s profesorom Balcierom poslao je javni proglas u kojem navodi da su opasnosti cjepiva zanemarive u usporedbi s opasnostima virusa. Usto, fotografirali su nekoliko istaknutih članova zajednice kako se cijepe.

Agencija Ujedinjenih naroda za humanitarne poslove za okupirane teritorije priopćila je ovog tjedna da je palestinska uprava zatražila financijsku potporu od globalnog sustava za razmjenu cjepiva Covax i da surađuje s međunarodnim organizacijama na logistici.

Edelstein je rekao da je prva vladina obveza bila prema vlastitim građanima, ali i da je u izraelskom interesu pomoći u suzbijanju zaraze među Palestincima.

- Ako Bog da i imamo situacija da možemo pomoći drugima, bez sumnje ćemo to učiniti - dodao je Edelstein.

U Jeruzalemu je ovog tjedna situacija bila mirna. Ljudi su stalno dolazili i sjedali u svoje kabine dok su im u roku od minutu ili dvije po dolasku ubrizgavali cjepivo. Sve je trajalo kraće nego što im je trebalo da se telefonski naruče za cijepljenje.

U Tel Avivu, gradska vijećnica i medicinski centar Sourasky navode kako su, da bi udovoljili potražnji, u prvom tjednu siječnja otvorili veliki centar za cijepljenje na gradskom kultnom Trgu Rabin.

Mlađi Izraelci su došli u pratnji starijih rođaka i ponekad su prolaznike pozivali da se dođu cijepiti kako se ne bi bacilo odmrznuto cjepivo koje ne mogu čuvati do sljedećeg dana.

- Koristimo svaku kap - rekla je novinarima u četvrtak Sharon Alroy-Preis, viša službenica Ministarstva zdravstva.