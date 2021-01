Slučaj medicinske sestre iz San Diega, koja je tjedan dana nakon što je dobila prvu dozu Pfizerovog cjepiva protiv Covid-19 ipak oboljela, koji je završio u medijima i proširio se društvenim mrežama, izazivajući zabrinutost, za stručnjake nije ništa neočekivano. Naime, oni ističu kako za to da cjepivo prodjeluje treba proći nekoliko tjedana od cijepljenja. Činjenica da se netko razbolio prije nego je drugi puta procijepljen ne bi smjela potkopati vjeru u Pfizerovo cjepivo koje je u kasnijim fazama kliničkog ispitivanja davalo brze rezultate, tvrde stručnjaci.

POGLEDAJTE VIDEO: Gospođa Branka prva je osoba u Hrvatskoj koja je primila Pfizerovo cjepivo

- Izvještaji o tome da polucijepljena osoba ima Covid-19 su kao da netko kaže da je netko izašao van usred kišne oluje bez kišobrana i smočio se - kaže dr. Taison Bell, liječnik za intenzivnu njegu sa Sveučilišta Virginia. On je jedan od liječnika koji je prvu dozu cjepiva primio još 15. prosinca, a uskoro će dobiti i drugu injekciju.

Medicinska sestra iz Kalifornije, u medijima identificirana kao Matthew W. (45), prema izvješću ABC10 News primila je prvu dozu Pfizerovog cjepiva 18. prosinca. Šest dana kasnije, počela je osjećati manje simptome, uključujući groznicu, bolove u mišićima i umor. Njen test na korona virus oko Božića je bio pozitivan.

Komentirajući slučaj, dr. Megan Ranney, liječnica Hitne medicine sa Sveučilišta Brown, rekla je da to ne bi trebalo izazvati zabrinutost. U odgovoru na post na Tweeteru o tom slučaju napisala je: 'Cijepljenje se odvija u dva koraka', s ciljem da naglasi kako je zaštita tek tada potpuna. I ona sama je primila prvu dozu Pfizerovog cjepiva još 18. prosinca i čeka novu.

- Kad od toga radimo vijest, čini se kao da je riječ o nečem neuobičajenom, i da je zaštita organizma već trebala postojati, tjedan dana nakon prve doze cjepiva, a to nije tako - komentirala je dr. Ranney kasnije i u intervjuu za medije.

Cjepivima treba najmanje nekoliko dana da se aktivira njihov zaštitni učinak. Pfizerovo cjepivo dizajnirano je oko molekule koja se naziva glasnička RNA ili mRNA, koja nakon ubrizgavanja ulazi u ljudske stanice i upućuje ih da proizvode protein koronavirusa, zvan spike. Nijedna od ovih komponenti nije zarazna niti može izazvati Covid-19. Ali oni djeluju kao oponašatelji koronavirusa, učeći tijelo prepoznati pravi virus i pobijediti ga, ako ikad iđe u tijelo, pojašnjavaju stručnjaci. Smatra se da taj proces započinje već nekoliko sati od cijepljenja, no, tijelu treba najmanje nekoliko dana kako bi memoriralo materijal prije nego što uspije odvojiti cijeli arsenal obrambenih snaga protiv virusa. To je vrijeme potrebno imunološkim stanicama da bi 'proučile' protein, sazrele i umnožile se te izoštrile svoje reflekse u prepoznavanju virusa.

Podaci kliničkih ispitivanja tvrtke Pfizer sugeriraju da bi cjepivo moglo početi imati zaštitni učinak otprilike tjedan ili dva nakon prve injekcije. Drugo cijepljenje i injekcija mRNA,oko tri tjedna nakon prvog, pomaže imunološkim stanicama da u memoriju 'upišu' najistaknutija obilježja virusa, čime se uspostavlja zaštitni proces.

Tako se slučaj medicinske sestre s početka priče dobro uklapa u okvir ranjivosti nakon cijepljenja, pojašnjava dr. Ranney. Također, vjerojatno je da ju je virus uhvatio baš u vrijeme kad je cijepljena, možda neposredno prije. Naime, ljudi mogu početi osjećati simptome Covid-19 između dva i 14 dana nakon susreta s koronavirusom, ako se oni uopće i pojave.

Čini se da se slična situacija nedavno dogodila i s Mikeom Harmonom, državnim revizorom u Kentuckyju, koji je ovog tjedna bio pozitivan na virus, samo dan nakon što je primio prvu dozu nespecificiranog cjepiva protiv koronavirusa.

- Izgleda kako sam možda bio nesvjesno izložen virusu i zaražen malo prije ili nakon primanja prve doze cjepiva u ponedjeljak - rekao je on sam u izjavi za medije, naglasivši da to nije poljuljalo njegovu vjeru u cjepivo i uvjerenje da bi se svi trebali cijepiti.

Jerica Pitts, glasnogovornica Pfizera, primijetila je da se zaštitni učinci cjepiva 'znatno pojačavaju nakon druge doze, zbog čega naglašava važnost cijepljenja s dvije doze.

- Utvrđeno je da je Pfizerovo cjepivo, kad se daje u cjelovitom režimu od dvije doze, pruža 95-postotnu zaštitu i prevenciju simptoma, što je dobro došla vijest uslijed porasta broja slučajeva. Ipak, ostaje mali postotak ljudi koji neće biti zaštićeni ni nakon cijepljenja, rekla je dr. Ranney, ker jednostavno ne postoji cjepivo koje je u potpunosti učinkovito.

Također, još nije jasno koliko dobro Pfizerovo cjepivo može zaštititi od asimptomatskih infekcija, odnosno hoće li značajno umanjiti sposobnost širenja koronavirusa od osobe do osobe. To znači da mjere poput držanja distance, nošenja maski i pranja ruku ostaju ključne i nakon potpunog cijepljenja.

Podaci koje je Pfizer prikupio tijekom kasnih kliničkih ispitivanja sugeriraju da bi cjepivo moglo pružiti barem određenu zaštitu nakon jedne doze. Ali studija nije imala za cilj posebno testirati koliko bi bilo učinkovito samo jedno cijepljenje.

Doktorica Krutika Kuppalli, liječnica zaraznih bolesti s Medicinskog sveučilišta u Južnoj Karolini, rekla je da je nekoliko njezinih kolega na pozitivnim testovima ubrzo nakon prvih injekcija.

- Ništa me od toga ne iznenađuje. S obzirom na očekivano kašnjenje učinaka cjepiva, na ovo se ne smije gledati kao na neuspjeh cjepiva - kaže. Ona se prvi puta cijepila 15. prosinca i vjeruje da to što je netko obolio u međuvremenu nije prepreka za to da se cijepi i drugi puta, uz savjetovanje s liječnikom.

U posljednjih nekoliko tjedana više od 2,7 milijuna ljudi u SAD-u primilo je prvu dozu Pfizerovog cjepiva ili slični cjepivo koje je razvila Moderna. U oba slučaja potrebno je docjepljivanje, pa je izuzetno važno da ljudi znaju kako cjepiva djeluju, ističe dr. Bell.

- Zasad bismo se trebali držati doza i cijepiti se prema preporukama na temelju istraživanja o učinkovitosti cjepiva. To će vam pružiti maksimalnu učinkovitost - zaključuje, a piše The New York Times.