Ova ljetna obuća može naštetiti stopalima nosite li je svaki dan

Iako je sjajan osjećaj izuti cipele ljeti i obući sandale, prečesto nošenje može dovesti do ukočenih prstiju, žuljeva ili bolova u zglobovima. Stopala će disati, ali mnogim sandalama nedostaje odgovarajuća potpora svodu stopala i amortizacija, što povećava rizik od problema sa stopalima i nogama.

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Sandale su izvrsne za odlazak na plažu, ležernu večeru ili zaštitu stopala od gljivica i bakterija na javnim bazenima, u svlačionicama i tuševima. Međutim, nikada ne biste trebali nositi sandale dok se bavite sportom, obavljate fizičke poslove ili hodate po neravnom i skliskom terenu.

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Ako ih ipak nosite češće, odaberite one koje imaju potporu svodu stopala, nisku ili nikakvu petu te potporu duž stopala. Ako vas sandale iritiraju, nemojte to ignorirati - isprobajte drugi par.

1. Bol u zglobovima

Sandale i japanke nude vrlo malo potpore svodu stopala i amortizacije. Čak ni one koje imaju pristojnu potporu nisu dizajnirane za dugo hodanje. Bez odgovarajuće potpore povećan je rizik od ravnih stopala, što izaziva bol u stopalima, koljenu i leđima.

2. Plantarni fasciitis

Riječ je o upali vezivnog tkiva duž donjeg dijela stopala, koja može biti prilično bolna. Zbog nedostatka potpore svodu, ravne cipele poput japanki mogu uzrokovati ili pogoršati plantarni fasciitis.

3. Čukljevi

Nošenje sandala s otvorenim prstima koje su uske oko baze prstiju može povećati rizik od hallux valgusa (čukljevi). Bolne izbočine na vanjskoj strani palca dobar su razlog da su duže šetnje odaberete prikladniju obuću.

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4. Bol u peti

Minimalni ili nikakvi jastučići situacija su u kojoj je vaša peta prisiljena apsorbirati više udaraca sa svakim korakom, što dovodi do boli u peti, posebno tijekom dugih šetnji.

5. Žuljevi

Sandale i japanke koje ne pristaju dobro mogu dovesti do žuljeva, posebno ako dio vašeg stopala viri preko cipele. Ljudi su često skloni nositi malo manje sandale jer u početku ne stvaraju problem kao zatvorene cipele.

6. Uganuće ili iskrivljenje gležnja

Otvorena obuća može povećati rizik od uganuća ili iskrivljenja gležnja zbog nestabilnosti. To je posebno istinito ako nosite sandale s podignutom petom ili se bavite sportom u japankama.

7. Posjekotine i ozljede

Budući da sandale ne pokrivaju vaše prste na nogama ili stopala, podložniji ste posjekotinama, ogrebotinama i ozljedama. Nikada nemojte raditi u dvorištu ili druge fizičke poslove u japankama ili sandalama.

8. Mjehurići ili infekcija

Sandale i japanke često uzrokuju trljanje na područjima poput područja između prstiju. To trenje može dovesti do žuljeva, koji mogu postati bolni ili se inficirati.