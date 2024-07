Ova pitanja otkrit će savršenog partnera baš za vas: Koga trača, smrad znoja, krvna grupa

Čini se da možemo zaboraviti potragu za partnerom na temelju zajedničkih interesa, ljubavi prema istoj glazbi, istom sportu ili na temelju toga što ste kompatibilni po horoskopu. Sve je više znanstvenih istraživanja koja ukazuju da na tajne niti koje povezuju dvoje ljudi utječu neki biološki zadani prediktori koji vam možda nikad ne bi pali na pamet, piše The Sun.

Vjerovali ili ne, u stanju smo podsvjesno 'skenirati' gene osobe koja ima potencijal da nam postane partner i voditi se krvnom grupom, mirisom znoja, ili - duljinom nogu. Pa, čak i sklonošću da ogovaramo iste ljude!

Foto: 123RF

Naime, kineska studija provedena na gotovo milijun ljudi otkrila je da postoji veća vjerojatnost da ćete ući u vezu i osnovati obitelj ako dijelite istu krvnu grupu s potencijalnim partnerom. To bi značilo da partnera biramo kao vampiri. Studija je pokazala da su ljudi s krvnom grupom 0 imali 18 posto veću vjerojatnost da budu kompatibilni, nego što bi se inače statistički očekivalo, dok su ljudi s AB krvnom grupom imali 15 posto veću vjerojatnost za sklad nego neke druge kombinacije krvnih grupa, kaže se u studiji Tsinghua Institute of Economics.

Znanstvenici nisu sigurni zašto je to tako, no kažu da ljudi s istim krvnim grupama imaju veću šansu da posjeduju slične osobine ličnosti, primjerice sklonost anksioznosti, ili slično izražen seksualni nagon. Uvjereni su da to može pomoći u zbližavanju dvoje ljudi koji ulaze u vezu.

Zanimljivo istraživanje pokazalo je i da partneri koji su romantično zainteresirani jedno za drugo češće imaju sličnu sklonost prema znojenju. Baš ne zvuči romantično, pa ni kao nešto što bi nas povezivalo, no znanstvenici s izraelskog Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu otkrili su da ako se u prve dvije minute sastanka znojite jednako koliko i potencijalni partner, vjerojatnije je da ćete privući jedno drugo. Podsvjesno je to, možda, povezano sa stupnjem neugode zbog znojenja: Kad smo pred nekim tko se manje znoji od nas, neugodnije nam je i manja je šansa da ćemo 'kliknuti', kaže se u studiji objavljenoj u časopisu Scientific Reports.

Autor studije Shir Atzil rekao je: „Povezanost s partnerom ovisi o tome koliko dobro možemo uskladiti svoja tijela. Studija je pokazala da unutar dvije minute nakon početka spoja fiziološka usklađenost koja se manifestira kroz znojenje može pokazati jesu li partneri jednako zainteresirani za vezu".

Foto: DREAMSTIME

Još jedan faktor povezan sa fiziologijom koji utječe na kompatibilnost partnera je i miris znoja. U studiji poznatoj kao Sweaty T-Shirt Experiment, objavljenoj u časopisu Proceedings of the Royal Society B, 49 žena dobilo je majice kratkih rukava koje je grupa muškaraca nosila dva dana. Nijedan od muškaraca nije smio koristiti dezodoranse ili vodice poslije brijanja kako bi prikrio pravi miris tijela. Zatim su žene zamoljene da ocijene koliko "seksi" misle da majice mirišu. Utvrđeno je da je vjerojatnije da će žene više voljeti miris košulja koje nose muškarci s drugačijim skupom gena imunološkog sustava u odnosu na njihov vlastiti. Autori kažu da odabirom partnera koji imaju različite setove gena povećavamo vjerojatnost da će DNK jednog roditelja kompenzirati loše gene kod drugoga, čime će beba biti zdravija.

Među biološkim faktorima koji određuju stupanj privlačnosti je i visina, pa čak i to koliko ste dugonogi. Muškarce općenito privlače niže žene, a žene viši muškarci, no prema studiji poljskog Sveučilišta u Wroclawu, koja je objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B, istraživači su utvrdili da postoji čak i idealan omjer: muškarac bi trebao biti 1,09 puta viši od partnerice. Kad je, pak, riječ o duljini nogu, prema drugoj studiji koja je 2008. objavljena u časopisu Evolution and Human Behavior, i muškarci i žene preferiraju partnere s pet posto duljim nogama od prosjeka. Znanstvenici vjeruju da je to nesvjestan signal da su se tijela njihovih partnera dobro razvila tijekom puberteta i da bi oni bili zdraviji roditelji kad za to dođe vrijeme.

U ranijim istraživanjima otkriveno je već da žene podsvjesno mogu 'otežati' probijanje partnerove sperme do njihovih jajašaca, ako podsvjesno procijene da nema genetski dobar materijal. Na to utječe debljina sluzi koju tijekom seksualnog odnosa proizvodi grlić maternice, čija je svrha da brani ili otvori prolaz do jajašaca. Ako žena podsvjesno ne vjeruje da je partner dobar davatelj genetskog materijala, ta će sluz biti gušća i probijanje njegovih spermija do jajašca često je nemoguće. Kad ima posla s muškarcem za kojeg podsvjesno procijeni da je bolji genetski materijal, ženina maternica proizvest će puno rjeđu sluz i muškarčeva sperma lakše pliva pa je i začeće vjerojatnije, pokazuju rezultati studije objavljeni u časopisu Proceedings of the Royal Society B.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim toga, znanstvenici su otkrili da muškarci često snižavaju ton glasa kad razgovaraju sa ženama koje im se sviđaju. Dakle, nije privlačno samo ono što kažu potencijalnoj partnerici, na privlačnost utječe i način, odnosno ton glasa koji koriste. Nakon što su snimili razgovore između 30 muškaraca i žena u dobi od 20 do 40 godina na događaju brzih spojeva i analizirali ih, znanstvenici su to objavili u studiji Frontiers In Psychology. Pretpostavlja se da je niži glas povezan s željom i dominacijom. Žene su istodobno razgovarale nižim, hrapavijim glasovima, kako bi možda ukazale na "seksualni interes", tvrdi autorica istraživanja, Katarzyni Pisanski, sa Sveučilišta Sussex.

I evo nešto što će vas vjerojatno nasmijati, iako nikako ne treba odbaciti ovu spoznaju. Znanstvenici kažu kako i sklonost da ogovaramo iste ljude može utjecati na stupanj privlačnosti. Naime, prema studiji u Journal of Personal Relationships, pokazalo se da je dijeljenje negativnog mišljenja o ljudima iza njihovih leđa često još primamljivije od toga da nam se inače sviđaju isti ljudi. Ipak, znanstvenici su otkrili da većina parova zapravo uopće nije shvaćala da ih ta zajednička nesklonost prema nekim ljudima zbližava. Psihologinja Jennifer Bosson koja je bila voditeljica te studije kaže da "je dijeljenje negativnih stavova privlačno jer čini da se ljudi koji su se tek upoznali osjećaju zbliženi i dijelom iste grupe, što podiže njihovo samopoštovanje".