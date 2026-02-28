Ova seksualna fantazija najčešća je kod žena: Čak 78 posto njih sanja o tome!

No, dok se muške fantazije često stereotipno svode na vizualne podražaje, ženski erotski svijet znatno je kompleksniji i, kako otkrivaju najnoviji podaci, iznenađujuć. Jedna fantazija, donedavno smatrana rubnom, dominira ženskim mislima u nevjerojatno visokom postotku.

Fantazije su normalan dio zdravog libida

Uvriježeno je mišljenje, koje potječe još iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, da žene nemaju seksualne fantazije. Časopis Cosmopolitan je tako 1973. godine objavio članak s rečenicom: "Žene nemaju seksualne fantazije, točka. Muškarci imaju." Srećom, vremena su se promijenila, a s njima i razumijevanje ženske seksualnosti. Danas znamo da maštanje nije samo uobičajeno, već je i ključan dio zdravog libida. Sram koji mnogi osjećaju vezano uz svoje želje nije urođen, već naučen kroz društvene, medijske i obiteljske poruke o tome što je "prihvatljivo". Upravo je istraživanje vlastitih fantazija jedan od načina da se oslobodimo nametnutih okova i ponovno povežemo sa svojim autentičnim željama. One su siguran prostor u kojem možemo istražiti sve aspekte svoje osobnosti bez osude ili posljedica.

Foto: Andrey Bezuglov

Neočekivani broj jedan: Seks u troje

Suprotno popularnom vjerovanju da žene najviše maštaju o romantičnim večerama uz svijeće, najnovija istraživanja donose šokantan preokret. Prema podacima platforme 'Bloom' za 2024. i 2025. godinu, čak između 77 i 78 posto žena redovito mašta o seksu u troje. Ova statistika ruši sve predrasude i stavlja grupni seks na vrh ljestvice ženskih erotskih želja. Ugledni seksolog dr. Justin Lehmiller u svojoj opsežnoj studiji 'Tell Me What You Want' dodatno potvrđuje ovaj trend, navodeći da je fantazija o više partnera jedna od tri najdominantnije kod oba spola, a prijavilo ju je čak 87 posto žena. Psihološka pozadina ove fantazije slojevita je. Stručnjaci objašnjavaju da se ne radi nužno o želji za dva partnera istovremeno, već o potrebi za potvrdom vlastite privlačnosti i osjećajem da su toliko poželjne da mogu zadovoljiti više od jedne osobe. U svijetu koji ženama često nameće nesigurnost, ova fantazija služi kao snažan poticaj samopouzdanju.

Što se još krije u ženskom umu?

Iako grupni seks dominira, ženski svijet mašte daleko je od monotonog. Istraživanja otkrivaju bogatstvo različitih scenarija. Nevjerojatnih 96 posto žena mašta o nekom obliku BDSM-a, iako se najčešće radi o blažim varijantama poput vezivanja, laganog spankinga ili igre dominacije i pokornosti. Zanimljivo je da žene koje u stvarnom životu imaju veliku odgovornost i moć često fantaziraju o podređenoj ulozi, jer im to pruža mentalni odmor od tereta odlučivanja. Otprilike 54 posto žena mašta o primanju oralnog seksa, dok podjednak postotak, oko 52 posto, privlači grublji seks, ali i onaj prožet dubokom emocionalnom povezanošću. Ova erotska fleksibilnost pokazuje da ženska želja nije isključiva; ona može biti i nježna i sirova, ovisno o raspoloženju i kontekstu. Čak i kontroverzne fantazije o prisilnom seksu, koje ima iznenađujuće velik broj žena, psiholozi ne tumače kao stvarnu želju za nasiljem, već kao maštariju o prepuštanju kontrole i seksu oslobođenom osjećaja krivnje.

Foto: 123RF

Kako razgovarati o fantazijama s partnerom?

Dijeljenje najintimnijih maštarija može biti zastrašujuće, no upravo je to korak koji može produbiti povjerenje i obogatiti seksualni život. Stručnjaci savjetuju pažljiv pristup kako bi se izbjegla nelagoda ili pritisak. Ključno je odabrati pravo vrijeme i mjesto, po mogućnosti izvan spavaće sobe, u opuštenoj atmosferi poput šetnje ili večere. Preporučuje se takozvana "sendvič metoda": započnite razgovor s nečim što već volite u vašem odnosu, zatim predstavite svoju fantaziju kao ideju o kojoj ste razmišljali, i na kraju naglasite koliko povjerenja imate u partnera da s njim možete podijeliti tako nešto. Važno je jasno reći da dijeljenje maštarije ne znači nužno i zahtjev da se ona ostvari. Ponekad je i sam razgovor dovoljan da rasplamsa strasti. Parovi koji otvoreno komuniciraju o svojim željama, čak i ako ih nikad ne realiziraju, prijavljuju znatno veće seksualno zadovoljstvo i snažniju emocionalnu povezanost. Ako se ipak odlučite na eksperimentiranje, ključno je unaprijed definirati granice i dogovoriti sigurnu riječ za prekid aktivnosti u bilo kojem trenutku.