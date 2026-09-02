Ova vila kraj Motovuna izgleda kao da je stopljena s prirodom: Ima privatni spa, jacuzzi, bazen

Središnja Istra ima onu rijetku kvalitetu zbog koje joj se ljudi uvijek vraćaju. Brežuljci, vinogradi, kamena sela i zelenilo stvaraju prepoznatljiv ambijent, ali njezina posebnost krije se prije svega u osjećaju sklada između prirode i načina života. Upravo je taj sklad bio polazište za uređenje moderne vile smještene nedaleko od Motovuna.

Kako ističe Ivona Brnelić, kreativna direktorica Remington Real Estatea, kod ovakvih nekretnina interijer ne bi trebao biti odvojen od arhitekture i okoliša. Naprotiv, najbolji rezultat postiže se kad se granice između njih gotovo izgube, a prostor počne djelovati kao prirodan nastavak krajolika.

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- U takvom okruženju arhitektura ima jednu odgovornost - ne natjecati se s prirodom, nego pronaći način da postane njezin nastavak - kaže Ivona Brnelić.

Upravo je to vidljivo u ovoj vili. Čiste horizontalne linije, velike staklene površine te pažljivo odabrani kamen, drvo i beton stvaraju suvremen prostor koji ne pokušava nadglasati svoje okruženje. Materijali preuzimaju boje istarske prirode, a jednostavne forme i zemljani tonovi dodatno naglašavaju osjećaj smirenosti.

Foto: Remington Real Estate

U unutrašnjosti nema potrebe za suvišnim dekoracijama ni elementima koji se nameću prostoru. Luksuz se ovdje ne izražava količinom skupocjenih detalja, već kvalitetom materijala, prostranošću i lakoćom kojom se prostor koristi.

Foto: Remington Real Estate

Jedan od glavnih elemenata interijera je lijevani betonski pod, koji se proteže kroz dnevne prostore, spavaće sobe i kupaonice. Time se različite prostorije vizualno povezuju, a cijela kuća dobiva smirenu i neutralnu podlogu. Hladniji karakter betona uravnotežen je prirodnim drvom, osobito u kuhinji, gdje drvene površine prostoru daju toplinu i mekši, organski karakter.

- Ono što posebno osvaja nije luksuz u njegovu klasičnom smislu, nego lakoća s kojom je cijeli interijer oblikovan. Sve djeluje opušteno, prirodno i nenametljivo - objašnjava Brnelić.

Posebno zanimljivo rješenje krije se u dnevnom boravku, čija se sjedeća zona gotovo neprimjetno nastavlja prema vanjskom lounge prostoru. Umjesto jasne granice između interijera i terase, isti princip oblikovanja nastavlja se s obje strane velikih staklenih stijena. Kad se one otvore, unutarnji i vanjski dnevni boravak postaju jedan prostor. Takvo rješenje nije samo estetsko. Ono mijenja način na koji se kuća koristi i potiče boravak na otvorenom, dok istodobno stvara dojam znatno većeg životnog prostora.

Jedan od najsnažnijih elemenata interijera zapravo se nalazi izvan kuće. Velike staklene površine kadriraju istarske brežuljke, krošnje i zelenilo, pretvarajući pogled u svojevrsnu živu sliku koja se mijenja ovisno o dobu dana i godišnjem dobu.

Foto: Remington Real Estate

- Pogled ovdje nikad nije samo kulisa. On je dio interijera. Brežuljci, krošnje i promjena svjetla tijekom dana postaju element uređenja jednako važan kao kamen, drvo ili namještaj - ističe Brnelić.

Suvremena umjetnička djela unose karakter u pojedine prostorije, osobito spavaće sobe. Umjesto mnoštva ukrasa, naglasak je stavljen na nekoliko pažljivo odabranih detalja koji prostoru daju osobnost, ali ne narušavaju njegov mir.

Foto: Remington Real Estate

Jednaka filozofija provlači se i kroz dodatne sadržaje vile. Privatni spa sa saunom i pogledom na zelenilo, vanjski jacuzzi, prostorija za druženje s biljarskim stolom i čajna kuhinja zamišljeni su kao nastavak svakodnevnog života, a ne kao elementi kojima se želi impresionirati.

I vanjski prostor ostaje podređen istoj ideji. Bazen nije dominantna točka okućnice, nego se vizualno nastavlja na arhitekturu i okolni krajolik. Sve je oblikovano tako da kuća, vrt i pogled funkcioniraju kao jedna cjelina.

Jer prostor se na kraju ne pamti samo po tome kako je izgledao, nego ponajviše po tome kako smo se u njemu osjećali. A osjećaj koji ova vila želi pružiti vrlo je jednostavan - mir.