Ova zlatna pravila mogu vam pomoći da se 'pomladite'!

Brine se o našoj koži i najpoznatiji je zaštitnik njezine ljepote. Njegovo veličanstvo - kolagen! Najbrojniji protein u našem tijelu, osim što je zaslužan za odmorni i mladenački izgled, smanjuje bolove u zglobovima, jača metabolizam, mišiće i kosti te nam daje energiju, a dobar je i za zdravlje srca. Međutim, nakon dvadesete godine proces nastajanja kolagena se usporava, što u konačnici utječe na naš izgled, kao i naše kretanje. Na kvalitetu kolagena utječu mnogi faktori izazvani vanjskim, ali i unutarnjim promjenama i utjecajima.

Najbolji kolagen je, naravno, onaj vlastiti, što znači da bismo trebali raditi na poticanju njegove proizvodnje.

- Kvaliteta kolagena mijenja se sa starenjem. Na njegovu kvalitetu utječu štetni utjecaji ultraljubičastog zračenja, pušenje, nezdrava hrana, unošenje previše šećera, tzv. glikolizacija, koji dovode do njegova oštećenja - objašnjavaju stručnjaci i dodaju:

- Puno vanjskih, ali i unutarnjih faktora poput gena utječu na njegovo uništenje. Kako biste smanjili uništenje te usporili simptome, postoje tretmani nanošenja kolagena na kožu, ali i preparati na tržištu koji se nazivaju tekući kolagen, a koji se unose u organizam. Kolagen koji se unosi hranom nije kolagen nego mješavina minerala i elemenata u tragovima koji trebaju dovesti do regeneracije kolagena - objašnjavaju stručnjaci.

Kad je riječ o preparatima koji se apliciraju na površinu kože, ta hidratacija kolagena je ta koja će dovesti do njegove regeneracije i povećane gipkosti, odnosno elastičnosti i boljeg izgleda kože.

- Kolagen je nešto što, ako želimo održati kvalitetu naše kože, hrskavica i ostalih dijelova organizma, jako poželjno unositi - savjetuju stručnjaci. Preporučuje se unositi tzv. kolagen kroz usta jer u tom slučaju resorpcija takvih mineralnih tvari, vitamina i elemenata u tragovima može dovesti do njegove jako dobre regeneracije.

Foto: Dreamstime

Razmišljate li o tome da uvrstite kolagen u redovitu njegu, moguće da će vas raznolika ponuda kolagena na tržištu zbuniti pa više nećete znati koji je dodatak najbolji za vas. Stoga je potrebno pridržavati se nekih pravila kako biste najbolje "iskoristili" kolagen. Prije svega - uvijek koristite kolagen s vitaminom C. Naše tijelo, ističe dermatologinja dr. Keira Barr, ne može proizvesti kolagen bez antioksidansa. Koristan je u proizvodnji fibroblasta, koji zaustavlja oštećenje DNA kolagena, te regulira sintezu, odnosno način na koji kolagen nastaje. Stoga je vitamin C ključni kofaktor u sintezi kolagena i elastina, koji će vašoj koži dati onaj mladoliki izgled.

Uzimati ga ujutro ili navečer? Postoji puno istraživanja o tome da bi kolagen trebalo uzimati ujutro jer se bolje apsorbira u kožu, no puno je i onih koji idu u prilog tome da se uzima popodne ili neposredno prije spavanja kako bi ga tijelo najbolje iskoristilo tijekom noćnog oporavka. U konačnici, trebali biste uzimati dodatke kolagena kad god vam je to jednostavno i prikladno. Ključno je pronaći doba dana u koje to možete učiniti dijelom svoje rutine jer svaki dodatak najbolje djeluje na taj način.

Za dobrobit kože, također, pridržavajte se kolagena tipa I i III. Tip I je najzastupljeniji u tijelu, i to ne samo u koži: naći ćete ga u zglobovima, kostima, tetivama. Kad su ljudi uzimali oralni dodatak koji sadrži uglavnom hidrolizirani kolagen tipa I, nakon 60 dana njihove linije lica bile su izglađenije, odnosno imali su manje bora, a koža je održavala zdravu razinu vlage, pokazalo je američko istraživanje. No ni tip III nije ništa manje zanimljiv.

- Ta vrsta kolagena 'promiče zdravlje i elastičnost kože' te je obnavlja - kaže dermatolog dr. Fran E. Cook-Bolden. Ipak, malo je studija proučavalo uzimanje isključivo tipa III - barem ne na isti način na koji su vođena istraživanja na tipovima I i II - ali neka ukupna istraživanja upućuju na blagodati kolagena tipa III. Istraživanje je, što je najvažnije, pokazalo da se sadržaj kolagena tipa III u koži smanjuje s godinama, što implicira da bi tip III mogao biti ključni čimbenik starenja kože. Iako ne znamo sa sigurnošću je li to slučaj, znamo da je kolagen tipa III vrlo važan za funkciju fibroblasta.

Kolagen, kao što smo već istaknuli, opada u 20-ima i nastavlja se smanjivati za 1 posto svake godine. Početak opadanja ovisi i o genetici, no većina će to početi opažati kad napune 30 godina. Pritom treba znati da dodaci kolagena neće ukloniti bore niti mogu podići obješenu kožu, tvrde stručnjaci, ali će ublažiti neke manje promjene poput borica oko očiju. Stoga ga je najbolje koristiti kao preventivnu metodu za izbjegavanje znakova starenja te kako biste spriječili da se s vremenom pogoršavaju.

A ako niste počeli s uzimanjem kolagena u 20-ima ili 30-ima, ne znači da ne morate kasnije. To je posebno korisno u vrijeme ulaska u menopauzu. Brojne studije pokazuju da ženska koža gubi oko 30 posto kolagena tijekom prvih pet godina menopauze, a oko 2 posto kolagena svake godine tijekom sljedećih 20 godina, kaže dr. Barr, te napominje da ovaj pad često dovodi do onog što nazivamo opuštenom kožom, proširenim porama i dubokim borama.

Koju vrstu odabrati među brojnim vrstama kolagena? Uvijek organski kolagen i onaj životinja koje su jele travu, složni su stručnjaci.

- Većina dodataka kolagena dolazi od životinja. Stoga je važno osigurati da je životinja uzgajana humano i hranjena organskom, hranom, odnosno travom. To najčešće isključuje pesticide i teške metale te da nije tretirana antibioticima i sintetičkim materijalima - kaže dermatolog, dr. Tejas Patel.

Problem je, doduše, u tome što mnogi izjednačavaju 'organsko' sa životinjama koje su hranjene travom ili obrnuto. Ako je životinja hranjena travom, to ne zabranjuje upotrebu sintetičkih pesticida, hormona i antibiotika. S druge strane, organske životinje jedu organsku hranu, uz zabranjenu upotrebu sintetičkih pesticida, hormona i antibiotika, s genetskim inženjeringom. Dakle, uvijek odaberite dodatak kolagena od životinje koja je hranjena travom i uzgojena organski, savjetuje portal MindBodyGreen.