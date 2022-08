Ovako izgleda srce muškarca u trenutku kada prosi svoju curu

Emotivni vrtuljak koji prođe svaki muškarac prije nego klekne ispred svoje djevojke razumiju svi oni koji su to isto prošli. No oni koji to ne znaju, kao ni žene koje ne mogu znati što se zbiva u srcu njenog odabranika, sada imaju priliku vidjeti.

Jedan muškarac je nosio monitor za mjerenje otkucaja srca prije nego je zaprosio svoju djevojku u Rimu. Njihov odlazak na sladoled trajao je oko 40 minuta, no u videu je skraćen na 90 sekundi.

Otkucaji srca su se kretali od 80 do 90-ak dok su šetali skupa. Kupili su sladoled i on se malo smirio. Otkucaji su mu tada pali na 80-ak u minuti.

Znao je da se trenutak prosidbe bliži i srce je opet počelo brže kucati. U vrijeme neposredno prije prosidbe kada je ponovio riječi u glavi otkucaji srca dosegli su vrhunac - 130 u minuti. Postavio je pitanje i srce mu je i dalje jako tuklo - oko 112-115 otkucaja u minuti.

Čim je rekla "da", srce mu je još kratko zatitralo i potom su se otkucaji naglo smanjili. Osjetio je olakšanje, sreću i smirenje. Srce je kucalo 81 put u minuti ubrzo nakon što su sjeli na klupu.

