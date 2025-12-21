Ovako svaki znak Zodijaka voli proslaviti Božić: Tko više voli avanturu, a tko običaje?

DJEVICA Djevice pristupaju Božiću s velikim planiranjem i organizacijom. Sve pripreme – od jelovnika do ukrasa – imaju svoju strukturu i svrhu. Njihov fokus je na detaljima i misle na sve male sitnice da bi proslava bila savršena. Božić je za njih promišljen i pažljivo isplaniran dan. | Foto: Fotolia