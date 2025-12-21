Ovako svaki znak Zodijaka voli proslaviti Božić: Tko više voli avanturu, a tko običaje?

Božić je vrijeme kada svatko želi provesti posebne trenutke sa svojim najmilijima. Način na koji doživljavamo i slavimo praznike često odražava naš karakter i osobnost. Ipak ne slave ga svi na isti način, ovisno o svojoj osobnosti
U nastavku pogledajte kako svaki znak Zodijaka provodi Božić.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte kako svaki znak Zodijaka provodi Božić. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte kako svaki znak Zodijaka provodi Božić.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN Ovnovi vole Božić ispuniti energijom i veseljem. Tijekom praznika često preuzimaju ulogu domaćina i organiziraju igre, glazbu i smijeh. Njihova natjecateljska narav može se pokazati u igrama ili zabavnim izazovima. Božić za njih znači biti u pokretu i poticati druge da se zabave.
| Foto: Fotolia
BIK Bikovi uživaju u opuštenom i udobnom Božiću s najmilijima. Stvaraju točnu atmosferu – s finom hranom, toplinom doma i pažljivo odabranim ukrasima. Uživaju u kuhanju tradicionalnih jela i ispijanju mulled vina uz kamin. Njihov Božić je stabilan, miran i ugodan.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Blizanci vole društveni aspekt Božića i često obilaze različite zabave i obiteljska okupljanja. Njihova komunikativnost čini ih središtem zanimljivih razgovora. Božić za njih znači povezivanje s mnogim ljudima i širenje veselja. Uvijek imaju neku novu zanimljivu priču za podijeliti.
| Foto: Fotolia
RAK Rakovi doživljavaju Božić kao sentimentalno i emotivno vrijeme. Najvažnije im je biti s obitelji i bliskim prijateljima. Uživaju u tradicionalnim receptima i ukrašavanju s uspomenama iz prošlosti. Njihov Božić je topao, nostalgičan i pun emotivnih trenutaka.
| Foto: Fotolia
LAV Lavovi donose glamur u božićna slavlja i vole biti u centru pozornosti. Njihove zabave obiluju raskošnim ukrasima i raskošnim jelima. Organiziraju nezaboravne trenutke poput ceremonijalnog paljenja svjetala na jelki. Božić za njih mora biti spektakularan i pun sjaja.
| Foto: Fotolia
DJEVICA Djevice pristupaju Božiću s velikim planiranjem i organizacijom. Sve pripreme – od jelovnika do ukrasa – imaju svoju strukturu i svrhu. Njihov fokus je na detaljima i misle na sve male sitnice da bi proslava bila savršena. Božić je za njih promišljen i pažljivo isplaniran dan.
| Foto: Fotolia
VAGA Vage stvaraju elegantan i uravnotežen božićni doživljaj. Njihov dom izgleda lijepo i skladno uređeno, poput idejnog Pinterest božićnog prizora. Uživaju u ugodnoj večeri s prijateljima i obitelji uz dobru hranu i atmosferu. Božić im znači ljepotu, prijateljstvo i sklad.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Škorpioni vole intimniji, osobniji Božić bez velike buke. Fokus im je na dubokim, značajnim trenucima s bliskim osobama. Njihova darivanja nose posebnu poruku ili simboliku. Praznik mogu učiniti misterioznim poput svijeća i igara s neočekivanim obratima.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Strijelci Božić doživljavaju kao priliku za avanturu. Mogu putovati ili iskorištavati dan za otkrivanje novih tradicija i običaja. Ako ostanu kod kuće, njihov praznik bit će pun smijeha, igara i zabave. Strijelci vole istraživati i zabaviti se.
| Foto: Fotolia
JARAC Jarci cijene tradicionalne božićne običaje i klasične proslave. Uživaju u pečenju kolača s obitelji i prisustvu misama ili drugim tradicijama. Njihova proslava je često strukturirana i planirana do posljednjeg detalja. Božić im donosi osjećaj stabilnosti i uspomena.
| Foto: Fotolia
VODENJAK Vodenjaci Božiću daju svoj osebujan, nekonvencionalan štih. Njihove zabave mogu biti tematski neobične, a darovi originalni i kreativni. Uključuju razne ljude, pa i prijatelje ili susjede koji bi inače ostali sami. Božić im znači zajedništvo, ali na svoj jedinstven način.
| Foto: Fotolia
RIBE Ribe donose magiju u božićne proslave i uživaju u duhovnim ili emocionalnim aspektima praznika. Voli pjevati božićne pjesme, pričati priče ili izrađivati ručne darove. Za njih Božić znači širenje ljubavi, dobrote i čarolije. Uživaju u osjećaju povezanosti i inspiracije.
| Foto: Fotolia