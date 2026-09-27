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ZA LJUBITELJE CVIJEĆA

Ove biljke vole jesen i mogu izdržati hladne dane na balkonu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Ove biljke vole jesen i mogu izdržati hladne dane na balkonu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Maćuhice, vrijesak i krizanteme samo su neke od otpornih biljaka koje će bez problema preživjeti jesen, a uz pravilnu njegu, mogu cvjetati i tijekom zime

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Ljeto polako završava, cvijeće koje je mjesecima krasilo balkon počinje gubiti boju, a teglice izgledaju sve praznije. No dolazak jeseni ne znači da se treba oprostiti od šarenog balkona. Upravo suprotno - svježiji dani odgovaraju brojnim biljkama koje mogu bez problema uljepšavati terasu i balkon sve do zime.

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Za jesensku sadnju ne treba puno. Nekoliko različitih biljaka, dobra kombinacija boja i posude u kojima se voda neće zadržavati mogu potpuno promijeniti izgled prostora. Pritom možete kombinirati cvjetnice s biljkama zanimljivih listova i zimzelenim vrstama.

Maćuhice

Maćuhice su jedan od najjednostavnijih izbora za jesenske tegle i balkonske sandučiće. Dolaze u gotovo bezbroj kombinacija boja, od žute i bijele do ljubičaste, plave i vrlo tamnih nijansi.

Foto: Dreamstime

Ne smetaju im hladniji dani, a cvjetove mogu stvarati tijekom cijele jeseni. Ako temperatura nakratko poraste, mogu ponovno procvjetati čak i tijekom zime. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova potaknut ćete stvaranje novih.

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Vrijesak

Ako želite biljku koja će balkon učiniti jesenski toplijim, vrijesak je odličan izbor. Njegovi sitni cvjetovi najčešće dolaze u ružičastim, ljubičastim i bijelim nijansama, a posebno lijepo izgleda u većim posudama i rustikalnim teglicama.

Foto: 123RF

Možete ga posaditi samostalno ili kombinirati s maćuhicama, ukrasnim travama i zimzelenim biljkama. Neke vrste cvatu i tijekom hladnijeg dijela godine pa su odlične za jesenske aranžmane.

Krizanteme

Teško je zamisliti jesenski balkon bez krizantema. Dolaze u velikom broju boja i oblika cvjetova pa ih lako možete uklopiti u gotovo svaki prostor.

Najbolje će uspijevati na sunčanom mjestu, uz zemlju koja dobro propušta višak vode. Ako želite da biljka preživi i sljedeću sezonu, birajte otpornije vrtne sorte, a ne samo one koje se uzgajaju kao sezonski ukras.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Ukrasni kupus

Ne cvate, ali je upravo zato zanimljiv. Ukrasni kupus stvara velike rozete listova u zelenim, bijelim, ružičastim i ljubičastim nijansama, a hladnije vrijeme mu odgovara. Što je temperatura niža, njegove boje često postaju izraženije. U tegli izgleda posebno efektno u kombinaciji s niskim cvijećem poput maćuhica.

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Jesenska ciklama

Ciklama je odličan izbor za manje balkone i mjesta na kojima se biljke promatraju izbliza. Nježni cvjetovi mogu biti bijeli, ružičasti, ljubičasti ili crveni, a listovi su često ukrašeni zanimljivim uzorkom.

Za sadnju na otvorenom važno je odabrati otpornu vrstu. Primjerice, Cyclamen hederifolium cvate u jesen i može podnijeti hladnije uvjete. Sobna ciklama (Cyclamen persicum), koja se također često prodaje u trgovinama, osjetljivija je na hladnoću pa nije dobar izbor za balkon tijekom jačeg mraza.

Foto: 123RF

Heuhere ili koraljni zvončići

Ako želite balkon koji će izgledati zanimljivo i kada cvjetovi nestanu, heuhere su odličan dodatak. Njihovi listovi mogu biti zeleni, ljubičasti, tamnocrveni, brončani ili gotovo bakreni. Zbog različitih boja lišća lako se kombiniraju s cvjetnicama. Posadite ih uz maćuhice ili vrijesak i dobit ćete teglicu koja neće ovisiti samo o cvjetovima.

Foto: 123RF

Ukrasne trave

Ukrasne trave mogu jesenskim posudama dati potpuno drugačiji izgled. Njihovi tanki listovi i klasovi lijepo se pomiču na vjetru, a mnoge sorte ostaju zanimljive i nakon što prođe glavna sezona cvatnje.

Za balkon su praktične manje vrste koje ne zauzimaju puno prostora. Dobro ih je kombinirati s kompaktnim cvjetnicama kako bi tegla izgledala punije.

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Skimmija

Skimmija je zimzeleni grm koji može biti vrlo zahvalan za jesenske i zimske posude. Ima sjajne listove, a neke sorte razvijaju i ukrasne crvene bobice. Ne traži stalno presađivanje ni puno održavanja, a njezino zelenilo dobro će doći u razdoblju kada većina balkonskih biljaka izgubi cvjetove.

Foto: 123RF

Sedumi

Neke vrste seduma mogu biti vrlo zanimljive u jesenskim posudama. Mesnati listovi dobro podnose suše, a kasno ljeto i jesen donose im cvjetove u ružičastim i crvenkastim tonovima. Osim što su dekorativni, ne traže pretjerano zalijevanje pa su dobar izbor za one koji ne žele svaki dan brinuti o biljkama.

Foto: 123RF

Kako složiti jesensku teglu?

Ne morate kupovati deset različitih biljaka da biste dobili efektan balkon. Dovoljno je spojiti jednu biljku koja daje visinu, jednu koja ima upečatljive listove i jednu koja cvate.

Primjerice, uz maćuhice možete staviti heucheru i ukrasnu travu, dok će vrijesak lijepo izgledati uz gaulteriju ili ukrasni kupus. Ako imate malo prostora, nekoliko manjih tegli u različitim bojama može izgledati zanimljivije od jedne velike posude.

Kod sadnje obavezno koristite posude koje mogu podnijeti niske temperature i provjerite imaju li na dnu otvore za otjecanje vode. Jesenske kiše mogu brzo natopiti zemlju, a višak vode oko korijena može biti veći problem od same hladnoće.

Tako i nakon što ljetno cvijeće završi svoju sezonu, balkon može ostati zelen, šaren i živ sve do zime.

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