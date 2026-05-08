Ove čudne, ali itekako efikasne tehnike pomažu da brže zaspete

Dobro je poznato da kvalitetan san igra ključnu ulogu u fizičkom i mentalnom zdravlju, no mnogima i dalje predstavlja izazov brzo zaspati. Upravo zato sve veću popularnost dobivaju takozvani 'neobični' trikovi za uspavljivanje, koje, prema tvrdnjama liječnika, mogu djelovati iznenađujuće brzo.

Jedna od najčešće spominjanih metoda je takozvana vojna tehnika uspavljivanja. Riječ je o postupku koji uključuje postupno opuštanje mišića – od lica do stopala – uz kontrolirano disanje i 'pražnjenje' misli. Ova tehnika razvijena je za vojnike kako bi mogli zaspati i u stresnim uvjetima, a navodno može djelovati u svega nekoliko minuta, iako zahtijeva redovitu praksu.

Sličan učinak ima i metoda disanja 4-7-8, koja podrazumijeva udisaj kroz nos, zadržavanje daha i sporo izdisanje. Ova tehnika aktivira parasimpatički živčani sustav, koji tijelo dovodi u stanje smirenosti i pripreme za san. Stručnjaci ističu da takve metode djeluju jer usmjeravaju pažnju s briga i stresa na tijelo i disanje, čime se smanjuje mentalna aktivnost koja često sprječava uspavljivanje.

Osim fizičkog opuštanja, liječnici preporučuju i mentalne strategije. Jedna od njih je tzv. “kognitivno miješanje”, tehnika u kojoj osoba razmišlja o nasumičnim riječima ili slikama kako bi prekinula tok briga i ubrzala prijelaz u san.

Druga popularna metoda uključuje zapisivanje obaveza prije spavanja. Ideja je “izbaciti” misli iz glave na papir kako bi se smanjio osjećaj mentalnog opterećenja i olakšalo opuštanje.

Koliko su ove metode zapravo učinkovite?

Iako mnoge od ovih tehnika imaju pozitivna iskustva korisnika, stručnjaci upozoravaju da nisu sve znanstveno potvrđene i da rezultati mogu varirati. Neke metode zahtijevaju tjedne vježbe prije nego što počnu davati učinak, dok kod drugih nema dovoljno istraživanja koja bi potvrdila njihovu učinkovitost.

Također, problemi sa spavanjem često su povezani s dubljim uzrocima poput stresa, loših životnih navika ili zdravstvenih stanja. U takvim slučajevima, tehnike opuštanja mogu pomoći, ali nisu trajno rješenje.

Unatoč popularnosti brzih rješenja, liječnici naglašavaju da je za kvalitetan san najvažnija dosljedna rutina – redovito vrijeme odlaska na spavanje, izbjegavanje ekrana prije sna i stvaranje mirnog okruženja.

Zaključno, iako neobični trikovi mogu pomoći nekima da brže zaspu, oni najbolje funkcioniraju kao dio šire strategije brige o snu – a ne kao čarobno rješenje preko noći.