Legnete spavati, a mozak se aktivira? Evo kako ga umiriti

Dr. Joe Whittington, liječnik hitne medicine iz SAD-a, podijelio je na Instagramu tehniku nazvanu 'Infinity Tracing Technique', odnosno tehniku crtanja znaka beskonačnosti. Video je pogledan više od 20.000 puta, a mnogi su korisnici pohvalili savjet.

Kako funkcionira metoda?

Metoda je vrlo jednostavna: podignite prst u zrak i polako crtajte znak beskonačnosti (ležeću osmicu). Dok to radite, pratite pokret isključivo očima, bez pomicanja glave.

Prema riječima dr. Whittingtona, ovakav pokret aktivira vestibularni centar, koji je zadužen za ravnotežu i pokrete očiju. Vestibularni sustav nalazi se u unutarnjem uhu i reagira na pokrete gore-dolje, naprijed-natrag te kružne pokrete.

Fokusiranje na nježne, spore i predvidljive pokrete može pomoći u smirivanju osjetljivog vestibularnog sustava, a time i cijelog organizma. Ideja je da se tijelo „prevari“ i potakne na opuštanje.

Sličnosti s EMDR terapijom

Mnogi su korisnici društvenih mreža primijetili sličnost ove metode s terapijom Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), psihološkim tretmanom koji se koristi za ublažavanje simptoma PTSP-a.

EMDR preporučuje i britanski National Institute for Health and Care Excellence (NICE) kao jedna od terapija za liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja. Terapija uključuje vođene pokrete očiju lijevo-desno ili naizmjenično tapkanje, čime se potiče bilateralna stimulacija mozga i obrada potisnutih sjećanja.

Iako tehnika crtanja beskonačnosti nije zamjena za profesionalnu terapiju, stručnjaci smatraju da kontrolirani pokreti očiju mogu pomoći u smirivanju „utrkivanja misli“ prije spavanja.

Koliko sna nam je potrebno?

Prema podacima Sleep Foundation, većini odraslih osoba potrebno je između 7 i 9 sati sna po noći. Evo preporuka po dobnim skupinama:

Predškolska djeca (3–5 godina): 10–13 sati

Djeca školske dobi (6–13): 9–11 sati

Tinejdžeri (14–17): 8–10 sati

Mladi odrasli (18–25): 7–9 sati

Odrasli (26–64): 7–9 sati

Starije osobe (65+): 7–8 sati

Procjenjuje se da oko jedna od šest osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu pati od nesanice, a velik broj njih nikada ne potraži pomoć. Slični podaci dolaze i iz SAD-a, prema American Sleep Association, gotovo 70 milijuna Amerikanaca ima neki poremećaj spavanja.

Loš san povezuje se s povećanim rizikom od pretilosti, srčanih bolesti, dijabetesa, moždanog udara pa čak i nekih vrsta raka.

Što još učiniti za bolji san?

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka:

Ograničite korištenje ekrana sat vremena prije spavanja, plavo svjetlo remeti cirkadijalni ritam. 'Ispraznite' misli prije odlaska u krevet, zapišite obveze za sljedeći dan. Izbjegavajte kofein nakon podneva. Održavajte temperaturu sobe oko 18 °C. Smanjite unos alkohola navečer. Provjerite unos vitamina D, uz savjet liječnika. Osigurajte dovoljan unos magnezija i cinka kroz prehranu.