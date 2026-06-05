Ove metode na prirodan način smanjuju apetit i skidaju kile

Većina stručnjaka ističe kako nema mršavljenja bez promjene prehrambenih navika, no ako se koncentrirate samo na smanjenje porcija i izbacivanje nekih namirnica, to često može dovesti do neugodnog osjećaja gladi češće nego što bismo željeli, pa i svojevrsne žudnje za nekim namirnicama koje su 'zabranjene'. Kad se tijelo navikne na određenu količinu hrane i kalorija tijekom dana, smanjenje obroka može završiti kruljenjem u želucu i osjećajem nezadovoljstva. Ipak, postoje prirodni i sigurni načini koji mogu pomoći da se osjećaj sitosti produlji i da te osjećaje izbjegnete, kažu struččnjaci Cleveland Clinica.

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Istaknuli su šest savjeta koji u takvoj situaciji mogu biti ključni za to da izdržite dijetu:

Pijte više vode

Voda je jedna od najjednostavnijih i najzdravijih navika koje možemo uvesti, a nema kalorija. Osim što je važna za normalno funkcioniranje organizma, voda zauzima prostor u želucu i može pomoći da se apetit privremeno smanji. Osim toga, ponekad tijelo žeđ pogrešno protumači i zamijeni je za glad, pa posegnete za grickalicama ili slatkišima, iako ste zapravo - žedni. Zato vrijedi popiti čašu vode i provjeriti hoće li se osjećaj gladi ubrzo opet javiti.

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Nakon čaše vode pričekajte odgovor organizma: Jeste li zaista gladni, ili vas je mučila žeđ

Posegnite za toplim napicima

Hladno piće može osvježiti, ali topli napici daju jači osjećaj ugode i sitosti. Kava i čaj, osobito bez šećera, vrhnja, kao i dodatnih aroma, mogu pomoći da se osjećaj gladi ublaži bez unosa dodatnih kalorija. Ipak, s kofeinom treba biti umjeren jer se zdravim odraslim osobama preporučuje do 400 miligrama kofeina dnevno, dok trudnice i tinejdžeri trebaju znatno manji unos. Ukratko, dosta su vam dvije do tri šaice kave na dan, odnosno treća i svaka sljedeća trebale bi biti - bezkofeinske.

Izbjegavajte kasne večernje obroke

Nije važno samo što jedemo nego i kada jedemo. Mnogima može pomoći navika da večeraju ranije i nakon toga izbjegavaju grickanje pred televizorom ili mobitelom. Noćna glad često nije stvarna potreba organizma nego navika koju smo s vremenom stvorili, a promjena takvog ritma može pomoći u boljoj kontroli apetita.

Foto: 123RF

Manja porcija dva do tri sata prije odlaska u krevet odličan je plan za večeru

Redovito se krećite

Tjelovježba ne pomaže samo u potrošnji kalorija, nego može utjecati i na hormone povezane s glađu. Kretanje potiče lučenje endorfina, hormona koji popravljaju raspoloženje i smanjuju stres, a time se može smanjiti i potreba za emocionalnim prejedanjem. Preporuka je oko 150 minuta umjerene kardioaktivnosti tjedno, uz vježbe snage barem dva puta tjedno. To ne bi trebalo isključivati lagane vježbe razgibavanja koje možete napraviti ujutro nakon buđenja i na večer uoči spavanja - dva puta pod 15 minuta na dan.

Spavajte dovoljno

Manjak sna može povećati razinu stresa, a stres vrlo često pojačava apetit i želju za brzom, kaloričnom hranom. Dovoljno sna važno je za opće zdravlje, ali i za bolju regulaciju gladi tijekom dana. Većini odraslih potrebno je sedam do osam sati sna dnevno, a ako se noću ne može odspavati dovoljno, kraći dnevni odmor također može pomoći organizmu. Ukratko, ako noću spavate samo 6 sati, ili manje, tijekom dana svakako izdvojite sat vremena nakon posla i pokušajte odspavati.





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Oko 7 do 8 sati sna noću ključ je zdravlja, pa i vitke linije

Budite oprezni s dodacima za smanjenje apetita

Na tržištu se često nude razni dodaci prehrani i biljni pripravci koji obećavaju manji apetit, više energije i brže mršavljenje. Odnedavno imalo i inzuline koji su se pokazali dosta učinkovitima u suzbijanju apetita. No, stručnjaci upozoravaju da takvi proizvodi nisu uvijek dovoljno istraženi ni pouzdano regulirani, a u većini slučajeva imaju ozbiljnu manu: Kad ih prestanete konzumirati, kilogrami se jako lako i jako brzo vraćaju. Zato ništa od toga neće biti učinkovito ako ne usvojite ozbiljne promjene vezano uz prehrambene navike i kretanje.