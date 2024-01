Ove namirnice vratit će vas u život nakon novogodišnje noći

Postoje namirnice koje čine da se osjećamo umorno nakon njihove konzumacije, kao i one koju organizmu mogu pružiti dodatnu energiju i osnažili ga, pa o tome nije loše povesti računa nakon novogodišnjeg tuluma. Ako za prva dva, tri dana nove godine osmislite nekoliko ukusnih obroka koji će pomoći da se organizam oslobodi otrova i optimalno iskoristi energiju koju pružaju, lakše ćete se vratiti svakodnevnim obavezama.

No, imajte na umu da na to utječu i različiti drugi faktori, primjerice količina vode koju popijete dan nakon novogodišnje noći u kojoj ste vjerojatno popili nešto alkohola. Naime, alkohol djeluje kao diuretik, pa dan nakon takve noći treba bar malo povećati unos vode, kako biste brže nadoknadili izgubljenu tekućinu. Izbjegavajte sokove s puno dodanog šećera i gazirana pića, kao i energetske napitke prebogate kofeinom. Također, ne pretjerujte s kavom, jer i ona djeluje kao diuretik.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Izbjegavajte hranu koja vam oduzima energiju, uključujući onu s visokim udjelom prerađenog šećera i malo hranjivih tvari. Posegnite za cjelovitom hranom. Što je manje hrana obrađena, to je bolja, bez dodanih masti i šećera, ističu eksperti.

- Najbolji izvori energije su namirnice s ugljikohidratima i proteinima, za stabilnu razinu šećera u krvi, i s hranjivim tvarima koje igraju važnu ulogu u proizvodnji energije - rekao je za Real Simple Mario Spano, sportski dijetetičar i nutricionist.

Dakle, iako se jutarnji gutljaj kave može činiti kao pokretač, zaista zdrava hrana, bogata određenim hranjivim tvarima, pomaže dati zdravo i trajno jačanje organizma.

Evo nekoliko izvrsnih recepata s namirnicama koje možete redovito jesti za energiju koja traje.

Hrskave prokulice s pancetom i limunom

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Povrće poput rikule, prokulica, brokule i blitve ima niz zdravstvenih prednosti, a jedna od njih je što daju dobru energiju. Jedna nedavna studija povezuje ovo povrće s manjim rizikom od kardiovaskularnog oboljenja i povećanom snagom mišića. Također su bogati prebioticima.

Ostale namirnice bogate prebiotičkim vlaknima koje imaju sličan učinak, prema stručnjacima, uključuju mljevene lanene sjemenke, radič, belgijsku endiviju, šparoge, gljive i pistacije. Studije sugeriraju da crijevni mikroorganizmi u probavnom traktu utječu na energetsku ravnotežu utječući na učinkovitost prikupljanja energije iz prehrane i načina na koji se ta energija koristi i pohranjuje.

Sastojci: 2 kilograma prokulica, 6 žlica maslinovog ulja, 150 g izrezane pancete, 2 žličice soli, pola žličice svježe mljevenog crnog papra, 1 žličica limunove korice

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Prokulice odrežite i prepolovite po dužini. Prebacite prokulice i njezine listove u veliku zdjelu. Stavite 2 lima za pečenje u prethodno zagrijanu pećnicu na gornju i donju rešetku; pustite da se zagriju oko 5 minuta. U međuvremenu prokulici u zdjeli dodajte ulje, pancetu, sol i papar. Stavite vruće limove za pečenje na površinu otpornu na toplinu te ravnomjerno podijelite smjesu prokulica, uključujući ulje, između njih, pažljivo stavljajući što više prokulica izrezanom stranom prema dolje. Vratite limove za pečenje u pećnicu; pecite 10 minuta. Rotirajte limove za pečenje; nastavite s pečenjem dok prokulice ne porumene, a listovi ne postanu smeđi i hrskavi, 6 do 8 minuta. Izvadite prokulice iz pećnice, ravnomjerno ih pospite limunovom koricom i odmah poslužite.

Zobene pahuljice s kruškama

Foto: Dreamstime

Ako želite ostati siti i imati dugotrajnu energiju, zob je odličan odabir, budući da je prepun željeza, magnezija i vitamina B. Uparite zobene pahuljice s mlijekom ili jogurtom kako biste povećali proteine ​​u svom obroku ili međuobroku, savjetuju stručnjaci.

Sastojci: Ulje u spreju, 6 šalica vode, 1 1/2 šalice sjeckane zobi, 3/4 šalice čistog javorovog sirupa, plus još za posluživanje, 1 1/2 žličice mljevenog đumbira, 1 žličica soli, 1/2 žličice mljevenog cimeta, 2 sitno nasjeckane kruške, plus dodatne kruške za posluživanje, 1 šalica pekana, tostiranih i grubo nasjeckanih

Priprema: Poprskajte lonac od 4 do 6 litara uljem u spreju. Vodu, zob, javorov sirup, đumbir, sol i cimet pjenasto miješajte dok se ne sjedine. Umiješajte kruške. Kuhajte poklopljeno na jakoj temperaturi 3 do 3 1/2 sata ili na laganoj 6 do 7 sati, dok zrna ne omekšaju. Poslužite vruće, preliveno pekanima, mlijekom i s još krušaka i javorovog sirupa, po želji.

Salata od leće

Foto: Dreamstime

Leća ima mnoge zdravstvene prednosti, a jedna je od njih da vam daje energiju. Bogata je vlaknima i ugljikohidratima koji će vas održati sitima i dati vam dugotrajnu energiju.

Sastojci: 2 velike tikvice, narezane na komade, 1/3 šalice plus 2 žlice maslinovog ulja, 1 1/2 žličice soli, 1/2 žličice svježe mljevenog crnog papra, 1/3 šalice zlatnih grožđica, 1/4 žličice mljevene crvene paprike, 1/4 šalice jabučnog octa, 1 šalica sušene beluga leće ili francuske zelene leće, 1 češanj češnjaka, 2 mlada luka, 1/2 šalice neslanih prženih sjemenki suncokreta, plus još za posluživanje, 1/2 žličice Dijon senfa



Priprema: Pomiješajte tikvice, 2 žlice ulja, pola žličice soli i 1/4 žličice crnog papra na plehu za pečenje i rasporedite u ravnomjernom sloju. Pecite dok ne potamni i omekša, 8 do 10 minuta. Prebacite u veliku zdjelu. Dodajte grožđice, mljevenu crvenu papriku i 2 žlice octa; promiješajte da se sjedini. Staviti na stranu. Zakuhajte 2 šalice vode, leću, češnjak i pola žličice soli u loncu na srednje jakoj temperaturi. Pokrijte i smanjite vatru na lagano. Kuhajte dok leća ne omekša, oko 20 minuta. Dobro ocijedite i izvadite češnjak. Ostavite da se hladi 10 minuta. Prebacite u zdjelu s tikvicama. Zatim, stavite kriške mladog luka, sjemenke suncokreta, senf i preostale 2 žlice octa, pola žličice soli i 1/4 žličice crnog papra u procesor hrane. Pulsirajte dok se ne stvori gruba pasta. Ostružite stranice zdjele i dodajte preostale 1/3 šalice ulja. Pulsirajte još malo. Pospite sa sjemenkama.

Parfe od limunske skute i bobica

Foto: Dreamstime

Grčki jogurt također ima puno proteina, sadrži veću količinu ugljikohidrata i vitamina B. Vitamini B pomažu nam da hranu koju jedemo pretvorimo u iskoristivu energiju.

Siguran način da se hrana učini zabavnom je da je servirate u slojevima u čaše Ova verzija u sastavu ima jogurt, limunsku skutu, kupine i mrvice. Ovaj posljednji element se brzo pravi, pomiješat ćete orahe, zob, mljevene graham krekere i šećer.

Sastojci: 3/4 šalice nasjeckanih oraha, 3/4 šalice valjane zobi, 1 žlica maslinovog ulja, 1 žlica svjetlosmeđeg šećera, 1/2 žličice soli, 1/4 žličice mljevenog cimeta, 3 izmrvljena graham krekera, 200 g pakiranja svježih kupina, 3 šalice običnog grčkog jogurta od punomasnog mlijeka, 1 1/2 šalice limunovog curda (krema od limuna)

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Pomiješajte orahe, zob, ulje, šećer, sol i cimet na plehu za pečenje, pritiskujući prstima da se sjedine. Pecite dok ne porumeni, 10 do 12 minuta. Ostavite da se hladi 20 minuta. U smjesu od oraha umiješajte izmrvljene graham krekere. Stavite na stranu. Stavite nekoliko kupina na dno svake od 6 čaša, pravite slojeve s 1/4 šalice jogurta, 1/4 šalice limunske kreme, 2 žlice smjese za mrvljenje, 1/4 šalice jogurta i 2 žlice smjese za mrvljenje. Odozgo pospite preostalim kupinama.

Salata od cikle i odreska

Foto: Fotolia

Cikla ima jedinstvenu prednost u odnosu na mnoge vrste hrane, ona je među namirnicama s visokim sadržajem nitrata, a oni pomažu proširiti naše krvne žile za veći protok krvi, a time i veći kisik i hranjive tvari u naša tkiva.

Sastojci: 3 cikle srednje veličine, 3 žlice vode, 450 g odreska od vješalice, 1 3/4 žličice soli, svježe mljeveni crni papar, 3 1/2 žlice maslinovog ulja, 1 mala glava radiča, 1 1/2 žlice crvenog vinskog octa, 2 žličice meda, 2 žličice svježih listova timijana,1 šalica grčkog jogurta, 2 žlice pečenih i slanih oljuštenih sjemenki bundeve

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. U plitku posudu za pečenje stavite ciklu i vodu. Čvrsto prekrijte aluminijskom folijom i pecite u zagrijanoj pećnici dok cikla ne omekša, 45 do 50 minuta. Otkrijte i lagano ohladite, oko 15 minuta. Ogulite i narežite na kriške, ostavite sa strane da se potpuno ohladi, oko 30 minuta. Odrezak pospite s 1 žličicom soli i malo mljevenog crnog papra. Zagrijte 1 žlicu ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri.

Odrezak pecite do željenog stupnja zapečenosti, oko 4 minute po strani za srednje pečeni. Prebacite na dasku za rezanje; ostavite da se odstoji 10 minuta prije rezanja. Pomiješajte ciklu, radič, ocat, med, timijan, 2 žlice ulja, pola žličice soli i 1/4 žličice papra u velikoj zdjeli. Pomiješajte jogurt i preostalu polovicu žlice ulja, 1/4 žličice soli i malo mljevenog crnog papra. Na tanjur rasporedite smjesu od jogurta. Na vrh stavite narezani odrezak, smjesu od cikle i sjemenki.